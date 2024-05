Většina bylinek se snadno pěstuje, a navíc najdou všestranné využití v kuchyni. Proto by na žádné zahradě neměly chybět. Vyrostou na záhonech, na parapetu či v květináčích. Vybrali jsme pro vás takové, s nimiž nebudete mít moc práce a přinesou spoustu radosti i užitku.

Bylinky poskytují kuchařům nejen lahodné čerstvé chutě, ale také skvěle vypadají! Pěstujte je a posuňte své vaření na zcela novou úroveň. Pokud dáte bylinkám ten nejlepší možný start, odměnou vám bude bohatá a voňavá úroda.

Typy bylinek

Existují dva hlavní typy bylinek: jednoleté, jako je bazalka, které vyrostou a odumřou během jednoho roku, a vytrvalé, jako je rozmarýn, které na zahradách přetrvají roky.

Jednoleté byliny mají krátké vegetační období. Kupte si je na jaře nebo na podzim jako sazenice a sklízejte je po částech, dokud nezačnou kvést. Když vykvetou, chystají se vysemenit a zemřít. Tehdy skliďte celou rostlinu a uskladněte.

Vytrvalé bylinky se stanou základem zahrady a budou vždy po ruce, když budete potřebovat větvičku nebo lístek na dochucení polévky, vývaru nebo nákypu. Je třeba je každoročně prořezávat a na jaře i na podzim přihnojovat.

Výběr bylinek

Nenechte se unést módními trendy či reklamou a pěstujte pouze ty bylinky, které budete používat. Je snadné nadchnout se v zahradnictví a pořídit si čtyři různé druhy máty, abyste si je pak odnesli domů, ony se rozrostly po celé zahradě... a vy jste ani jednu z nich nepoužili!

Začněte s bylinkami, které používáte nejčastěji, jako je rozmarýn, oregano, bazalka a tymián, a postupně zkoušejte další bylinky, rozšiřujte si sortiment i chuťové možnosti.

Šalvěj

Šalvěj je skvělá bylina na vaření a snadno se pěstuje. Nejlépe využijete šalvěj lékařskou, ale existuje mnoho dalších druhů. Nemá ráda vlhkou půdu, proto ji sázejte na slunné místo s úrodnou, dobře propustnou půdou.

Protože je šalvěj stálezelená rostlina, můžete její listy využívat po celý rok, ale nejlépe chutnají na jaře. Můžete ji množit ze semen, velmi dobře se dá rozpěstovat z řízků.

Listová petržel

Tato dvouletá bylina má v kuchyni tolik využití! Jelikož velmi dlouho klíčí, je lepší ji předpěstovat na parapetu. Ale ani přímý výsev do záhonů není špatně.

Pěstujte ji na místě s bohatou, mírně vlhkou půdou na plném slunci nebo v polostínu. Nejlépe chutná čerstvá, ale na podzim můžete zbylou nať dát do mrazáku, nebo usušit.

Oregano

Rostlinám oregana se daří na teplých, slunných místech a vyžadují lehké, dobře odvodněné půdy. Mají krásné růžové květy a stanou se skvělým půdním krytem v přední části okrajů záhonů. Opylovači je milují.

Semena vysévejte na jaře, když se půda prohřeje. Když rostliny dorostou 10 cm, zaštípněte svisle rostoucí špičky, aby se rozkošatily.

Máta

Mát existuje přes sedmdesát druhů, takže pokud chcete konkrétní odrůdu, zakupte ji v zahradnictví. Při pěstování ze semen se může nová rostlinka lišit od mateřské.

Máta se rychle šíří kořeny a brzy může ovládnout celou zahradu. Proto ji raději zasaďte do květináče. V případě, že ji dáváte do volné půdy, vymezte jí místo třeba kbelíkem s uříznutým dnem.

Má ráda plné slunce nebo polostín. Když vyštípnete všechna květní poupata, podpoříte další růst listů.

Bazalka

Je jednou z nejoblíbenějších bylinek, protože je moc dobrá a má velmi široké kulinární využití. Lze ji přidávat do mnoha pokrmů a nápojů. Semínka si předpěstujte v březnu a můžete pokračovat v květináčích, nebo ji přesadit do volné půdy. Ven ji dejte, až pomine nebezpečí posledních mrazíků.

Když rostliny dosáhnou výšky 15 cm, odstraňte vegetační špičku, porostou pak bujněji.

Pažitka

Tato příbuzná česneku má dlouhé, štíhlé, špičaté listy a vytváří krásné kulovité květy růžové nebo fialové barvy.

Vysévat můžete přímo do půdy v průběhu března a dubna. Pažitka roste nejlépe na slunném místě s bohatou vlhkou půdou, proto rostliny dobře zalévejte.

Rozmarýn

Stálezelené listy rozmarýnu, který je tak krásně voňavý a skvěle se hodí do zahrady ve středomořském stylu, lze sbírat po celý rok a používat k ochucení polévek a masa, stejně jako do nápojů, například do čaje.

Pro košatý a rozložitý růst po odkvětu seřízněte stonky, jinak se vytáhne. V našich podmínkách většinou vymrzá, proto je ideální k pěstování v nádobách. Dopřejte mu celodenní slunce a propustnou půdu s dobrou drenáží.

