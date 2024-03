Bobkovišeň je jedním z nejoblíbenějších okrasných keřů v zahradách. Mnoho majitelů zahrad oceňuje tuto rostlinu pro její rychlý růst a využívá ji k výsadbě živých plotů. A tak je důležité udržovat ji řezem, aby se větve bohatě zahustily. Poradíme vám nejen se správným řezem, ale také s pěstováním této bujné dřeviny.

Navzdory svému názvu nemá bobkovišeň (Prunus laurocerasus) se skutečným vavřínem neboli bobkovým listem žádný vztah. Jde o druh slivoně, který je rozšířený v oblastech okolo Černého moře, v jihozápadní Asii, na Balkáně a v Turecku. Ve své domovině může dorůstat až 15 metrů, ale u nás doroste maximálně 2 m. Používá se jako solitéra, nebo k výsadbě širokých živých plotů. Pokud se rozhodnete pozvat si ji na zahradu, pamatujte, že jde o prudce jedovatou rostlinu.

Výsadba bobkovišně

Pokud při výsadbě tohoto impozantního keře věnujete pozornost několika drobnostem, můžete se během několika let těšit z hustého, vysokého živého plotu nebo impozantní solitéry.

Nejvhodnější doba pro výsadbu třešňového vavřínu je podzim. Rostlina tak získá dostatek času na zakořenění před prvními mrazy a na jaře pak může poprvé řádně vyrašit.

Tento keř je považován za mimořádně nenáročný a odolný. Proto je pro tyto rychle rostoucí rostliny vhodné téměř každé místo, jen by mělo být chráněné před průvanem. Ať už na slunci, nebo ve stínu, cestu vzhůru si vždycky najde. Bobkovišeň je také nenáročná na půdní podmínky. Nesnáší však přemokření. Velmi těžkou půdu proto zkypřete pískem a půdu kolem výsadbové jámy zryjte. Jakmile najdete pro rostliny pěkné místo, je čas je vysadit:

Výsadba živého plotu z bobkovišně

Ideální rozpětí mezi rostlinami by mělo být 80-100 cm. Chcete-li, aby se živý plot rychleji uzavíral, můžete vzdálenost výsadby snížit na tři rostliny na metr. U kontejnerových rostlin by měla být výsadbová jáma o dost větší než nádoba, aby měly kořeny dostatek prostoru expandovat. Do jámy byste měli před výsadbou nalít asi konev vody.

V období růstu se zalévá, jakmile půda povrchově vyschne, protože skrze velké listy se odpařuje velké množství vody, což zvyšuje riziko vyschnutí.

Stejně jako my lidé potřebují i bobkovišně během své růstové fáze mnoho živin. I když v tomto případě nerostou bicepsy, výhony mohou přibývat dobrých 40 cm za rok. Péče proto začíná výsadbou. Do vrchní vrstvy půdy přimíchejte kompost nebo hnojivo s dlouhodobým účinkem.

Bobkovišeň stříhejte zahradnickými nůžkami

Nejvhodnější doba pro stříhání bobkovišně je koncem jara nebo začátkem léta, poté, co rostlina odkvete. Květy na další sezónu nasazuje totiž krátce po odkvětu a necháte-li řez na podzim, nebo brzké jaro, přijdete o ně.

Začněte odstraněním odumřelých, nemocných nebo poškozených větví. Poté zastřihněte špičky větví na požadovanou výšku pomocí ostrých a čistých zahradnických nůžek. Nedoporučuje se údržba plotostřihem, abyste se vyhnuli přestřižení širokých listů na polovinu, což může vypadat nevzhledně.

Při stříhání je důležité používat rukavice a ochranný oděv, protože listy a větve obsahují toxické sloučeniny, které mohou způsobit podráždění kůže, nebo dokonce dýchací potíže. Vyvarujte se také pálení odřezků a listů, protože kouř může být toxický. Místo toho odpad z úpravy keře likvidujte bezpečným a zodpovědným způsobem, například kompostováním nebo ve sběrně zeleného odpadu.

Množení bobkovišně

Rostliny lze snadno množit řízky nebo odnožemi. Sami tak můžete snadno vyplnit mezery v živém plotě způsobené zimou nebo nemocí. Množení řízky nabízí vysokou šanci na úspěch i začínajícím zahradníkům. Jako řízky je nejlepší použít zdravé výhony dlouhé asi 15 cm. Aby řízky zakořenily, měli byste postupovat následovně:

Odstraňte spodní listy

Zbylé listy zkraťte na polovinu.

Naplňte malý květináč směsí písku a zeminy

Do substrátu vložte přibližně polovinu výhonku.

Půdu udržujte vlhkou, ale vyhněte se přemokření.

Květináč zakryjte fólií

Vyberte světlé místo

Teplotu udržujte kolem 20 °C

Trvá několik týdnů, než se vytvoří kořeny

Řízek můžete také zakořenit ve sklenici s vodou a poté zasadit do země. Možné je také množení pomocí semen. Klíčení i vytvoření skutečné rostliny však trvá poměrně dlouho.

Zdroj: plantura.garden, gardenersworld.com,

Foto: depositphotos.com