Jásavě barevné listeny bugenviley v létě rozzáří slunečné terasy či balkony. Tyto tropické popínavé rostliny jsou vhodné do velkých nádob umístěných v teplých dnech na zahradě, ale v zimě je třeba je udržovat v bezmrazém stavu. Pokud se budete řídit následujícími radami, odměnou vám bude nádherná expozice.

Bugenvilea (Bougainvillea) je nápadná a efektně barevná stálezelená rostlina pro letní pěstování venku, ale celoročně si její krásu můžeme užívat v zimních zahradách nebo sklenících. Nápadné „květy“ nabízejí obrovskou škálu barev, včetně fialové, růžové, meruňkové, červené, žluté a bílé. Ve skutečnosti jde o velké, papírově tenké listeny, které obklopují centrální shluk pravých květů, jež jsou drobné a bílé.

Pro pěstování bugenviley jsou nezbytné bezmrazé podmínky, takže v našich podmínkách ji lze pěstovat venku pouze v létě. Ovšem při dodržení vhodných podmínek se lze z jejích zářivě barevných listenů těšit prakticky celou teplou sezónu.

Bugenviley se často prodávají jako pokojové či sezónní rostliny, obvykle se pěstují kolem drátěných obručí nebo na rámu, ale lze je mít i jako keře; na zdi nebo nad obloukem. Od přírody potřebují bugenviley k růstu dostatek prostoru a mohou snadno dosáhnout výšky až dvou metrů. K dispozici jsou i kompaktní odrůdy, které dorůstají výšky kolem jednoho metru a dobře se dají pěstovat jako keře nebo je lze zasadit i do závěsného koše.

Bugenvilea pochází z Brazílie, ale jako zahradní rostlina se rozšířila po celém světě na tak rozmanitých místech, jako je Středomoří nebo Kalifornie. Byla pojmenována po francouzském admirálovi a objeviteli z 18. století, hraběti de Bougainville.

Jak pěstovat bugenvileu v květináčích

Je bugenvilea jedovatá?

Vzhledem k míze, kterou rostlina produkuje, jsou popínavé rostliny považovány za mírně toxické pro domácí mazlíčky. Listy samy o sobě nejsou jedovaté, ale píchnutí jedním z trnů může vést ke kožní infekci nebo alergické reakci, takže si chlupáče hlídejte.

Při požití člověkem nejsou bugenviley považovány za jedovaté. Naše těla si s požitím rostliny, jako je tato, poradí, ale zvířata, jako jsou kočky a psi, mohou zaznamenat mírné onemocnění.

close info wirestock on Freepik.com zoom_in Bugenvilea pochází z Brazílie, ale jako zahradní rostlina se rozšířila po celém světě na tak rozmanitých místech, jako je Středomoří nebo Kalifornie

Jak pěstovat bugenvileu

Bugenvileu pěstujte na bezmrazém místě, například ve slunné místnosti, v zimní zahradě nebo ve skleníku, který je v zimě vytápěný, aby teploty nikdy neklesly pod bod mrazu. Rostliny bugenviley snesou teploty do 2 °C, ale ideální teplota v zimě je 7-10 °C. Při teplotách pod 10 °C, ale nad bodem mrazu, mohou bugenviley ztratit některé nebo všechny listy, které ale po opětovném zvýšení teploty znovu vyrostou.

Pravidelný sestřih a sezónní úprava zálivky a hnojení jsou klíčem k úspěchu k pěstování těchto výrazných rostlin.

Jak pečovat o bugenvileu

Rostliny bugenviley se často prodávají v malých květináčích, ale tyto nádoby jsou málokdy dostatečně velké, takže je nejlepší je co nejdříve poté, když je přinesete z obchodu, přesadit do většího květináče. Před přesazením do většího květináče je nejlepší nechat bugenvileu několik dnů aklimatizovat v novém domově. Před vyjmutím ze starého květináče a zasazením do nového namočte kořeny na přibližně hodinu do nádoby s vodou.

close info Jaroslava Belikova / Shutterstock zoom_in Bugenvilea s oranžovými květy

Pro pěstování použijte kvalitní víceúčelový substrát bez rašeliny. Zčásti naplňte nádobu a umístěte rostlinu tak, aby horní část substrátu byla několik centimetrů pod okrajem nového květináče a kolem kořenů ho jen velmi jemně utužte. Důkladně zalévejte, aby se zemina usadila, a v případě potřeby ji doplňte, pokud zůstane kořenový bal odkrytý.

close info Michaela Wild / Shutterstock zoom_in Nápadné „květy“ nabízejí obrovskou škálu barev, včetně fialové, růžové, meruňkové, červené, žluté a bílé

Zalévání a hnojení bugenvileí

Pro úspěch pěstování těchto tropických rostlin je důležité upravovat míru zalévání a hnojení podle sezóny. V zimě je třeba zalévat jen občas, v průměru jen jednou za čtrnáct dní, ale pravidelně je třeba kontrolovat vlhkost substrátu, aby nebyl příliš vlhký nebo příliš suchý.

Na jaře zvyšte frekvenci zalévání na dvakrát až třikrát týdně v závislosti na venkovních teplotách. Dbejte na to, abyste bugenvileu příliš nezalévali, protože nemá ráda přemokřené kořeny. Ideálně ji důkladně zalijte a pak nechte rostlinu před dalším zalitím téměř vyschnout. Na podzim snižte četnost zalévání, protože se zpomaluje její růst.

Od poloviny jara do poloviny podzimu rostliny jednou týdně přihnojte. Použijte kapalné hnojivo s vysokým obsahem dusíku, abyste podpořili růst listů. Když je jich dostatek a začnou se rozvíjet listeny, přejděte na hnojivo s vysokým obsahem draslíku (například hnojivo na rajčata), které podpoří růst a zintenzivní barvu listenů.

Uvadlé a odumřelé květy zaštipujte až k místu, kde se spojují se stonkem, což podpoří vznik nových květů.

Správný řez je důležitý pro kvetení v příštím roce

Rostliny je třeba prořezávat především koncem února. Během vegetačního období, pokud rostlina přerůstá své stanoviště, je možné provést lehký řez po každé násadě květů.

Vzhledem k tomu, že bugenviley nesou květy na porostu z předchozího roku, dbejte na to, abyste neodstranili příliš mnoho stonků. Začněte odstraněním odumřelého porostu, nebo pokud je rostlina přehuštěná, odstraňte celé výhony v místě, kde se spojují s hlavním stonkem. Vždy používejte rukavice, abyste si chránili ruce před trny.



close info woeng ndesoe / Shutterstock zoom_in Od přírody potřebují bugenviley k růstu dostatek prostoru a mohou snadno dosáhnout výšky až dvou metrů

Množení bugenvileí

Tyto tropické liány se dají množit polozralými řízky odebranými v létě. Ty by měly zakořenit za 4-6 týdnů nebo rychleji při teplotě kolem 15 °C.

Hřížení na konci zimy a začátkem jara je obvykle účinnější a takto získané nové rostliny vykvetou za 2-3 roky.