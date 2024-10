Zámek v Tmani, kdysi sídlo šlechty, prošel zásadní proměnou. Díky Ginger Architecture se z něj stal moderní domov pro seniory, který spojuje historickou eleganci s funkčním designem. Obnova přinesla nejen nový účel, ale i důstojnost.

Příběh tmaňského zámku se začal psát už ve 14. století, příběh jeho rekonstrukce je z doby nedávno minulé. Zámek v Tmani u Berouna, poprvé zmiňovaný v roce 1342, je významnou historickou památkou České republiky. Areál zahrnuje zámek, park a hospodářské budovy a prošel několika přestavbami, výrazně v 18. a 19. století, kdy získal svou aktuální barokní podobu. Po roce 1989 byl zámek privatizován, což vedlo k hledání nové cesty pro jeho obnovu a využití. Příběh revitalizace se ale začal psát teprve před třemi lety.

Otevřené krovy, klenby a neopakovatelné výhledy

V rámci návrhu se architekti snažili v maximální míře využít vše, co areál nabízel. Jeho jedinečné výhledy z hospodářských stavení směrem k zámku, které jsou o to unikátnější, protože v tomto areálu je zámek na rozdíl od obvyklého řešení umístěn níže než přilehlá stavení. Vzniká tak chráněný vyvýšený dvůr, kde se senioři mohou bezpečně pohybovat a užívat si výhledy.

close info Jan Hromádko zoom_in Zámek Tmaň proměnili na úžasný domov pro seniory - detail klenby a schodiště

„Dostali jsme šanci navrhnout konverzi areálu, který byl ruinou, v něco, co nám dávalo smysl a co nás nadchlo - tedy v domov seniorů. Stejně nás nadchlo i samotné místo. Celý proces od návrhu po výstavbu pro nás byla jedna velká výzva. Už na začátku nás překvapilo, jak moc zchátralý celý areál je,“ říkají architekti Eva Eisenreichová a Ondřej Žák z Ginger Architecture.

Zachování autentického charakteru

Zůstaly všechny klenby až na malé části, které musely ustoupit pro umožnění průchodnosti suchou nohou celým komplexem. Většina se podařila umístit do veřejných prostor, ale někdy také do pokojů, kterým dodala osobní kouzlo. Unikátní klenební žebra v patře hlavní budovy se podařilo zrenovovat a zároveň použít k jejich původní funkci, kterou bylo vynesení střechy na místo plných vazeb krovu.

close info Jiří Šebek zoom_in Proměna zámku Tmaň na domov pro seniory Senlife - pohled na areál

„To je raritní stav, protože v České republice se nachází pouze dvě stavby s takovouto konstrukcí. Aby klenební pasy mohly vyniknout, i zde se pohled otevírá do krovu a namísto klasické nemocniční dispozice vznikají zajímavé prostory s autentickým charakterem,“ popisuje Eva Eisenreichová z Ginger Architecture.

Nový domov pro seniory

Architektonický záměr zachránit původní a skloubit s novým se propisuje už na vstupu do nového domova pro seniory. „Ve vstupu do nového domova pro seniory se podařilo ponechat původní vstupní bránu do areálu. Ta nás přivítá v novodobé přístavbě a zároveň připomene, že se nacházíme v historickém areálu. K těmto skvostům architektury jsme navrhovali novostavbu na místě bývalé zřícené sýpky,“ uvádí Eva Eisenreichová z Ginger Architecture.

Obě složky dohromady pracují jako sehraný organismus, každá část nabízí to nejlepší ze své doby a navzájem se doplňují. Hmotově objekty vycházejí ze stávajících budov, pouze byly doplněné o nezbytné úpravy. Rekonstrukce je velmi šetrná, řeší zejména dobré prosvětlení objektů, a to i skrze střešní plášť.

Proměna starého zámku

Projekt se zabýval konverzí unikátního zámeckého areálu ve Tmani, kterému byl dán nový účel, a to domov pro seniory Senlife. K tomuto poplužnímu dvoru se nezachovalo mnoho písemností, ale je jisté, že současnou podobu dvora podstatně určila přestavba, která se uskutečnila po roce 1862, kdy tmaňský statek koupil velkostatkář Franz Noltsch a – jak se zdá – osobně se pustil do inovace komplexu, jehož genius loci je jedinečný.

close info Jiří Šebek zoom_in Proměna zámku Tmaň na domov pro seniory Senlife - společenská místnost

Zásadní snahou celé rekonstrukce bylo zachování co nejvíce ze stávajících staveb. Zajímavý urbanismus hospodářského dvora je dán jeho výškovým umístěním nad úrovní zámku, jež je odděleno eskarpou. Kamenné eskarpy vytvářejí jasnou hierarchii dvora, která byla využita při umístění domova seniorů do severní pozice. Ta nabídla možnost bezbariérového řešení domova, kdy klienti mohou využívat pobytový dvůr, tedy jeho horní terasy s výhledy na zámek. Vznikla tak možnost vytvořit žádané chráněné bydlení pro seniory a zároveň jejich zapojení do každodenního dění v obci. Jednotlivé budovy jsou v maximální míře adaptované pro potřeby bezbariérového bydlení se zachováním autentičnosti místa.

Navazující budovy

Areál sestává z několik na sebe navazujících budov (původně chlévů), každá z nich měla unikátní vzhled a interiér, kde maximum z toho bylo zachováno a použito pro interiér domova seniorů. Architektonický návrh vycházel z mnoha technických požadavků, a to zejména na dostatečné osvětlení v kombinaci s vytvořením příjemných prostor domova seniorů a maximální zachování osobitosti místa.

