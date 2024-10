Stává se, že hlavní topení v určitých situacích nestačí, nebo se liší nároky jednotlivých členů domácnosti na tepelný komfort. Pak se hodí mít doma připravené ještě doplňkové topidlo.

Každému se někdy stane, že se mu najednou udělá zima – potřebuje zahřát při sezení u televize, prohřát záda po práci na zahrádce nebo přitopit u stolu na terase, a prodloužit si tak příjemný večer. K tomu slouží široká škála pomocných topidel. Mezi ty nejjednodušší patří různé fukary teplého vzduchu nebo sálající přenosná kamínka na bázi odporových drátů.

Klasickou představu babičky sedící v ušáku s pletením na klíně a sálajícím malým panelem u nohou dnes nahrazuje obraz ženy pracující na notebooku na stole, kde kromě počítače stojí miniaturní stolní klimatizace či topítko za několik set korun s nádržkou na vodu a připojením na USB kabel.

close info Fenix zoom_in Ecosun CR, CR+ jsou dekorativní sálavé panely od Fenixu ze slinuté keramiky s dokonalou imitací přírodního kamene. Panely lze opatřit držákem ručníku, a jsou tedy vhodné i do koupelen

Zakoupit si lze dokonce i stolní krb, vyjde jen o málo dráž než ona stolní klimatizace a skutečně topí. Stačí ho naplnit 130 ml biolihu, vydrží pak svítit dvě hodiny a vydá i něco málo tepla. Malé rozměry nepotřebují komín ani ventilaci, elektrické ani plynové připojení a neprodukují zplodiny. Biolihový plamen sice působí trochu studeně a neosobně, ale vždy je něco za něco.

Armáda malých pomocníků

Podobných spotřebičů, ať již obvyklých, či méně známých, nabízí trh velké množství. Jejich hlavní výhodou je nízká cena, úsporný provoz a možnost řešení individuálního či lokálního problému s teplotním nepohodlím. Pokud jedna osoba z rodiny trpí na studené nohy, je takové opatření z mnoha důvodů flexibilnější, ekonomičtější a účinnější než zavádění náročnějšího systémového řešení.

Jeden nestačí

Existují ale okolnosti, kdy tuto kategorii spotřebičů není možné, výhodné, případně bezpečné použít. Typickým místem je koupelna, ale týká se to i dalších prostor, například domácích posiloven, bazénů, posezení na venkovní terase a místností, kde za určitých okolností fouká či je chladněji, tedy zimních zahrad nebo třeba podkrovních ložnic.

close info Dyson zoom_in Výkonná čistička vzduchu Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09 díky projekci s velkým dosahem rychle a rovnoměrně vytopí celou místnost

Může se také stát, že během části zimního období otopný systém zkrátka nestačí. Pořízení výkonnějšího systému by bylo na vstupních i provozních nákladech ekonomicky nevýhodné, takže doplňková topidla skvěle pomohou. Tepelné čerpadlo může být také třeba spřažené s teplovodním podlahovým topením s dlouhodobě nastavenou teplotou, která v určitém okamžiku nedostačuje, a než měnit nastavení teploty celého systému je výhodnější využít doplňkové topidlo.

Na míru situaci

Při vybírání správného výrobku se nabízí řada aspektů ke zvážení. V jejich popředí pochopitelně stojí cena, zdroj energie a jeho dostupnost, velikost přístroje, design a jeho vliv na obytné místnosti, výhodnost v rámci energetického portfolia domu, náročnost instalace či životnost.

Volbu ovlivní také výhodná sazba elektřiny nebo fotovoltaická elektrárna na střeše s dostatečným výkonem baterie i pro zimní provoz a zcela jinak se uvažuje z obýváku v domě s pasivním standardem a v nezatepleném domě po babičce. Od věci není ani konzultovat rozhodnutí s projektantem, topenářem nebo jinou odborně způsobilou osobou. Může se totiž stát, že doplňkové řešení přinese další bonus, třeba v podobě vedlejšího ohřevu teplé vody. Takže ačkoli se vybírá jen topidlo na doplnění, určitě se vyplatí komplexnější pohled.

