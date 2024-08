Dejte si pozor na tento houževnatý plevel. Může totiž způsobit škody nejen v zemědělství, ale má také negativní dopad na zdraví obyvatel. Odkud ambrozie pochází a proč je pro alergiky tak zákeřná?

Ambrozie peřenolistá je invazivní rostlina, která se stala postrachem alergiků. Její pyl, který se snadno šíří vzduchem, může vyvolat opravdu silné alergické reakce. V posledních letech se rozšířila po celé Evropě a komplikace, které způsobuje, jsou stále vážnější.

Je to jednoletá bylina, která dorůstá do výšky až 1,5 metru. Její listy jsou hluboce vykrojené, připomínající peří, což je také důvod, proč dostala své jméno peřenolistá.

Pochází ze Severní Ameriky a do Evropy byla zavlečena v roce 1883 jako nechtěný přídavek v semenech jetele. Zpočátku se vyskytovala hlavně v okolí železničních tratí, postupně se ale rozšířila na pole, podél silnic a dálnic, i na břehy řek.

Ambrozie kvete nejčastěji v srpnu a její pyl může být přítomen v ovzduší až do podzimu.

Proč ambrozie způsobuje alergikům takové potíže?

Jednou z hlavních příčin, proč je ambrozie pro alergiky nebezpečná, je její pyl. Jediná rostlina dokáže vyprodukovat až miliardu pylových zrn během jedné sezóny. Tato drobná zrna, menší než většina jiných pylů, se snadno rozptylují vzduchem a mohou snadno pronikat nejen do našich domovů, ale i hluboko do našich dýchacích cest. To následně způsobuje podráždění a vyvolává silné alergické reakce.

Jak se zbavit ambrozie na zahradě?

Pokud na své zahradě objevíte ambrozii, je důležité jednat rychle. Rostliny je nutné ihned odstranit, ideálně ještě předtím, než začnou kvést a produkovat pyl. Po odstranění je vhodné místo ošetřit herbicidem, aby se zabránilo opětovnému růstu a klíčení nových semen.

Pro zajištění dlouhodobého efektu je doporučeno použít herbicidy s delším působením v půdě a postřik v průběhu sezóny několikrát opakovat.

Nevíte, zda trpíte alergií? Podívejte se na toto video a zjistěte, jaké jsou nejčastější příznaky:

Zdroj: Youtube

Prevence alergických reakcí na pyl ambrozie

Boj proti alergiím způsobeným ambrozií by měl začínat prevencí. V pylové sezóně je vhodné minimalizovat pobyt venku, zejména ráno, kdy je koncentrace pylu nejvyšší. Místnosti větrejte spíše večer nebo po dešti. Po příchodu z venku je doporučeno se převléknout a osprchovat, abyste odstranili pyl z pokožky a vlasů.

Pokud prevence nestačí, přichází na řadu léčba, která zahrnuje užívání antihistaminik a dalších léků, které potlačují příznaky alergie. Pro dlouhodobou úlevu však odborníci doporučují zvážit specifickou alergenovou imunoterapii (SAIT).

Tato léčba spočívá v postupném zvyšování tolerance k alergenu, což může vést k trvalému zlepšení stavu i po ukončení terapie. SAIT je jedinou metodou, která léčí příčinu alergie a může výrazně zlepšit kvalitu života alergika.