Jen pár stovek metrů od Lednicko-valtického areálu vyrůstá v Břeclavi zajímavý developerský projekt Vránův mlýn, který zanedlouho zájemcům nabídne 49 nových bytů. Polovina bytů je již rezervovaná, ale další na své majitele teprve čekají.

Vránův mlýn se může pochlubit velmi bohatou historií, která sahá až do 16. století. Celé generace mlynářů na jeho místě pracovaly až do poloviny 20. století. Během několika staletí přežily řadu společenských změn, válečných časů i změny majitelů. Podobu mlýnských budov výrazně pozměnila doba i několik požárů. Jeden z nich poničil zařízení, budovy i zásoby v roce 1905, poslední o více než sto let později v roce 2008 v podstatě znemožnil provést rekonstrukci chátrajících objektů.

Nová šance pro moderní bydlení

Zajímavá lokalita přilákala investory, kteří se rozhodli místo oživit a navázat na historický odkaz oblasti. Nový projekt moderního bydlení, za kterým stojí stavební firma Plus společně s hlavním architektem Tomášem Havlíčkem, respektuje původní vzhled budov. Současná etapa výstavby zahrnuje stavbu střech, které celé budově dodají konečný tvar. Jak zvolené materiály, tak podoba střechy byly navrženy tak, aby zůstala zachována silueta původního mlýna.

Zdroj: Youtube

„Výstavbou jsme se rozhodli navázat na původní historické budovy a projekt vsazujeme do krajiny, která se po staletí formovala,“ vysvětluje Jiří Šetina, jednatel stavební firmy Plus. „Vránův mlýn se nachází na dohled od Lednicko-valtického areálu, přitom je současně v docházkové vzdálenosti od centra města. Celý projekt v sobě spojuje nadčasovost, respekt k okolnímu prostředí a současně využívá nejnovější technologie.“

Během výstavby nových bytových jednotek jsou využívány nejnovější technologie a zároveň je u projektu myšleno i na udržitelnost. Součástí celého komplexu je proto i fotovoltaická elektrárna, která za rok vyrobí až 66 500 kilowatthodin energie ze slunce.

