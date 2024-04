Voda v bazénu má být čistá. Bez správného čerpadla riskujete zelený žabinec!

Adam Krejčík 29. 4. 2024 clock 4 minuty gallery video

Téměř každá třetí nemovitost v ČR má na svém pozemku bazén. To s sebou kromě radosti z vodních hrátek přináší i potřebu filtrace vody nebo její odčerpání po zimní pauze. Se správným čerpadlem to ovšem není problém. Podívejme se tedy, na co se při výběru čerpadla zaměřit.

