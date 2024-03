Zasekává se vám občas v některých dveřích zámek? Možná je čas ho vyměnit. Dobře fungující zámek by se nikdy neměl zasekávat, měl by jít odemykat bez zvýšené námahy a plynule. I lehce poškozený zámek už neplní svou funkci, ulehčuje zlodějům práci a může vás kdykoliv „zradit“.

Na instalaci nového zámku přitom není nutné volat hned zámečníka. Výměnu cylindrické vložky můžete zvládnout bez problémů sami, a to během několika minut. Při nákupu nové vložky si nechte poradit ve specializovaném obchodě – vyhněte se tržnicím a levným „no name“ zámkům. Nová vložka by měla splňovat potřebné normy a ideálně spadat alespoň do třetí bezpečnostní třídy.

Pozor na třídu odolnosti

„U vchodových dveří je certifikace ve třetí, ale raději čtvrté třídě odolnosti nutností – nejen proto, že běžný zloděj takový zámek snadno nepřekoná. V případě vloupání totiž může pojišťovna přihlédnout i k tomu, že zámek nebyl dostatečně kvalitní, a snížit pojistné plnění,“ upozorňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz. Při nákupu tak kromě bezpečnostní třídy sledujte také piktogramy, které určují, zda zámek zvládne extrémní počasí, mráz, vlhko či prach.

Jak vyměnit zámek (FABku, cylindrickou vložku)

Spolehlivý zdroj informací

Jestliže se v nabídce neorientujete, podívejte se do nezávislého katalogu doporučených výrobků Bezpečná země, který vznikl ve spolupráci Cechu mechanických zámkových systémů, Ministerstva vnitra a Policie ČR. Výběr dobré zámkové vložky vám totiž také pomůže nepříjemným situacím se zaseklým zámkem předejít. Pokud na vchodové dveře nasadíte zámek, který není určen do exteriéru, jeho životnost výrazně zkrátíte.

O zámky pečujte

Nezapomínejte také na údržbu. Není přitom řeč o zásahu odborníka, ale o občasném promazání zámku, které dvakrát ročně zvládnete bez problémů sami. Mazivo v ceně cca dvou set korun vás pak může uchránit od tisícových výdajů. Rozhodně k mazání zámků nepoužívejte rostlinné oleje – zámek by se zalepil.

Prověřte si pojištění domácnosti

Pokud máte sjednané pojištění domácnosti, je možné, že vám pomůže i se zabouchnutými dveřmi. Často totiž pokrývá i úhradu výdajů spojených se zámečnickými službami, případně pojišťovny nabízí vlastní asistenční služby. Než tedy budete volat zámečníka, prověřte si, zda se vaše pojištění nevztahuje právě na tuto situaci. Pozor, nenechte se od zámečníka bez ověření přesvědčit, že pojišťovna otevření stoprocentně zaplatí!

