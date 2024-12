Majitelé tepelných čerpadel dostali na konci listopadu předčasný vánoční dárek. Energetický regulační úřad zveřejnil cenové rozhodnutí, které příznivě promlouvá do jejich provozních nákladů na vytápění. Snížení poplatků za distribuci a systémové služby v kombinaci se zlevněním silové elektřiny.

Dle modelových příkladů ERÚ může menší rodinný dům s tepelným čerpadlem ušetřit v příštím roce na vytápění téměř osm tisíc korun, respektive cca 14,2 % nákladů. Majitelé větších domů se však mohou těšit na ještě významnější úsporu. Ve výpočtech Asociace pro využití tepelných čerpadel, které zohledňují nejvýhodnější roční fixace, vychází tato úspora i nad dvanáct tisíc korun.

Výhoda pro čerpadla

„Pokud by ERÚ zohlednil náš návrh, který zasahoval i do poplatku za obnovitelné zdroje, roční úspora by dokonce přesáhla dvacet tisíc korun. Pro stagnující trh tepelných čerpadel jde však i tak o důležitý impulz, který může podstatně rozšířit dostupnost těchto moderních zařízení pro české domácnosti a firmy,“ sdělil Jan Potucký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Zimní výroba fotovoltaiky a dá se s ní v zimě vytápět dům?

Narovnání situace

Poplatek za distribuci v sazbě pro tepelná čerpadla sice ve vysokém tarifu mírně vzroste, ale v převažujícím nízkém tarifu o více než 50 % klesne. Systémové služby zlevní o 20 %, naproti tomu platba za jistič půjde o 18 % nahoru.

„Z celkového pohledu jde o narovnání situace oproti loňskému zdražení, které nejvíce poškodilo právě majitele tepelných čerpadel. Největší úsporu však samozřejmě přináší pokles velkoobchodní ceny elektřiny, byť ten se samozřejmě netýká nyní dobíhajících starých tříletých fixací, které odrážejí dnes již nedosažitelnou cenovou hladinu,“ dodal Jan Potucký.

Cena elektřiny klesá a ceny plynu stoupají

Cena elektřiny na burze v Lipsku klesá dlouhodobě, zatímco cena plynu na burze v Rotterdamu roste v důsledku geopolitických událostí. Tendence za poslední roky směřuje k nevídanému zvýšení. Z toho vyplývá, že významným faktorem pro elektrifikaci průmyslu a vytápění domácností pomocí tepelných čerpadel je vzájemné poměřování cen elektřiny a plynu.

V roce 2024 se poměr zvýšil na 3,2; přičemž Evropská asociace tepelných čerpadel považuje za optimální pro rozvoj trhu poměr s hodnotou 2. „Přístup ERÚ nás směrem k této hodnotě neposunul ani o krůček. Ale uvidíme pozitivní i negativní dopady zvyšování regulovaných nákladů na zemní plyn a jejich potenciální vliv na cenu na velkoobchodních trzích v důsledku geopolitických událostí,” sděluje expert Jan Potucký.

U kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem se navíc zjišťuje tepelná ztráta domu, na jejímž základě se dimenzuje výkon tepelného čerpadla a vybírají další komponenty – například akumulační nádrže na vytápění nebo zásobníky na ohřev vody. Plánujete si pořídit fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo? Ano, plánujeme, a to brzo. Hlasů: 72 Už máme nainstalováno. Hlasů: 202 Ne, o podobná zařízení nemáme zájem. Hlasů: 334 Hlasovalo: 608

Segment tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou oblíbená zejména pro svou úspornost a pohodlný provoz s jednoduchou údržbou. Kromě toho mají také geopolitické přínosy; více než 60 % tepelných čerpadel prodaných v Evropě je vyráběno přímo zde a tato částka stále stoupá.

V Evropě působí asi 250 továren na výrobu tepelných čerpadel; během let 2022-2025 byly do těchto závodů investovány prostředky ve výši 180 milionů korun. Toto odvětví přímo zaměstnalo 168 tisíc lidí; což zdůrazní jeho klíčový strategický význam pro evropskou ekonomiku.