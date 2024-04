Boj s vlhkostí ve zdech je věčným tématem mnoha domácností. Podřezání zdiva je jednou z osvědčených metod, jak tento problém řešit. V našem článku se dozvíte, jaké techniky podřezávání existují a na co si dát pozor, abyste předešli rizikům spojeným s touto sanací.

Odstranění vlhkosti z domu lze realizovat několika způsoby, avšak nalezení správného sanačního postupu vyžaduje pečlivý výběr. To, co funguje v jednom případě, může být v jiném neefektivní a nákladné. Důležité je tedy nechat před zahájením konkrétní sanace zhodnotit stav domu nezávislým expertem.

Ruční podřezávání pilou

Technika podřezání zdiva je vhodná pro stěny o tloušťce do 0,6 m. V maltové vrstvě se ruční pilou, například stavební pilou, vyřízne štěrbina, do které se poté vloží hydroizolace. Práce probíhá ve dvou lidech, jeden stojí na vnější straně, druhý uvnitř.

Ruční podřezání pilou je fyzicky náročné a pro některé typy zdiva nevhodné. Může se stát, že se pila zasekne, např. o kámen, který je pak nutné obtížně odstranit. Jedná se o nejlevnější, ale zároveň nejnáročnější metodu.

Podřezávání zdiva strojní pilou

Zdroj: Youtube

Podřezávání řetězovou a kotoučovou pilou

Řetězová pila se hodí pro podřezání cihlového zdiva až do tloušťky 100 cm. Řez je realizován ocelovým řetězem s vidiovými plátky. Do vytvořené štěrbiny se vkládá izolační fólie s přesahem cca 10 cm. Proti sesedání zdi se do štěrbiny průběžně zaráží plastové klíny a pokračuje se v řezání a izolaci.

V případě kotoučové pily se velký pilový kotouč s vidiovými plátky používá pro prořezání cihlového, smíšeného a kamenného zdiva až do tloušťky 100 cm, kotouč si však poradí i s betonem. Pila se pohybuje na zařízení se zubovým posuvem a kvůli vznikajícímu teplu je nutné kotouč chladit vodou. Do štěrbiny se vkládají ploché izolační prvky nebo se štěrbina vyplní injektáží cementové malty.

Podřezávání diamantovým lanem

Diamantové lano je ideální pro podřezání smíšeného, kamenného, betonového a železobetonového zdiva bez omezení na tloušťku. Vrtané otvory ve zdi slouží k protažení řezného lana, které je nastaveno pomocí kladek.

Lano je vybaveno kovovými kroužky s průmyslovými diamanty, což umožňuje proříznout i velmi tvrdé materiály. I zde se štěrbina zajišťuje plastovými klíny a postupně se izoluje vkládáním separační vrstvy.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Máte doma problémy se vzlínající vlhkostí? close info Freedom365day / Shutterstock Největším rizikem je narušení statické stability budovy, která může nastat, pokud nejsou dodrženy správné postupy sanace. Ne, naštěstí máme dům suchý. • 0 % success_fill Ne, naštěstí máme dům suchý. Ano, vlhkost ve spodní části domu vyžaduje sanaci. • 0 % success_fill Ano, vlhkost ve spodní části domu vyžaduje sanaci. Hlasovalo: 0

Rizika podřezávání zdiva

Pokud sanace není provedena kvalitně, může to vést k řadě rizik. Největším rizikem je narušení statické stability budovy, která může nastat, pokud nejsou dodrženy správné postupy při podřezání zdí.

Dalším problémem je nedostatečná izolační vrstva, kdy se z finančních důvodů používají levné a nevyhovující materiály, někdy i jen dehtový papír. Rizikem je i špatné spojení jednotlivých izolací, které vyžaduje zvýšenou pozornost.

Zdroj: muratordom, rd.com