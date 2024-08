Tomáš Hranička 17. 8. 2024 clock 2 minuty video

Vikýř je hodně těžká disciplína na navrhování, ovšem na hodnocení je, jak jsme zjistili, snad nejhorší ze všech!

Ukazuje se, jak je těžké hodnotit jeden prvek vytržený z kontextu, a jak naopak bez kontextu může jeden prvek fungovat. Je to ošemetné, je to sporné, stoprocentní shoda panovat určitě nebude, ale zkusme to!

V našem seriálu nechceme pomlouvat nebo hanět někoho konkrétního. Naše procházky nás zavádí do celé země a říkáme si, padni, komu padni. A jako se mění krajina, jsou různé i nálady lidí, jejich vkus a třeba i jejich domy. Někdy narazíme na skvělé domy, někdy to vypadá spíš na srážku dobrého vkusu s něčím velmi těžkým.

Už mnoho let fotíme domy kolem nás. Tím, že je ukážeme společně a porovnáme, nabízíme nejjednodušší formu inspirace a vzdělání. Jednoduché hodnocení pak je spíš naším vlastním názorem, než že bychom chtěli svůj názor někomu vnucovat.

V těch našich toulkách po českých, moravských, slovenských, ale během let i cizozemských krajích už můžeme říct: „Viděli jsme ledacos a můžeme porovnávat.“ Tak se s námi dívejte hledáčkem našeho objektivu. Hledejte inspiraci, přemýšlejte nad detaily i celky a třeba se i bavte.

Pokud máte ve svém okolí také nějaké domy, které stojí za pochvalu, nebo podle vašeho soudu jsou totálním architektonickým propadákem, pošlete nám je na naši mailovou adresu redakce@dumazahrada.cz. Třeba se nám také zalíbí a v některém z dalších dílů je uveřejníme.

Ovšem abychom neudělali mezi lidmi a sousedy rozbroje, nikdy nebudeme zveřejňovat s fotografií jméno autora. Proto do mailu prosím připište tuto větu: "Jako autor se zříkám nároku na uveřejnění svého jména u této fotografie a také se zříkám nároku na honorář". Bez této věty nebudeme fotografie uveřejňovat. Děkujeme za pochopení.

Zdroj: Dům&Zahrada