Radiátory, tyče a žebříky

Mimo hlavní otopný systém mohou teplo do domu dodávat radiátory na teplovodní, kombinovaný i čistě elektrický provoz. Pokud v bytě či domě funguje otopná soustava, je ideální přitápění elektrickým topením na kombinovaných radiátorech. Jejich čas přichází ve chvíli, kdy by bylo zprovoznění otopné soustavy mimo topnou sezonu neekonomické, ale momentální počasí snížilo teploty pod přijatelnou mez.

close info Korado zoom_in Model Radik V-Power od firmy Korado je inovativní deskové otopné těleso v provedení Plan s hladkou čelní deskou a s integrovaným modulem s ventilátory, které zvýší tepelný výkon až o 60 %

V takové situaci stačí k vyhřátí místnosti na chvíli zapnout topné těleso na elektřinu. „Radiátor Radik Combi VK se hodí zejména do obývacího pokoje či do kuchyně a je upraven pro snadnou instalaci i dodatečně, my však doporučujeme nainstalovat ho už při montáži,“ uvádí Luboš Rydlo, produktový specialista společnosti Korado.

Elektřina pomůže

V současných domech vytápěných nízkoteplotními systémy se do koupelen nejčastěji používají radiátory s kombinovaným provozem, které mimo topnou sezonu využívají elektrickou topnou tyč. Ty ovšem potřebují specifickou stavební přípravu.

„U dnes běžných nízkoteplotních otopných systémů, jako je například tepelné čerpadlo v kombinaci s podlahovým vytápěním, by měla být pro koupelnové radiátory připravená samostatná větev rozvodů s nastavenou vyšší teplotou. V trubkách podlahového topení totiž koluje voda o teplotě 35–40 °C, což pro koupelnový radiátor nestačí,“ vysvětluje Miroslav Váša, produktový manažer designových radiátorů Zehnder.

close info Bauhaus zoom_in Zajímavé olejové radiátory z nabídky Bauhaus

Vzhledem k tomu, že se nízkoteplotní otopné systémy stávají standardem (zejména pro snazší stavební přípravu), roste obliba radiátorů s čistě elektrickým provozem. „Elektrické radiátory jsou zcela nezávislé na provozu topné soustavy, takže je lze používat kdykoliv bez omezení. Snadno se instalují a stačí je jednoduše zapojit do elektrické sítě. Mohou se tedy bez velkých stavebních zásahů pořídit i dodatečně,“ dodává Miroslav Váša.

Pracují okamžitě

Řešením pro koupelny může být koupelnové žebříkové těleso s teplovzdušnou jednotkou. Ta slouží samostatně i jako doplňkový zdroj tepla při normálním provozu otopného tělesa. „Naše žebříkové radiátory do koupelen díky funkci super boost navýší teplotu v místnosti doslova během okamžiku, což oceňují zejména domácnosti s malými dětmi,“ uvádí Luboš Rydlo ze společnosti Korado.

Radiátory jsou navíc vybaveny automatickým programováním, které umožňuje přizpůsobit se individuálnímu životnímu stylu, což vede k dalším úsporám energie a zvýšení komfortu.

Od podlahy

Elektrické podlahové vytápění sloužilo ve svých začátcích jako doplňkové vytápění do koupelen. Dnes lze bez velkých stavebních úprav instalovat topné rohože nebo topné fólie téměř kamkoli. Nízká světlá výška, jednoduchá pokládka i do nestandardních prostor, přívětivé vstupní náklady a bezúdržbovost dělají z elektrického podlahového vytápění velmi populární doplněk hlavního topného systému. Topení se navíc velmi snadno reguluje.

