Šance pro developery a investory: odstartoval 26. ročník soutěže Best of Realty i s novou kategorií

close info Depositphotos

Václav Maletínský 15. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Soutěž Best of Realty – Nejlepší z realit vstoupila do dalšího, v pořadí již 26. roku své existence. Organizátorem soutěže je Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), která v letošním ročníku otevírá zcela novou kategorii – Nájemní bydlení.

tag Bydlení Developer Investor Nemovitost Porota Projekt Soutěž

