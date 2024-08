V dnešní době je fotovoltaika stále oblíbenějším řešením, jak v domácnosti zkrotit výdaje na její provoz. Někdy ale může namísto úspor přinést spíše nepříjemné výdaje, pokud kvůli ní dojde k poškození střechy. Řešení je jednoduché – myslet při její realizaci nejen na peněženku, ale i na samotný dům.

Popularitu fotovoltaických elektráren posiluje jak větší důraz na ekologii staveb a snaha ušetřit za energie, tak i vypsané státní dotační programy. Majitelé při jejím pořízení obvykle řeší, zda se jim investice vyplatí finančně.

Mnohdy ale podceňují to, kdo a jak bude fotovoltaiku instalovat a jak to ovlivní vlastní střechu a potažmo celý dům. V praxi proto vznikají řešení, kvůli nimž dochází ke zbytečnému poškození střechy a v krajních případech i k rozsáhlejším škodám na majetku.

Pozor na střechu

Podle webu ČKAIT je zásadní rozdíl v tom, zda se bude fotovoltaika umisťovat na novostavbu, nebo naopak na starý objekt. U nového domu může projektant střechu navrhnout už s ohledem na budoucí fotovoltaiku. Pokud ale jde o starší stavbu, je nutné posoudit, zda je k jejímu umístění střecha vhodná.

Nezbytností je ověření fyzického stavu stavby, projevů stáří a případné degradace a poškození střechy. Nutné je také vzít v úvahu zatížení větrem a sněhem. Z pohledu samotných panelů hraje roli jejich velikost, typ, sklon, uložení a také ukotvení.

Pravda o střeše po instalaci solárních panelů

Zdroj: Youtube

Montáž fotovoltaiky nepodceňujte

Abyste se do budoucna vyhnuli problémům, ještě před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem si zjistěte, jak bude panely na střechu instalovat. Právě při tomto procesu mnohdy dochází k problémům.

„Při nešetrné instalaci panelů pak často vznikají řešení, která mohou být problematická nejen pro vzhled domu, ale i pro funkčnost střechy. U plechových střešních krytin je proto nutné dát pozor na vhodný způsob ukotvení panelů, aby její funkčnost nebyla nijak ohrožena,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM.

Pozor na správné kotvení

Většina firem upevňuje panely do nosné konstrukce střechy. Ohledy při tom berou na specifika podkladu, například na vzdálenost krokví. Pokud je ale na střeše profilovaná plechová krytina, může kotvení panelu vyjít nevhodně v boční části vlny krytiny, v místě různých oplechování, nebo v těsné blízkosti střešních oken.

Taková místa ale nemusí být trvale utěsnitelná. Krytina může přirozeně dilatovat, což může časem vést ke vzniku netěsností, a pod střechu může dokonce začít zatékat.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Dali byste si na dům plechovou střešní krytinu? close info SATJAM / SATJAM Střešní krytina SATJAM Rapid Trend svým vzhledem připomíná falcovanou střešní krytinu, tedy krytinu s dvojitou stojatou drážkou. Její montáž je však mnohem jednodušší, rychlejší a tím i cenově dostupnější. Ano, určitě. S plechovou střešní krytinou máme jen nejlepší zkušenosti. • 79 % success_fill Ano, určitě. S plechovou střešní krytinou máme jen nejlepší zkušenosti. Ne, dávám přednost páleným keramickým taškám. • 21 % success_fill Ne, dávám přednost páleným keramickým taškám. Hlasovalo: 24

Problémům zabrání jednoduchý trik

Pokud se chcete vyhnout zbytečným výdajům na opravu střechy, požadujte upevnění panelů tak, aby to bylo v souladu s použitou krytinou. Na trhu k tomuto účelu existují například speciální držáky fotovoltaických panelů.

„Bezproblémovou kompatibilitu fotovoltaických nebo teplovodních solárních panelů a profilované plechové střešní krytiny zajistí speciální držáky, které se nekotví do podkladu, ale pomocí systémových šroubů s těsněním přímo do krytiny. Tohoto principu využívají i naše držáky SATJAM Solar, které se umísťují do horní vlny její profilace,“ vysvětluje Petr Tureček. Instalace je tedy snadná a zajistí trvalé utěsnění prostupu bez rizika poškození krytiny.