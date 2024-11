Zima se blíží mílovými kroky a víkendy strávené na chatě pomalu nahradí dny v teple domova. Než ji však na několik měsíců opustíte, je důležité ji pečlivě zazimovat a nepodcenit její přípravu na zimní spánek. Víte, co všechno musíte zařídit, aby vás po návratu na jaře nečekaly žádné starosti?

Jedním z prvních kroků je důkladně uklidit na chatě a v jejím okolí vše, co by mohlo přitáhnout pozornost zlodějů, a samozřejmě zajistit všechno, co by zimu nemuselo přežít bez úhony.

„Při úklidu a zabezpečení ale nemyslete jen na vybavení chaty, ale také třeba na úschovu nebo upevnění všech volně stojících předmětů včetně zahradního nábytku. Doporučuje se také uklidit všechny žebříky a nářadí, uložit vhodným způsobem nebezpečné a hořlavé látky a vypustit vodní systémy, aby nepopraskalo potrubí,“ říká Lenka Růžková z pojišťovny UNIQA.

Pokud nemáte chatu pojištěnou, zvažte to i v případě, že se domníváte, že tam nemáte nic cenného. „Mnoho našich klientů si myslí, že jejich chata není až tak cenná, když si ale dají dohromady veškeré vybavení, stavbu a kolik by je případně škodní události stály, mnohdy jsou překvapení,“ upozorňuje Lenka Růžková.

O spolupráci poproste sousedy nebo vsaďte na technologie

Pokud máte chatu v oblasti, kde i přes zimu někdo bydlí, domluvte se se sousedy, aby se občas došli na dům podívat. Jestliže nemáte nablízku sousedy, využijte možností, které nabízí moderní technologie, a zapřemýšlejte nad instalací kamer.

Právě kamery nebo pohybový senzor vás při detekci okamžitě upozorní přes mobilní aplikaci, a to rovnou spolu s pořízenou fotografií objektu. V případě, že nemáte chatu příliš daleko, je dobré ji čas od času osobně zkontrolovat.

Zkontrolujte okna i střechu

Zavřít okna, okenice a zamknout dveře, případně závoru, to je samozřejmostí. Nezapomeňte ale ani na ty nejmenší otvory. Zloději se umí dovnitř dostat i jen přes nedovřené okno. Kromě mechanických zábran, jako jsou závory nebo mříže, se vyplatí zvažovat i kvalitní dveře s bezpečnostní třídou RC2.

Rovněž nezapomeňte uzavřít veškeré otvory, aby se dovnitř nedostali hlodavci nebo jiní škůdci. Pozornost věnujte také okapům, ty vyčistěte a zbavte je veškerého listí, mechu a dalších nečistot, kvůli nimž by mohly zamrzat a popraskat.

„Žlaby snadno vyčistíte obyčejným koštětem, a pokud je něco zaseknuté v odtokových trubkách, použijte silný proud vody,“ radí Eduard Ponec, spoluzakladatel společnosti Betonpres, výrobce střešní krytiny. V případě, že má chata starší střechu, prasklé tašky mohou v mrazu způsobit rozsáhlejší škody.

„Drobné praskliny se v mrazu rozšiřují a umožňují průnik vody. Je důležité také zkontrolovat, zda jsou tašky dobře ukotvené. Některé firmy pouze pokládají, což může způsobit problémy,“ popisuje Eduard Ponec.

Jak na vlhkost a plísně?

Vzhledem k tomu, že se v chatě nebude během zimy větrat ani topit, může zvýšené množství sněhu nebo kolísání teplot způsobit poškození omítek a zdí, což vede k vlhkým a plesnivým skvrnám.

Z tohoto důvodu není od věci přesunout nábytek dál od stěn a nechat otevřená dvířka u skříní, komod a dalších úložných prostor. Oblasti, kde se vlhkost hromadí nejvíce, ošetřete prostředky proti plísni nebo je vybavte izolační nopovou fólií.

Co dělat, když chatu navštíví zloději?

Po zimě se někteří majitelé chat vracejí a zjišťují, že byli vykradeni. Jestliže se něco takového stane, do chaty nevstupujte a počkejte na příjezd policie. Pokud přece jenom potřebujete do chaty vejít, například zavřít okna kvůli nepříznivému počasí, na nic jiného nesahejte.

Na prohlídku chaty či chalupy a zjištění, co bylo odcizeno nebo poškozeno, bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik. Kvalitní vyhledávání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem.

„Jste-li pojištěni, nahlaste škodu a pořiďte fotodokumentaci. Postupujte podle pokynů pojišťovny. Je možné, že bude chtít provést na místě prohlídku. Nelikvidujte ani zničené věci a neopravujte poškozené věci, dokud k tomu nedá pojišťovna souhlas,“ uzavírá Lenka Růžková z UNIQA.