Chalupa v Orlických horách slouží k rekreaci dvěma rodinám a ve volných chvílích i hostům. Cesta k nové podobě se však neobešla bez komplikací.

Zanedbané stavení, leč ve svahu s výhledem a obklopené pěknou velkou zahradou objevili majitelé náhodou. „Vlastně jsme ani cíleně nehledali, švagr jel náhodou kolem a všiml si vývěsky realitní kanceláře,“ popisuje majitelka. Na první pohled chalupa nevypadala úplně špatně, zdálo se, že půjde použít řada původních částí.

close info archiv Chalupa Kopito zoom_in Chodbu od obytné místnosti oddělují posuvné dveře s prosklenými poli, díky nimž skvěle zapadnou do interiéru chalupy

Objevitel inzerátu i jeho bratr měli k místu vztah, protože nedaleko bydlel jejich pradědeček, tak se rozhodli, že nemovitost koupí společně, dohromady také opraví a budou ji využívat pro svoje rodiny s malými dětmi. Oslovený stavař je sice varoval před neodhalitelným množstvím skrytých vad, které mohou rekonstrukci nepříjemně protáhnout a zejména prodražit, ale romantická představa posezení na zápraží zvítězila.

Rekonstrukce od základu

Jenže jak už to se stoletými domy chodí, jakmile se někde ťukne, aby se to opravilo, objeví se řada navazujících problémů, které nejde pominout. Nepomohly ani laické zásahy předchozích majitelů, neboť se patrně snažili akutní problémy řešit především levně.

close info archiv Chalupa Kopito zoom_in Obytná místnost zabírá většinu přízemí a propojuje funkci kuchyně, jídelny a obývacího pokoje

Bratři se proto obrátili na spřízněného architekta Martina Moravce, aby rekonstrukce proběhla pod odborným dozorem. „Majitelé chtěli exteriér budovy zachovat v původní podobě a jen renovovat, což tedy nakonec znamenalo i novou střechu, ale uvnitř se musely provést daleko větší zásahy, protože dříve se k bydlení využívala jen část přízemí, vzadu bylo seno a v podkroví půda přístupná po žebříku,“ shrnuje architekt. „Bylo tedy mimo jiné třeba vybudovat schodiště a do podkroví vestavět ložnice.“

Sázka na vlastní ruce

Plánovaný rozsah prací majitele přesvědčil, aby rekonstrukci svěřili stavební firmě. Jenže bylo před covidem, stavebnictví se dařilo a sehnat kvalitní firmu v dohledné době a za dostupné peníze byl nadlidský úkol, jak majitelé bohužel brzy zjistili.

Po více než půlroční spolupráci se proto rozloučili s firmou, po níž museli řadu věcí předělat, a rozhodli se, že chalupu zrekonstruují sami s pomocí rodiny a blízkých, respektive ve spolupráci s doporučenými řemeslníky z okolí.

Víkendy strávené prací na chalupě daly majitelům množství nových dovedností a poučení, protože ne všechno se povedlo v požadované kvalitě hned napoprvé. „Do chalupy jsme vložili kromě peněz ohromné množství energie a času, ale když vidíme výsledek, nelitujeme toho,“ říká majitelka.

Pod jednou střechou

Chalupa stojí ve svahu a střecha na obou stranách značně přesahuje přilehlé prostory. Ve směru do kopce jde až k zemi, a vytváří tak krytý, ale otevřený dřevník. Na opačné straně skrývá přesahující střecha část zápraží s posezením, z něhož se vchází do chalupy i do polozapuštěného suterénu se saunou a vstupem do zahrady.

close info archiv Chalupa Kopito zoom_in Původně podkroví sloužilo jen jako půda na sušení sena. Rekonstrukce sem umístila dvě pohodlné ložnice

Nové, široké, kamenné zápraží objekt lemuje po celé délce a přechází do velké terasy s posezením a ohništěm před chalupou, odkud je krásný výhled. Fasáda má bílou omítku, po stranách čelní stěny jsou dva na první pohled kamenné sloupy. „I my jsme si mysleli, že jde o kámen, až při bližším zkoumání se zjistilo, že je to původní obklad z tehdejší imitace kamene, takže jsme ho museli nechat šetrně opravit,“ vysvětluje majitelka. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