Správná regulace je totiž základní podmínkou teplotní flexibility a hospodárnosti provozu. Lze regulovat i jednotlivé části podlahy, například se dá zvýšit teplota před francouzskými okny. Vyšší typy regulací umožňují ovládání i přes internet, jiné nejsou propojeny kabely, ale komunikují spolu bezdrátově, a jsou tak ideální například při rekonstrukci.

Dvojí efekt klimatizace

Klimatizace v monoblokovém provedení mohou být účinným pomocníkem tam, kde je nutné pravidelně dotápět či chladit, ale nevyplatí se pořizovat nákladný systém. Může jít třeba o chodby a servisní prostory, podkrovní místnosti nebo obývací místnost rozšířenou o zimní zahradu. Některé moderní jednotky umějí se stejnou účinností chladit i topit, což je ideální pro prostory s velkým zasklením a potřebou nárazové úpravy tepelného komfortu.

Pominou-li se stavební úpravy a náklady, pak se ve srovnání s přímotopem topí přibližně 3 až 5krát levněji. „V domácnosti, kde se dříve topilo kupříkladu elektrokotlem, se pořizovací náklady na kvalitní tepelné čerpadlo typu Panasonic Aquarea vrátily do 4 až 6 let,“ tvrdí Karel Flandera, jednatel instalační a servisní firmy Klima Rapid.

close info Daikin zoom_in Japonská společnost Daikin uvádí na trh novou generaci klimatizace Perfera. Maximální výkon klimatizace se zvýšil až o 20 % u chlazení a o 30 % při vytápění

Variant existuje samozřejmě mnoho a jsou závislé na individuálních podmínkách. Například parapetní jednotka Perfera FVXM-A od společnosti Daikin potěší všechny zimomřivce – byla navržena s důrazem na vytápění, a tak prostory vyhřeje, i když venkovní teplota klesne na -25 °C.

Funkce heat boost dosáhne nastavené teploty o 14 % rychleji než běžné klimatizace. Zajistí i ohřívání podlahy, kdy horký vzduch proudí ze spodní části jednotky. Navíc designem zapadne i do ložnic a dalších obytných prostor. Dle sloganu „klimatizace stvořená k topení“ nabízí Panasonic Heatcharge VZ chladicí výkon 3,5 kW a topicí výkon 4,20 kW.

Mobilní klima

Řada mobilních, respektive přenosných klimatizací už umí kromě chlazení také vytápět. Jsou bezesporu cenově mnohem dostupnější než klimatizační jednotky a zároveň spotřebují minimální množství energie. Pokročilé modely jako multifunkční Electrolux ChillFlex Pro zvládnou kromě chlazení a topení také odvlhčovat a fungovat jako ventilátor, takže se mohou používat celý rok.

Designová přenosná klimatizace Hecht 3913 umožňuje kromě topení a chlazení i snadné napojení na chytrou domácnost pomocí wifi připojení k domácí síti, takže ji lze následně ovládat pomocí aplikace v telefonu. Řada přístrojů pracuje bezúdržbově a díky kolečkům jsou snadno přenosné. Zajistí tedy spolehlivě mikroklima kdekoli a ihned. Velmi efektní jsou do podkrovních prostor, kde je změna ročních období citlivější.

Přitažlivé teplo

Možná si je leckdo pamatuje jako dřívější nedílnou součást koupelen. Elektrické sálavé vytápění využívá infračerveného záření o vlnové délce 760–2 000 nm, které přímo zahřívá tělesa, na jejichž povrch dopadne, včetně lidského těla. Vzhledem k tomu, že jsou sálavá topidla velmi výkonná, nacházejí ve spojení s moderními technologiemi široké uplatnění.

Obecně tkví jejich výhody v jednoduchosti instalace, okamžitém účinku, snadné regulaci, mobilitě a provozu bez hluku. Dají se využít i k lokálnímu dosušování stěn s přetrvávající vlhkostí. Elektrická sálavá topidla nevyžadují obsluhu obvyklou u jiných typů lokálních zdrojů a poskytují okamžitý tepelný účinek i v otevřeném prostoru.

