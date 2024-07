Jen málokterá rostlina se může pyšnit tak nádherným zbarvením listů jako africká kopřiva. Úspěšně ji lze pěstovat venku na zahradě a na balkoně jako letničku, ale také v interiéru jako pokojovku. Podívejte se, jak na to.

Africká kopřiva, nebo také kopřivěnka, pochvatec nebo jednoduše koleus, pochází z tropických a subtropických oblastí Afriky, ale i Austrálie a jihovýchodní Asie. V našich podmínkách ji můžete pěstovat jako letničku na balkoně i na záhonech v zahradě nebo i celoročně jako krátkověkou pokojovou rostlinu doma na parapetu.

Různé kultivary se od sebe liší nejen různým zbarvením a tvarem listů, ale i kresbou, kterou na nich můžete vidět. Dá se ale snadno kombinovat s jinými rostlinami. Aby byl výsledný dojem co nejlepší, sesazujte pestřejší kultivary se vzhledově méně nápadnými druhy.

Jak pěstovat africké kopřivy?

Je to celkem snadné. K růstu potřebují světlé stanoviště. Když je dáte do stínu, listy se vybarví mnohem méně nebo dokonce vůbec. Pozor na tmu a chlad, které způsobují úplné opadnutí listů. Opatrní ale buďte také u velmi světlých odrůd. Ty jsou citlivé na slunce, a to je schopné jim listy popálit, obzvláště brzy na jaře, kdy se rostliny umísťují ven.

Půdu udržujte neustále vlhkou, nikoliv přemokřenou, protože to může způsobit vznik houbových chorob nebo černání stonků. Při pěstování v květináči jsou skvělým řešením samozavlažovací truhlíky.

Rostlinám dopřejte pravidelné hnojení a propustný, spíše lehčí substrát. Pozor dejte na vysoký obsah dusíku v hnojivech, po kterém listy ztrácejí pestré zbarvení.

Více o kopřivách si můžete prohlédnout níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Opadaly kopřivě všechny listy? Můžete ji zachránit!

Pokud vám africká kopřiva přeschne a opadají jí listy, rozhodně ji nevyhazujte! Květináč postavte do větší nádoby s vodou a nechte ho tam tak dlouho, dokud budou ze substrátu vycházet vzduchové bublinky. Většinou to stačí a rostlina se zase vzpamatuje. Pokud by to však nepomohlo, seřízněte ji, znovu obrazí.

Jak na přezimování?

Pro úspěšné přezimování kopřiv je důležité snížení teploty na 12–15 stupňů Celsia, teploty by nikdy neměly klesnout pod 8 stupňů Celsia. Zálivku přes zimní období omezíme na minimum a umístíme je na světlé místo. Po zimě sice většina rostlin nevypadá příliš dobře, ale po sestřihnutí zhruba na 5 cm opět velmi brzy a bohatě obrazí.