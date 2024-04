Sezóna začala a z garáží vyrážejí na silnice nejen motorky, ale třeba i veterány, které v zimě odpočívaly. A vyšší motoristický ruch přeje zlodějům. Z garáží, ale i parkovišť mizí nejen motorky, ale také nářadí a náhradní díly. Jak zařídit, abyste o svého miláčka nepřišli nebo ho někdo „neočesal“?

Jen za loňský rok u nás zloději způsobili krádežemi motorek škody přes 30 milionů. S tím se pojí i další nepříjemná statistika – jen velmi málo krádeží se podařilo objasnit. A nekradou se jen motorky – zloději ve velkém cílí také na součástky a náhradní díly z aut a motorek, kde se vloni škoda vyšplhala na 85 milionů.

„Náhradní díly zloděj zpeněží mnohem snáz než celou ukradenou motorku. Krádeže si navíc majitel často nemusí všimnout hned – obzvlášť ve chvíli, kdy mu věci nepozorovaně zmizí třeba z garáže. Alfou a omegou tak zůstává kvalitní zabezpečení, přes které se zloděj nedostane,“ dodává Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz.

Jak zabezpečit garáž

Zámky na garážích majitelé nemovitostí často odsouvají na druhou kolej. Auto, motorka, náhradní díly, pneumatiky a další výbava přitom mají hodnotu v řádech statisíců korun, a tomu by měla odpovídat i jejich ochrana. Kde začít? Ideálně u dveří do garáže, kde podle typu uzavírání zvolte klasickou zámkovou vložku nebo petlici pro jedno nebo dvoukřídlé dveře. Vyberte takovou, která je určena do extrémních klimatických podmínek – nestane se vám tak, že by při prvním dešti zrezla nebo se vlivem vedra zasekla a vy byste museli kupovat novou.

6 sekund vloupání do garážových vrat, kterému můžete zabránit

Mechanika plus elektronika

Máte garáž na okraji města nebo v odlehlejší části čtvrti? Pak byste měli zabezpečení věnovat opravdu velkou pozornost. Samozřejmostí je kvalitní visací zámek s bezpečnostní petlicí na dveřích, zabezpečená okna i uzamčení stroje uvnitř garáže.

Mechanické zabezpečení je vhodné doplnit i elektronikou – zloděje může odradit světlo s čidlem pohybu a vyplatí se investovat také do jednoduché bezpečnostní kamery, díky které budete mít neustále přehled o tom, co se v blízkosti garáže děje. I v případě, že využijete kamery a alarmy, ale garáž průběžně kontrolujte.

Nezapomeňte na okna a sekundární zabezpečení

Základní pravidlo zní – zabezpečte všechny cesty do objektu. Pokud vytuníte dveře do garáže kvalitním bezpečnostním zámkem, ovšem necháte okno otevřené na ventilaci, zloděj vždy zvolí tu jednodušší cestu dovnitř.

Garáž proto zabezpečte ze všech stran. Na okna můžete instalovat bezpečnostní kličky a skvělým pomocníkem jsou také neprůhledné bezpečnostní fólie. Díky nim nepůjde okno snadno rozbít a zároveň znemožníte tipařům pohled dovnitř.

Aby to měli zloději co nejtěžší

A vaši pozornost si zaslouží i samotné věci v garáži. Motorku, čtyřkolku i další větší cennosti zamykejte pomocí zámku s alarmem nebo bezpečnostního systému typu X Safety Box. Kromě motorky jím ochráníte také jízdní kola, kočárky nebo sezónní vybavení.

Drobnější cennosti a náhradní díly můžete uzamknout do bezpečnostní bedny, se kterou si zloděj jednoduše neporadí. „Díky sekundárnímu zabezpečení, tedy uzamčení věcí uvnitř objektu, zvýšíme šanci, že zloděj z naší garáže odejde s prázdnou. Hrajeme totiž o čas a každá minuta navíc, kterou musí strávit překonáváním překážek, se počítá,“ doplňuje Petr Neuvirt.

