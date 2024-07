Někdo před odjezdem na dovolenou uklízí, někdo třikrát kontroluje vodu nebo spotřebiče. Ať už je váš „předodjezdový rituál“ jakýkoliv, zapomenout byste neměli na to hlavní – důkladné zabezpečení. Přinášíme vám několik rad, díky kterým svůj majetek lépe ochráníte, a na dovolenou tak odjedete v klidu.

Dvakrát otočit klíčem a jde se? Pokud váš zámek ve dveřích už přesluhuje, ani to před zloději neochrání. Jak ale poznat, že je čas na výměnu? Prvním vodítkem je funkčnost – zámek či cylindrická vložka by se neměly zasekávat ani jevit známky jiného poškození.

Druhým indikátorem je pak bezpečnost zámku – na vchodové dveře patří bezpečnostní cylindrická vložka s certifikací. Samotná výměna zámku za nový není nijak složitá a hravě to zvládnete sami – klidně i těsně před odjezdem na dovolenou.

„Vybírat bychom měli vložku alespoň ve 3. třídě odolnosti – ta už zvládne několik minut odolávat běžným zlodějským technikám. A zvyšuje tak pravděpodobnost, že se zloděj vydá raději o dům či byt dál, protože nechce vyvíjet při překonávání zámku příliš velký hluk,“ dodává Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz.

Cenné věci nevystavujte zvědavým očím

Cenné věci jako šperky, důležité listiny nebo hotovost byste měli uzamykat nejen v době, kdy jste na dovolené. Domů si můžete pořídit třeba menší trezor nebo cennosti uschovat v pronajaté bezpečnostní schránce – za klid na dovolené to stojí. Schovat byste ale měli i jiné drobnosti, které by mohly lákat zloděje. Ti si objekty vytipovávají předem, a pokud při pohledu oknem uvidí třeba hodnotnější elektroniku, může je to přesvědčit k vloupání.

Všechny cennější věci proto schovejte před zvědavými pohledy zvenčí – můžete je dát ke stěně pod okno, uzavřít do skříněk nebo zamknout do bytelné (a nedobytné) bezpečnostní bedny nebo systému typu X Safety box.

Nezapomeňte na sklepy a zahrady

Dobré zabezpečení nejsou jen nedobytné dveře. Před odjezdem na dovolenou dobře uzavřete také všechna okna včetně těch sklepních – nenechávejte ani mikroventilaci, která by zloději usnadnila otevření okna.

Zabezpečte všechny další vchody do domu včetně balkonových dveří a zapomenout byste neměli ani na garáž, sklep a zahradní domek či kůlnu. Kontrolu visacích zámků a petlic nenechávejte na poslední chvíli, ať máte případně čas zámky vyměnit za nové.

Dobří sousedé jsou k nezaplacení

Mít se sousedy dobré vztahy se určitě vyplatí nejen v případě nouze. Právě všímaví sousedé mohou upozornit na podezřelé osoby potulující se kolem vašeho domu nebo bytu. O to spíš v případě, kdy budou vědět, že jste zrovna týden na dovolené a rozhodně by u vás doma nikdo neměl být na návštěvě.

Pokud máte vztahy nadstandardní, poproste sousedy, ať vám jednou za týden vyberou poštovní schránku a občas zkontrolují okolí domu. Jestli to spojíte i s prosbou o zalití zahrádky, už je na vás – i soused s konví na zahradě ale může pomoci potenciální zloděje odradit.

Ach, to sdílení…

Západ slunce u moře. Rodinné kempování. Adrenalinový trail. Dovolená je prostě sběr zážitků, které rádi sdílíme s ostatními. Pro zloděje tak není nic jednoduššího než pečlivě sledovat sociální sítě a sbírat tipy na domácnosti, které jsou právě teď opuštěné. A mnohdy je nenavede jen fotka od moře – vodítkem může být třeba i vaše hledání doporučení na půjčovnu aut nebo vybavení.

Buďte proto obezřetní a na sítě nikdy nepiště příliš konkrétní údaje – není nutné sdělovat, kdy přesně jedete pryč a na jak dlouho. Fotografie z dovolené známým určitě ukažte, ale až ve chvíli, kdy budete v pořádku doma. Koneckonců proč si jednou dovolenou neužít tak trochu offline.