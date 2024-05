V době energetické krize jsme se naučili hledat možnosti, jak snížit energetickou náročnost budov. Tato otázka zůstává stále klíčová pro všechny vlastníky nebo správce nemovitostí. Dobře známým základem je kvalitní zateplení budov. Možností vedoucích k nezanedbatelným úsporám je však celá řada.

Změny a inovace, které může vlastník či správce nemovitosti na cestě k její nižší energetické náročnosti učinit, můžeme rozdělit na snadno a náročněji implementovatelné. V prvním případě se bavíme o takových krocích, které nevyžadují velké investice a jejich efekt na sebe nenechá dlouho čekat. Lze s nimi tedy začít přednostně.

„Snižování nákladů na energie je naším denním chlebem. Například každá druhá budova u nás je stále vybavena zastaralým typem oběhového čerpadla. Přitom v případě čerpadel starších 20 let znamená taková výměna úsporu elektrické energie běžně kolem 80 % a návratnost investice lze očekávat přibližně do tří až šesti měsíců. V případě výměny čerpadel starých 10 až 15 let se pak návratnost pohybuje od jednoho do tří let. Nejlepších výsledků se však dosáhne, když přijmeme hned několik systémových opatření najednou, a proto jsme ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy (CZGBC) připravili majitelům a správcům budov stručný přehled možností,“ vysvětluje Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti WILO CS.

Zateplení střechy, stěn, podlah

Budovy ztrácí nejvíce tepla skrze stěny (až 40 procent), střechu (až 30 procent) a podlahy (až 15 procent). Stěny jsou neustále vystaveny vnějším vlivům, a proto je jejich správné zateplení zásadní. Použití kvalitního izolačního materiálu může výrazně snížit množství tepla unikajícího z interiéru.

Je důležité si uvědomit, že každý centimetr izolace může přispět k lepší tepelné pohodě a snížení energetických nákladů. Správně zateplená střecha pak nejen snižuje ztráty tepla, ale také zabraňuje nadměrnému nahřívání podkroví v letních měsících.

Podlahy jsou často přímo spojeny s nezateplenými sklepy nebo jsou položeny nad nevytápěnými garážemi, což vede k významným tepelným únikům.

Úsporné spotřebiče a osvětlení

Vyplatí se také důkladná revize veškerých spotřebičů v domácnosti a jejich případné nahrazení spotřebiči s nižší energetickou třídou. Uvědomíme-li si, kolik spotřebičů v domě máme a jaká je v součtu jejich spotřeba, revize a případná výměna se ve snaze o dosažení energetických úspor může opět vyplatit. Pro představu je níže uvedena běžná spotřeba spotřebičů.

Elektrický sporák: 200-700 kWh/rok

Mrazák: 150-500 kWh/rok

Lednice: 100-400 kWh/rok

Osvětlení: 1 kWh za den, což je přibližně 10 % celkové spotřeby elektřiny

Sušička prádla: 2-4 kWh/jedno sušení

Myčka na nádobí: Průměrný mycí cyklus spotřebuje mezi 1-1,5 kWh

Pračka: 0,5-2 kWh/jeden prací cyklus

TV: 0,05-0,2 kWh/hodina

Wifi router: 0,12-0,24 kWh/den

Topení s využitím tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla obecně snižují spotřebu elektrické energie v průměru na 1/3 (úspora 66 %), a to v případě, že jsou na principu vzduch-voda. S tepelným čerpadlem na principu země-voda lze dokonce dosáhnout úspory 75 % energie.

Výhodné je také zavedení inteligentního systému řízení vytápění s regulací vytápění na základě termostatů v každé místnosti. Toto řešení je velmi efektivní, a to i v situaci, kdy je dům řádně zateplen, a má tedy nízké náklady na topení. Nejedná se zároveň o velkou investici.

Ještě pokrokovější systém řízení vytápění napojený například na předpověď počasí je však už pro účely rodinného domu zbytečný.

Oběhové čerpadlo a rekuperace

Cílenou výměnou oběhového čerpadla lze uspořit běžně 80 % elektrické energie, někdy i více, v závislosti na jeho stáří. U oběhových čerpadel starších 10 let již významně narůstá pravděpodobnost jejich nehospodárnosti. Při rozhodování o úsporách by proto na prvním místě měla být věnována pozornost stávajícím zařízením a jejich optimalizaci nebo výměně.

Při procesu rekuperace dochází k využití tepla z odpadního vzduchu k ohřevu čerstvého venkovního vzduchu vstupujícího do budovy. U rodinného domu se zateplením dochází při běžném větrání k až 36% tepelným ztrátám. V případě, že je však dům opatřen větráním s rekuperací s orientační účinností 80 %, je možné, kromě samotné podpory kvality vnitřního vzduchu, dosáhnout též úspory až 28 % elektrické energie.

Díky kombinaci kvalitního zateplení, instalovaného tepelného čerpadla a rekuperace se celkové náklady na vytápění domu mohou snížit dokonce až o 87 % oproti stavu, kdy dům těmito systémy nedisponuje.

close info WILO / WILO zoom_in

Šedá voda a exteriérové stínění

Využíváním šedé vody, tedy odpadní vody ze sprch, van, kuchyní či koupelen (vyjma odpadu z toalet), lze v domě běžně ušetřit až 25 % pitné vody. Použitá kohoutková voda je v takovém případě odváděna do speciálního zařízení umístěného nejčastěji v technické místnosti domu, zde je přečištěna a následně vedena například do splachovacích nádržek toalet či do praček.

Exteriérové stínění snižuje spotřebu energie na ochlazení budovy v létě a zároveň na vytápění v zimě. Speciálně navržené externí žaluzie v horkém období zajistí přirozené snížení teploty v interiéru až o 6 °C a zároveň platí, že z pohledu ochrany před tepelnými ztrátami je exteriérové stínění 2-3x účinnější než interiérové stínicí prvky.

