Zaseklý nebo zalomený klíč, zabouchnuté dveře nebo zámek, se kterým prostě nemůžete hnout. A k tomu vy jen s odpadkovým košem v ruce na chodbě domu. Jak tuto nepříjemnou věc vyřešit, aniž byste zničili zámek nebo platili předražené zámečnické služby?

Co dělat, když jste zabouchli klíč? Stojíte bezradně před zabouchnutými dveřmi a pravděpodobně panikaříte, protože se tak stalo samozřejmě v tu nejméně vhodnou dobu? První rada zní – hlavně klid. Impulzivní jednání situaci pravděpodobně jen zhorší – proto se nesnažte dveře vylomit, prokopnout a raději se nepouštějte ani do kaskadérských kousků s přelézáním balkonů.

Řešení krizové situace

Pokud jste zabouchli dveře a klíč není v zámku, nejdříve zkuste obvolat ostatní členy rodiny, kteří by vám mohli odemknout. Náhradní klíč je vhodné svěřit i sousedům, které dobře znáte – to vám sice nepomůže v situaci, kdy jste to neudělali a teď stojíte na chodbě, ale pro příště to je rada nad zlato. Sousedy se nebojte poprosit o pomoc i tak. Mohou vám poskytnou azyl, než přijede pomoc – třeba když jste vyběhli s košem jen v županu. A možná vám také dají tip na prověřeného zámečníka.

Jak odstranit poškozený klíč ze zámku

Konkurz na záměčníka

Bez zámečníka to nepůjde? Pokud nemáte prověřený kontakt, nevolejte bezhlavě na první číslo, které na vás vyskočí. Zoufalých lidí hledajících rychlou pomoc často zneužívají podvodníci a spekulanti, kteří neváhají si za přednostní umístění ve vyhledávačích zaplatit. Firmy na prvních pozicích si proto nejprve prověřte, podívejte se na zákaznické recenze, a především si zjistěte, kolik bude otevření zámku stát.

Zámečník má povinnost vám říct cenu předem

Zámečník je totiž povinen vás o ceně včetně cestovného informovat předem – a případné navýšení by nemělo přesáhnout cca 10 % z ceny. Obvyklou částku najdete třeba na stránkách dalších zámečnictví, kde si můžete porovnat ceníky.

Pokud po vás na místě požaduje neúměrně vyšší částku – například dvojnásobnou oproti původně slíbené, za službu neplaťte a vystavenou fakturu rozporujte. V takovém případě lze argumentovat neúměrným zkrácením a také zneužitím tísně. S mimosoudním řešením sporu vám pak v případě potřeby může pomoci Česká obchodní inspekce.

Zalomený klíč

Pokud se vám zalomí klíč, zasekne klasická zámková vložka nebo v ní necháte zevnitř klíč, bez pomoci zámečníka se už zřejmě neobejdete. Můžete ale sáhnout po takových cylindrických vložkách, které pomáhají krizovým situacím předcházet. Je to třeba varianta zámkové vložky s olivou, která se často využívá u vchodových dveří nebo v koupelnách. Oliva z vnitřní strany dveří nejen usnadní odemčení, ale především vám neumožní nechat zevnitř klíč – a to ocení jak rodiny s menšími dětmi, tak i zapomnětlivější dospělí.

Zámková vložka s olivou

Prostupová spojka

„Pokud se pro konkrétní dveře řešení s olivou nehodí, je tu ještě možnost vložky s prostupovou spojkou. Tento mechanismus umožní odemknout zámek i v případě, že je z druhé strany klíč, a nevyžaduje přitom žádné speciální úpravy dveří či kování,“ dodává Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.

