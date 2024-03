Následující video vám ukáže, jak má správně vypadat skladba izolace krovu a s jakými poměry nad a pod parozábranou je třeba počítat.

Zdroj: VLM

Pamatujte na to, že poměr izolace nad a pod parozábranou by měl být větší než 4:1. Pokud je menší než 4:1, není to správné řešení.

Únor a březen letošního roku byly ve znamení našeho Speciálu Jak ušetřit na stavbě. Navazujeme na něj videonávody, které můžete využít při stavbě i rekonstrukci. Začínáme základním přehledem práce s izolací v podkroví, navážeme informacemi o práci se sádrokartonem a nakonec vám ukážeme práci s izolací podlah.

Zdroj: Dům&Zahrada ve spolupráci s Isover Saint-Gobain,

Režie, kamera, střih: Vladan Krumpl, Produkce, kamera: Jan Čech