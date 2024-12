Areál bývalého mlýna se stal druhým domovem majitelů právě proto, že kolem nic není. Tedy jen ticho, les se svými obyvateli a v noci nebe poseté hvězdami jako málokde jinde. Poloha uprostřed moravských lesů ale rekonstrukci dost komplikovala, nevede sem totiž pořádná cesta.

Majitelé měli původně v úmyslu zrekonstruovat nějakou památku, kam by mohli ve volnu jezdit a časem třeba i pobývat trvaleji. „Nakonec jsme si ale vytyčili pro nás dobře dostupné území a začali hledat v něm,“ vypráví majitel.

Zchátralý mlýn s rybníkem na místě obydleném už ve 14. století původně ležel na cestě vedoucí na Jantarovou stezku, ale v průběhu času se trasy obchodníků změnily, takže nyní se nachází na samotě v lesích a vede k němu jen čtyřkilometrová polní či spíše lesní cesta. „Když jsme přijeli na místo na obhlídku, manželka protestovala, že nikdy, ale já jsem hned věděl, že to je ono,“ směje se majitel.

Genius loci

Ačkoli mlýnský areál z roku 1758 spíš připomínal rozvaliny, místo mělo přitažlivý půvab. Navíc bývalý majitel už vykonal spoustu práce. „Nejdřív nám přišlo, že se toho na mlýně moc nezměnilo, ale až zpětně jsme pochopili, jakou službu nám prokázal bývalý majitel tím, že spravil náhon. Mohli jsme se tak rovnou pustit do obnovy budov,“ líčí majitel, jak začal stavební práce za účasti rodiny svépomocí a dodavatelsky zajišťoval jen specializované činnosti.

close info archiv stodola Ve Žlebě zoom_in Plně vybavená kuchyně slouží domácím při rodinných oslavách i hostům během pobytu

Protože nebylo v podstatě co rekonstruovat, rozhodli se majitelé postavit svůj dům nanovo na půdorysu jedné z původních budov. „Snažili jsme se, aby dům odpovídal místní tradici, proto třeba okna dostala modrou barvu,“ říká majitel. Jenže když už jejich dům stál, jako by tu něco chybělo. „Původní mlýn a stodola tvořily půdorys do L a teď tu bylo moc místa, tak jsme se rozhodli, že dáme dohromady i kamennou stodolu, jen pro jiné využití. A líbil se nám také kontrast materiálů, že omítnutý dům doplňuje budova z kamene. Inspiraci jsme sbírali u nás i na cestách po Evropě.“

Stodola s mostem

V přízemí stodoly vznikl velký prostor s prosklenými dveřmi do zahrady. Je v něm vybavená kuchyně a jídelní stůl, ke kterému se vejde až dvacet lidí, což se v případě rodinných oslav hodí. Uprostřed místnosti stojí na kamenném podstavci otevřené ohniště, na němž se dají připravovat opékané buřty i grilované pochoutky, navíc za chladnější večerů hřeje a mihotání ohně baví společnost.

close info archiv stodola Ve Žlebě zoom_in Zatímco o kamennou stodolu se majitelé rozhodli podělit s hosty, bílý dům obývá jen rodina

„Přišlo nám líto tenhle příjemný prostor kazit schodištěm do podkroví, protože by ubralo dost místa uvnitř,“ vypráví majitel, „ale nahoru jsme chtěli umístit pokoje. Tak jsme si pomohli mostem z hráze rybníka do podkroví.“ Dřevěný most vznikl tradiční metodou dřevěných spojů, takže v něm není ani kousek kovu. Vede ke dvěma prostorným, stylově vybaveným ložnicím a relaxačnímu koutku s posezením pro nerušené čtení či poslech hudby. Pod střechou, nad stropem ložnic se našlo ještě dost místa pro observatoře, jak jim majitelé říkají, kde rády přespávají zejména děti.

Život v přírodě

Když majitelé areál dokončovali, začala se šířit pandemie covidu. „V podstatě jsme se sem na rok zavřeli a žili bez omezení, daleko od okolního světa,“ vzpomíná majitel. Jenže jakmile se život zase vrátil do starých kolejí, na mlýně začalo být často prázdno.

close info archiv stodola Ve Žlebě zoom_in Pro hosty je připraven podkrovní pokoj Ovčárna

„Přišlo nám líto, že se sem najednou dostaneme jen občas, tak jsme se rozhodli stodolu nabídnout i jiným lidem, kteří si chtějí užít absolutní klid. Ale pozor, není to pro každého – a tím nemyslím jen komplikovanou cestu. Šlo nám o to nenarušit okolní přírodu. Zajistili jsme luxusní bydlení, ale anglický trávník tady nehledejte, zato na kopřivy narazíte zcela určitě. Vysázeli jsme zde jen růže. Ticho ruší jen zvuky lesa, v rybníku se dají chytat kapři, a když je v noci jasno, uvidíte tolik hvězd jako málokde,“ uzavírá majitel.

Stodola Ve Žlebě je součástí projektu AmazingPlaces.cz, který nabízí ubytování ve více než 500 kouzelných místech v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Jižním Tyrolsku a v Polsku.

Základní údaje o projektu

Stodola Ve Žlebě, Budětsko 23, https://www.vezlebe.cz

Zastavěná plocha: 66 m 2

Užitná plocha: 110 m 2

Fasáda: kámen

Střecha: keramické tašky

Zateplení: nadkrokevní

Okna: dřevěná

Vnitřní dveře: dřevěné

Podlahy: kamenná dlažba, dubové dřevo

Vytápění: vnitřní ohniště

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 10/2024.