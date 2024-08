Pokud máte kotel I. nebo II. energetické třídy, už od prvního září 2024 jej nesmíte používat. Máte tak poslední tři týdny na velmi štědrou podporu od státu na jeho výměnu. Pak máte smůlu.

Tenhle zákaz není žádné překvapení, které by na nás spadlo z čistého nebe. Ve skutečnosti se v zákoně krčí už od roku 2012. To znamená, že jsme měli dvanáct let na to, abychom se s tím vypořádali. Dvanáct let! To je doba, za kterou by i lenochod zvládl oběhnout republiku. Mimochodem, pro všechny objekty kromě rodinných domů, bytů a rekreačních chatek platí tenhle zákaz už od září 2022. Teď jsme na řadě my, běžní občané.

Ale nepropadejme panice. Ministr životního prostředí Petr Hladík uklidňuje situaci: „Tato povinnost se netýká například kamen, krbových vložek či sporáků, které slouží k přímému vytápění místnosti.“ Takže pokud máte doma krb, u kterého se rádi choulíte s hrnkem čaje, můžete si oddechnout. Ten vám nikdo nesebere.

Proboha, proč?

Proč nás musí stát takhle „šikanovat“? No ono to není tím, že by neměl důvod. Víte, že naše domácí topeniště chrlí do ovzduší více než 75 % všech jemných prachových částic? Navíc neuvěřitelných 95 % emisí benzo(a)pyrenu v České republice má na svědomí právě lokální vytápění.

Podle Státního zdravotního ústavu má znečištěné ovzduší v ČR na svědomí každý rok asi 3 100 předčasných úmrtí. To je, jako by každý rok zmizelo celé menší město! Ministr Hladík k tomu dodává: „Nechceme lidi pokutovat a udělovat zákazy. Ale musíme chránit zdraví lidí a životní prostředí.“

Například Moravskoslezský kraj, který je dlouhodobě zatížený zhoršenou kvalitou ovzduší, dosud na výměnu kotlů ve všech vlnách dotací proplatil zhruba 2,5 miliardy korun. V regionu díky tomu získalo ekologičtější zdroj tepla přes 23 600 domácností.

Přesto kraj odhaduje, že v provozu je až 25 000 nejstarších kotlů na tuhá paliva, za jejichž používání bude od září hrozit pokuta až 50 000 korun. Právě lokální topeniště podle krajské radní pro životní prostředí Zdenky Němečkové Crkvenjaš znamenají z hlediska kvality ovzduší největší problém.

V Praze naproti tomu podle hrubého odhadu magistrátu zbývá jen asi 800 až 900 kotlů první a druhé emisní třídy, uvedl mluvčí města Vít Hofman. Výměnu kotlů hlavní město podporuje dotacemi samo již od roku 1994 a od roku 2016 i evropskými penězi prostřednictvím kotlíkových dotací.

Poslední šance na tučnou dotaci

Pokud jste ještě nepožádali o dotaci na výměnu kotle, je nejvyšší čas to udělat. Za méně než tři týdny, od 1. září 2024, se totiž výše podpory dramaticky sníží. Dosud mohly nízkopříjmové domácnosti získat až 95 % nákladů na výměnu kotle. Ale štědrá podpora v září končí. Kdo těch dvanáct let promrhal, bude si muset poradit sám.

Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman bije na poplach: „Apelujeme na všechny, kteří žádost ještě nepodali, aby tak učinili co nejdříve. Výše dotací bude od 1. září 2024 snížena o jednotky až desítky tisíc korun.“

Ale pozor, tady je malý trik! I když nestihnete kotel fyzicky vyměnit do konce srpna, stačí do tohoto termínu podat žádost. Instalaci pak můžete provést později, aniž byste přišli o nárok na vyšší dotaci. Chytrý tah, že?

Jakou třídu má váš kotel? close info Viadrus kotel Nevíte, jakou emisní třídu má váš kotel? Stačí se podívat na výrobní štítek vašeho kotle nebo do dokladu o kontrole technického stavu a provozu kotle. A mimochodem, tyhle kontroly byste dle zákona měli dělat každé tři roky.

Od září i pro trojku

Od 1. září 2024 je tu ale nová možnost, tentokrát na výměnu kotlů na tuhá paliva bez ohledu na jejich emisní třídu. To je skvělá zpráva pro asi 60 tisíc majitelů kotlů třetí emisní třídy, kteří dosud byli mimo hru.

Ministr Hladík k tomu říká: „Chceme do 10 let úplně skoncovat se spalováním uhlí v lokálních zdrojích vytápění.“ Stát dává na výběr několik variant modernějších vytápění: především tepelná čerpadla, kotle na biomasu či kamna na pelety.

Kontroly s lidskou tváří

Co když nestihnete kotel vyměnit do 1. září? Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, uklidňuje občany, kteří se bojí, že začnou po vsích chodit hlídky jakýchsi „vzduchových milicí“. Není to tak. „Cílem není rozdávat pokuty jako na běžícím pásu. Nejprve budeme dávat napomenutí a výzvy k nápravě.“ Takže žádné drakonické tresty, pokud prokážete snahu situaci řešit. Navíc úřady nejsou ani personálně vybaveny na to, aby kontrolovaly váš kotel. Takže pokud někdo přijde, bude to spíš na „doporučení hodného souseda“.