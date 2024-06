Léto je ideální čas na renovaci interiéru, a to zejména na malování. Teplé a suché počasí totiž zajišťuje rychlé schnutí nátěrů a omítek, což usnadňuje celý proces malování. Vysvětlíme vám, jaké druhy nátěrů, případně omítek jsou na trhu k dispozici, jaké jsou jejich výhody a jak si správně vybrat.

Když se odhodláme k tak razantní změně, jako je nová barva stěn u nás doma, jako první nám samozřejmě přijde na mysl barva. Ale ještě před barvou je třeba podívat se na to, co máme na stěnách a stropech našeho bytu.

„Může tam být ještě stará, tzv. klihová malba, kterou je třeba odstranit oškrábáním. Starou malbu je třeba namočit a oškrábat až na štukovou omítku. Pokud je povrch štukové omítky příliš hrubý, můžeme ho vyhladit jemnou stěrkovou hmotou,“ vysvětluje Tomáš Pošta, odborník ze společnosti Weber, Saint-Gobain.

Následně přejdeme k aplikaci podkladu, po jehož vyzrání bude stěna připravena na aplikaci nátěru. „Využít ale můžeme také univerzální materiál, který obsahuje zároveň jádro, podhoz i štuk. Významně si tak urychlíme práci,“ doporučuje odborník z Weberu.

Volba odstínu

Teprve pak můžeme přejít na téma barvy. V případě volby barevného odstínu není třeba vždy zůstávat u bílé – můžeme popustit uzdu kreativitě a vrhnout se na tónování. „Tónování nátěrů umožňuje dosáhnout široké škály barevných odstínů. Barvu lze namíchat buď ručně doma tónovací pastou, nebo si koupit již hotový barevný odstín namíchaný pomocí speciálních tónovacích strojů, tzv. domíchávačů. Odstín namíchaný na domíchávači je přesný a při dokoupení dostanete přesně stejný odstín dle vašich představ,“ říká Tomáš Pošta.

Experimentům se sice meze nekladou, je ale třeba mít na mysli, že výsledků svého umění se pravděpodobně jen tak nezbavíte. Je proto lepší zvolit decentní, spíše neutrální odstíny, a vyhnout se příliš sytým a tmavým barvám. Ty totiž kromě toho, že mohou působit nevkusně, také místnost opticky zmenší. „S designem si ale můžeme i hrát. Některé omítky kromě různých barevných kombinací vytváří například atypický gletovaný povrch, jímž lze atmosféru místnosti ozvláštnit,“ dodává Tomáš Pošta.

Výběr barev do interiéru

Zdroj: Youtube

Vlastnosti nátěru mohou hrát větší roli než barva

Kromě barvy bychom ovšem měli myslet také na to, čím vlastně vymalujeme. Druh barvy či nátěru totiž nemusí hrát takovou roli na první pohled, ve skutečnosti je ale v podstatě významnější. „Oblíbené jsou například disperzní barvy. Jsou to ekologické barvy na vodní bázi, velmi snadno se aplikují a také čistí. Hodí se v podstatě pro jakýkoli minerální povrch,“ vysvětluje odborník z Weberu.

Disperzní barvy vynikají vysokou kryvostí, odolností proti otěru, některé jsou odolné otěru za mokra, tedy omyvatelné. „Vodou ředitelné disperzní barvy jsou ideální pro běžné, méně či více frekventované místnosti, jako jsou chodby, kuchyně nebo kanceláře,“ dodává Tomáš Pošta.

Disperzní nátěry

Existuje mnoho typů disperzních barev. „Základní disperzní barvou je bílá barva typu standard, jejíž odstín je standardně bílý a většinou bývá otěruvzdorná. Je vhodná jako základ pro míchání barevných odstínů na domíchávačích,“ říká odborník z Weberu.

Dalším typem jsou disperzní bílé barvy s označením plus, které jsou vysoce bílé. Využívají se na plochy, na kterých chceme dosáhnout vysoké bělosti, například na stropy místností. „Dále máme vnitřní protiplísňové barvy. Tyto barvy mají v sobě částice, které likvidují zárodky plísní a zároveň zabraňují jejich dalšímu růstu. Jsou vhodné do místností, kde je vyšší vlhkost, například do koupelen,“ radí Tomáš Pošta.

Užitečné vlastnosti

Některé vnitřní barvy dokáží také odstraňovat formaldehyd z interiéru tím, že váží jeho molekuly do své struktury. Dále se používají například minerální interiérové barvy, které jsou velmi prodyšné a používají se především v kombinaci se sanačními systémy na vlhké zdivo. Jsou ale i další vlastnosti barev a nátěrů, které mohou hrát významnou roli. Pro dětské pokoje či kuchyně je například velkou výhodou omyvatelnost.

„Omyvatelné barvy lze snadno očistit jen za použití mýdla a vody, aniž bychom při tom poškodili povrch,“ radí Tomáš Pošta. Když si barvu či nátěr vybereme správně, zajistí nám dlouhodobě krásné a nově vyhlížející prostory. Stojí proto opravdu zvážit, co vlastně potřebujeme, než se do letního malování pustíme.