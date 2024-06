Je velká škoda, že si do zahrad sázíme stromy a keře z celého světa a ty domácí míjíme v zahradnictvích bez zájmu. To je i případ brslenu evropského. Pravda, většinu sezóny není nijak zajímavý, ale na podzim rozehraje neuvěřitelnou barevnou show. A z Popelky je rázem princezna, která mění jedny šaty za druhé.

Brslen evropský (Euonymus europaeus) dává přednost okrajům lesů, remízkům a mírným svahům. Daří se mu v půdách bohatých na živiny. Protože je jeho dřevo velmi tvrdé, historicky se používal na výrobu párátek, pletacích jehlic či vřeten. Odtud pochází německé či anglické lidové pojmenování „vřetenový strom“.

Tato často přehlížená malá dřevina roste v Evropě: od Irska a jižní Skandinávie na severu přes severní Španělsko a Sicílii na jihu až po Litvu, Malou Asii a Kavkaz. Běžně ho potkáváme i u nás.

Strom i keř? Vyberte si

Nejčastěji roste jako hustý, kompaktní keř, ale lze ho pěstovat jako malý strom, mnohokmen či keř, záleží na způsobu řezu. Nejlépe ale vypadá jako mnohokmen s holými kmínky a bohatou, zaoblenou korunou. Jako keř dorůstá výšky 3-6 m, jako strom s jedním kmenem může dosáhnout až 9 m.

Čím je na zahradě brslen evropský nenahraditelný?

Má dvě atraktivní vlastnosti: v pozdním létě a na začátku podzimu tvoří zářivě růžové plody tvaru kříže, které později puknou a odhalí jasně oranžová semena. Plody i semena výrazně vynikají na pozadí listů a přetrvávají až do zimy, nebo než je sezobou ptáci.

Další jeho atrakcí jsou listy, které se na podzim mění z tmavě zelené do žluté, nakonec přechází do žlutozelené, až nakonec vybuchnou do nepřehlédnutelného růžovofialového odstínu.

Celá dřevina, stejně jako všechny ostatní keře rodu Euonymus, je jedovatá, zejména její plody, které vypadají tak lákavě

Celá dřevina, stejně jako všechny ostatní keře rodu Euonymus, je jedovatá, zejména její plody, které vypadají tak lákavě. Proto by se tato rostlina neměla pěstovat v blízkosti domácích zvířat nebo malých dětí.

Kde pěstovat brslen evropský

Tento keř je ideální pro růst ve smíšeném lemu, na okraji lesa nebo v předzahrádce, na místě, kde můžete co nejlépe využít jeho podzimní barvy. Můžete ho také pěstovat jako živý plot nebo jako součást smíšeného živého plotu z původních dřevin s dalšími druhy, jako je hloh a líska. Daří se mu na plném slunci až v polostínu, ale na slunci se nejlépe vybarvuje.





Velkou atrakcí brslenu evropského jsou listy, které se na podzim mění z tmavě zelené do žluté, nakonec přechází do žlutozelené, až nakonec vybuchnou do nepřehlédnutelného růžovofialového odstínu

Jak vysadit brslen evropský

Rostliny pěstované v květináčích můžete vysazovat kdykoli během roku, ale nejvhodnější je jaro a podzim, kdy je půda teplá a vlhká.

Před výsadbou rostlinu v květináči důkladně zalijte. Vykopejte jámu alespoň dvakrát širší než kořenový bal a stejně hlubokou. Strany a dno jámy rozbijte vidlemi.

Vyjměte keř z květináče a vytrhněte všechny spirálovitě se stáčející kořeny. Umístěte rostlinu do jámy tak, aby byly kořeny rozprostřeny a vrchol kořenového balu byl v úrovni země.

Částečně zasypte okolí kořenů vykopanou zeminou a jemně ji utužte, abyste se zbavili případných vzduchových kapes a kořeny byly v dobrém kontaktu s půdou. V případě potřeby doplňte další zeminu a zpevněte ji.

Dobře zalévejte a během suchých období udržujte zálivku. Prostokořenné rostliny můžete vysazovat na podzim až do zámrazu půdy.

Pěstování brslenu evropského

Péče o tuto dřevinu je velmi snadná, a pokud ho pěstujete jako keř, nepotřebuje pravidelné stříhání. Od konce zimy do jara však můžete odstranit poškozené, odumřelé nebo křížící se větve. Při pěstování do tvaru stromu pravidelně odstraňujte nový porost vyrážející z půdy a udržujte holé kmeny.

Každoročně mulčujte dobře uleželým hnojem, listovkou nebo domácím kompostem.

Na podzim rozehraje brslen evropský neuvěřitelnou barevnou show

Jak množit brslen evropský