Intenzivní suché teplo má i léčebné účinky – působí blahodárně na partie těla, které potřebují prohřát. Sálavá topidla nevíří prach, proto jsou vhodná pro osoby trpící alergiemi na prach nebo citlivě reagující na škodliviny ve vzduchu.

Hřejí doma i venku

Do prostoru obývacího pokoje nebo ložnice, kde je potřeba trvale udržovat určitou tepelnou pohodu, se hodí sálavé topidlo s keramickým topným tělesem poskytující rozptýlenější a pocitově jemnější teplo. Keramická deska také eliminuje světelný zdroj. Regulaci umožňuje jednoduchý termostat.

Pro vlhká prostředí, koupelny, dílny, pracovny a tam, kde se lidé obvykle nezdržují trvale, ale potřebují ihned zahřátý prostor, je vhodnější elektrické sálavé topidlo s trubicí HeLeN, například Tansun Carnival 750 W.

Pro venkovní použití na terasy, balkony a zahrady, kam účinnost jiných zdrojů tepla nedosahuje, lze instalovat stojanová nebo nástěnná provedení sálavých topidel. Tepelný účinek těchto spotřebičů spolehlivě působí bez ohledu na počasí, a zpříjemní tak posezení i během chladného večera.

Přehled zajímavých produktů

Pro čistě elektrický provoz radiátoru Zehnder Aura je v nabídce výrobce varianta s předinstalovanou tyčí Musa Eco. Ta je vybavena programovatelným termostatem, který udržuje požadovanou teplotu dle týdenního programu, a dále dvouhodinovým časovačem a detektorem otevřeného okna. Zehnder

Výkonná čistička vzduchu Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09 díky projekci s velkým dosahem rychle a rovnoměrně vytopí celou místnost. Noční režim, snadná výměna filtru, dálkové ovládání, oscilace až do 350°, ovládání mobilní aplikací. Dyson

Olejový radiátor s 9 žebry od značky Voltomat Heating z Bauhausu se používá jako olejové médium pro akumulaci tepla a představuje ideální řešení pro ohřívání vzduchu v uzavřených místnostech. Bauhaus

Model Radik V-Power od firmy Korado je inovativní deskové otopné těleso v provedení Plan s hladkou čelní deskou a s integrovaným modulem s ventilátory, které zvýší tepelný výkon až o 60 %. Korado

Designový koupelnový radiátor Camargue Ovaltic se středovým připojením z nabídky Bauhausu. Vyznačuje se jedinečným designem, který mu dodává luxusní vzhled. Oproti klasickým koupelnovým radiátorům stejné výšky a šířky má téměř dvojnásobný výkon. Bauhaus

Topný kabel Admiral s průměrem žíly 2,5 mm nabízený v Bauhausu je vhodný pro podlahové vytápění nebo temperování. Plné opletení umožňuje instalaci ve vlhkých prostorách koupelen apod. Instaluje se do stěrky pod dlažbu z keramiky nebo kamene. Jeho výhoda je v rychlosti vytápění, topný kabel se zahřívá okamžitě, vodní médium pozvolna. Výkon kabelu 10 W/m zaručuje efektivní vytápění. Bauhaus

Japonská společnost Daikin uvádí na trh novou generaci klimatizace Perfera. Maximální výkon klimatizace se zvýšil až o 20 % u chlazení a o 30 % při vytápění. To vše při zachování standardních rozměrů, což pro zákazníky znamená nákladově efektivnější řešení. Daikin

Přenosná klimatizace Electrolux ChillFlex Pro se pyšní schopností chlazení a vytápění při minimální spotřebě energie. Electrolux

Elektrický krb Eurom z Hornbachu nabízí díky svému výkonu, topnému ventilátoru a dvoustupňovému nastavení rychlé vytopení místnosti a zároveň útulnou a stylovou atmosféru. Hornbach

