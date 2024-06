Bezpečnost na prvním místě: Jak zabezpečit zahradu před nečekanými nástrahami i zloději? V našem článku najdete tipy na kontrolu a údržbu zahradních prvků, které zajistí klidný spánek i bezpečné prostředí pro vaše blízké.

Zahrada je pro někoho místem odpočinku, pro někoho zase synonymem pro věčný boj se zelení a škůdci. Tak či onak, na své zahradě byste se měli cítit dobře, a také bezpečně. Využijte slunečné dny ke kontrole studní, poklopů, kanálů i zámků, které možná už nějaký ten pátek přesluhují.

Pozor na zarostlé studny a jímky

Stali jste se pyšnými majiteli nové zahrady nebo jste ji zdědili po prarodičích? Než se pustíte do zvelebování a necháte na zahradě pobíhat děti a domácí mazlíčky, důkladně ji projděte. Zvlášť starší zahrady mohou ukrývat řadu překvapení, o kterých neví třeba ani realitní makléř, a i vaši rodiče na ně už zapomněli.

Všímejte si především kanálů, septiků a jímek, pozor dejte na různé skruže a výpusti. U všech zkontrolujte, zda jsou dobře zabezpečené – dřevěné kryty rychle trouchniví, mohou mít vylomená či uvolněná prkna.

Jak zabránit zlodějům, aby vám ukradli věci na zahradě

Zdroj: Youtube

Zloději a nebezpečí pro děti

„Pozor na kovové poklopy u kanálů, které jsou častým terčem zlodějů – mnohdy je lepší je nahradit plastovými se zámkem a petlicí. Nehrozí tak, že by poklop někdo ukradl a my si toho včas nevšimli,“ upozorňuje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz.

Pokud máte malé děti a zvířata, měli byste mít pod drobnohledem také veškeré vodní prvky. Přírodní jezírka a potůčky neuzamknete, je proto nutné děti při pobytu na zahradě hlídat. U bazénu je vhodné zvolit pevné zakrytí v kombinaci se zámkem odolným vůči vodě. Využít lze i lamelové kryty a bezpečnostní alarmy, které vás upozorní na pád do bazénu nebo pohyb okolo.

Přesluhující petlice i zrezlé zámky

Na zahradě jako by utíkal čas pomaleji. To ovšem neplatí o životnosti zámků, petlic a kování. Ty dostávají zabrat nejen během zimy, ale i vlivem deště, střídání teplot a všudypřítomné vlhkosti. Projděte proto všechny zámky na kůlnách, zahradních domcích a dřevnících a ověřte, zda se nezasekávají a zda jdou plynule zamykat. Zkontrolujte také petlice a závory – měly by pevně držet a neviklat se.

„Pokud je petlice připevněná na ztrouchnivělých prknech nebo prorezlých vratech, neplní svůj účel a majetek neochrání. Při výběru nové volíme takovou, která má skryté čepy – ty totiž znesnadní pokusy o vylomení nebo uražení,“ doplňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Máte vyřešeno zabezpečení poklopu studny, kanálu nebo jímky? close info Patrick Hatt / Shutterstock Studna pod betonovým poklopem. Ano, máme zamykací poklopy. • 0 % success_fill Ano, máme zamykací poklopy. Ne, pokládáme to za zbytečné. • 0 % success_fill Ne, pokládáme to za zbytečné. Hlasovalo: 0

Vybavení a nářadí patří pod zámek

Zahrada není odkladiště. Veškeré zahradní náčiní a nářadí vždy uklízejte – využijte zahradní domky, kůlny nebo úložné prostory v domě. Drobnější věci uzamkněte do bezpečnostní bedny nebo využijte bezpečnostní zamykací systémy typu X Safety box, kde k uzamčení slouží pevné ocelové lano nebo řetěz.

Důsledně zamykejte také kola, sportovní výbavu a sezónní věci jako třeba uskladněné náhradní pneumatiky. Životnost zámků prodloužíte pravidelnou údržbou. Ideálně dvakrát ročně projděte všechny zámky na zahradě a ošetřete je mazivem, které zároveň zámky vyčistí.

Zdroj: greenwoodnursery.com, financefocus.connective.com.au