V rámci přestavby došlo k co nejvěrnějšímu dodržení původního vzhledu budov. Proto byla použita kombinace původních materiálů – pálených tašek, lomového zdiva, cihel a omítek nejen na fasádách objektů, ale i v interiéru, kde se na mnohých místech podařilo zachovat historické konstrukce a zapojit je v rámci vnitřních prostor. Např. došlo k sanaci a prezentaci původních historických cihelných nosných obloukových pasů krovu v podélném jižním objektu, které jsou z hlediska české architektury unikátem. Je znám pouze jeden další objekt, který je řešen stejným způsobem.

Výstavba nové budovy

Areál byl doplněn novou budovou, která je vystavena na místě bývalé rozpadlé sýpky. Nový objekt má jednoduchou architekturu, která vychází z materiálového řešení využitého v původním areálu. Celý objekt má výrazný sokl, který navazuje na eskarpy v areálu. Na objektu se nachází obdobná rytmizace jako na okolních historických budovách, avšak zde v rámci vysokého řádu francouzských oken. Střecha je doplněna o vikýře, které kopírují vikýře nacházející se v areálu na protějším traktu.

close info Jan Hromádko zoom_in Zámek Tmaň proměnili na úžasný domov pro seniory

V rámci dispozic došlo k vytvoření menších prostorů, které jsou pravidelně děleny společenskými místnostmi. Cílem bylo vytvořit příjemný a osobitý domov. Jedná se o aplikaci dánského modelu pro domovy seniorů, kde je cílem v menších kolektivech cíleně aktivizovat klienty formou, která se co nejvíce podobá domácí péči. Vše bylo tedy této funkci přizpůsobeno.

Chodby a společenské místnosti

Například chodby jsou řešené jako pobytové tím, že jsou doplněné o malé interaktivní zóny, které jinak dlouhé chodby tříští a vytváří bezpečné odpočinkové prostory a místa, kde je možné se soukromě setkávat. Tato členitost vytváří útulný dojem, a zbavuje tak provoz nemocničního utilitárního vzhledu typických dlouhých chodeb.

Společenské místnosti vždy využívají unikátní prostory jednotlivých objektů s unikátními výhledy. Hlavní společenská místnost je umístěna v podélné jižní budově, která je unikátní svým konstrukčním systémem, a to klenebními pasy, kdy půlkruhové pasy nahrazují plnou vazbu krovu, a vynášejí tak konstrukci střechy.

close info Jiří Šebek zoom_in Proměna zámku Tmaň na domov pro seniory Senlife - vybavení pokojů

Jedná se o konstrukční řešení připomínající architekturu francouzských středověkých kostelů a refektářů cisterciáckých klášterů, avšak v rámci hospodářských budov se jedná o raritní řešení. Proto bylo přistoupeno k podtržení této unikátnosti a krov byl ponechán otevřený s prosvětlením společných prostor díky podélným vikýřům.

Dalším místem, kde se povedlo zachovat historickou konstrukci a začlenit ji do soudobého provozu, je vstupní hala domova seniorů, kde se za vstupem tyčí monumentální historická vstupní brána. Ta je nově zasklena, a umožňuje tak výhled do celého areálu domova z prostor recepce s kavárnou. Vytváří tak přirozený a nenásilný předěl mezi soukromým a veřejným prostorem.

Domov seniorů a komunitní bydlení

Celý projekt řešil rekonstrukci hospodářských staveb, které tvoří hranici celého areálu, a vytváří tak soukromý dvůr, tvořený sedmi objekty. Stavebními úpravami vznikl na pozemku domov pro seniory v budovách se dvěma či třemi nadzemními podlažími. Je řešen formou pokojů i menších bytů. V areálu nechybí ani zázemí pro zaměstnance, potřebné technické zázemí (prádelna, kuchyně) a společenské prostory.

close info Jan Hromádko zoom_in Zámek Tmaň proměnili na úžasný domov pro seniory - vybavení pokojů

Při rekonstrukci byly historické objekty doplněny o nové přístavby, ve kterých se nacházejí schodiště s výtahovými šachtami a společenské prostory. Pro zajištění dostatečného denního světla byly zvětšeny okenní otvory a podkrovní podlaží byla prosvětlena vikýři a střešními okny.

Rekordně rychlá (pře)stavba

Architekti z Ginger Architecture zvládli kompletní rekonstrukci v rekordním čase. Nově navržený koncept domova seniorů umožnil dát celému areálu novou funkční náplň, aniž by došlo k podstatné změně kompozice či tvarového řešení dvora.

Celá stavba od vybourání historických nánosů po kompletní zrekonstruování čtyř objektů, včetně nových konstrukcí střech, spolu s novostavbou čtyřpodlažní sýpky a přeměnou dvora v zahradu proběhla během dvou let. „To je na objem práce, který zde byl odveden, skoro neuvěřitelné i pro nás,“ smějí se Eva s Ondřejem z Ginger Architecture.

Optimalizace místa

Novostavba architektům umožnila optimalizovat rozložení pokojů, a to včetně menších společenských místností, aby zde mohl být udržen domácký a velmi individuální přístup ke klientům, který vychází z dánského modelu sociální péče.

Domov je určen pro seniorky a seniory se sníženou soběstačností a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Senioři zde mohou vyplnit volný čas pohybovými, kulturními a tvořivými aktivitami. Součástí areálu je také kavárna a zámecký park s rozlohou přes 12 000 m².