Ecosun CR, CR+ jsou dekorativní sálavé panely od Fenixu ze slinuté keramiky s dokonalou imitací přírodního kamene. Panely lze opatřit držákem ručníku, a jsou tedy vhodné i do koupelen. Fenix

Ekonomicky i ekologicky

Díky tlaku EU na ekodesign dokážou elektrické radiátory sušit ručníky a zároveň vytápět koupelnu nejen efektivně, ale také šetrněji k životnímu prostředí. Směrnice o ekodesignu vyžaduje, aby měly elektrické radiátory s tepelným výkonem nad 250 W většinu z těchto funkcí:

pohotovostní režim s maximální spotřebou 0,5 W

časovač s individuálním denním a týdenním programem

detekci otevřeného okna

adaptabilní funkci s detekcí přítomnosti osob v místnosti

možnost dálkového ovládání

Sálavé infrazářiče

Quartzové: Jsou charakteristické vysokým průnikem záření do hloubky těla, mají sálavost přibližně 96 %. Hodí se do koupelen, garáží, na terasy či venkovní zahrádky.

Jsou charakteristické vysokým průnikem záření do hloubky těla, mají sálavost přibližně 96 %. Hodí se do koupelen, garáží, na terasy či venkovní zahrádky. Karbonové: Tyto přístroje potlačují svítivost topné trubice, takže zátěž na oční spojivky je mnohem menší. Kombinace nižší svítivosti a vysoké intenzity sálání umožňuje zářič umístit do větší blízkosti osob. Uplatní se v koupelnách, garážích, halách, na terasách, venkovních zahrádkách, altánech, stanech i u bazénů.

Tyto přístroje potlačují svítivost topné trubice, takže zátěž na oční spojivky je mnohem menší. Kombinace nižší svítivosti a vysoké intenzity sálání umožňuje zářič umístit do větší blízkosti osob. Uplatní se v koupelnách, garážích, halách, na terasách, venkovních zahrádkách, altánech, stanech i u bazénů. Halogenové: Patří k nejčastěji používaným typům. Nabízí komfortní teplo, střední podíl ohřevu vzduchu, větší plochu pro sálání tepla a méně intenzivní světelné spektrum. V porovnání s quartzovými zářiči dokáže halogenová trubice díky odrazivým zrcadlům prohřát až čtyřikrát větší plochu. Využití je podobné jako u předchozího typu.

Patří k nejčastěji používaným typům. Nabízí komfortní teplo, střední podíl ohřevu vzduchu, větší plochu pro sálání tepla a méně intenzivní světelné spektrum. V porovnání s quartzovými zářiči dokáže halogenová trubice díky odrazivým zrcadlům prohřát až čtyřikrát větší plochu. Využití je podobné jako u předchozího typu. Keramické: Dokážou na topném tělese vygenerovat teplotu od 300 do 900 °C zhruba do 2 minut. Nabízí komfortní teplo, velkou plochu sálání a nulové světelné spektrum. Teplo navíc sálá dalších 5 minut po vypnutí zářiče. Využití je podobné jako u předchozích typů.

Dokážou na topném tělese vygenerovat teplotu od 300 do 900 °C zhruba do 2 minut. Nabízí komfortní teplo, velkou plochu sálání a nulové světelné spektrum. Teplo navíc sálá dalších 5 minut po vypnutí zářiče. Využití je podobné jako u předchozích typů. Hliníkové: Velkým pozitivem hliníkového obalu je delší životnost. Kovový zářič lépe odolává vibracím a je možné jej umístit do jakékoliv polohy. Příznačné je také nulové světelné spektrum a sálání tepla ještě 5 minut po vypnutí. Hliníkové infrazářiče zahřejí koupelny, obytné prostory, kryté terasy, altány, zahrádky a pergoly, garáže, bazény, vířivky, stany i malé lokální pracoviště.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 9/2024.