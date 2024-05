Červen je pro zahradníky měsíc plný úrody a záplavy květů. Sklízíme první jahody, některé druhy zeleniny, ale zároveň je to ideální doba k výsevu dalších plodin, které budeme sklízet na podzim. Začíná kvést velké množství okrasných dřevin a trvalek, ale také letničky.

Jistě už sklízíte první ranou zeleninu a na stromech se začínají tvořit velké plody ovoce. Červen je však také měsícem, kdy je nutné vysadit pozdní ovoce a zeleninu, dále sestříhat živé ploty i keře, a rozhodně musíte věnovat péči také ovocným stromům. To však není zdaleka vše.

Zeleninová zahrada

V první řadě je potřeba věnovat péči tyčkovým rajčatům, která potřebují oporu. Stejně tak musíme pravidelně kontrolovat vedlejší výhony a ihned je odstranit. V opačném případě by rajčata dávala veškerou energii do nových výhonků, ale ne do plodů. Poté je důležité pravidelné hnojení a zalévání. Zalévejte však ke kořenům, ne na listy, jinak by se mohly rozvinout plísňové choroby.

Červen je také měsícem sběru první rané zeleniny. Jedná se o ředkvičky, hrášek, mrkev nebo rané brambory. Pokud jsme zeleninu pěstovali ve skleníku, tak budeme moci sklízet také první rajčata, okurky i papriky. Nakonec nezapomeňte na výsev lilků, zelí, letního květáku a salátu, brokolice nebo například zimního pórku.

Ovocná zahrada

Pokud jste už začali sbírat drobné ovoce a bobuloviny, tak nezapomeňte pravidelně odstraňovat shnilé listy nebo listy napadené plísní. Rozhodně však jahody v červnu už nijak nepřihnojujte.

Kolem ovocných stromů je také potřeba nakypřit půdu a přihnojit je tekutým hnojivem. Stejně tak úrodu podpoříte tím, že kolem kmene stromu nanesete mulčovanou trávu, která lépe drží vlhkost. Všechny ovocné stromy i keříky chraňte proti škůdcům a chorobám postřikem.

close info wavebreakmedia / Shutterstock zoom_in Nezapomeňte na postřik stromů proti škůdcům

Okrasná zahrada

U trvalkového záhonu je potřeba odstranit veškeré odkvetlé květy, a to z toho důvodu, že rostlinku nadále vysilují a znemožňují tvorbu plodů či semen. Dále, zhruba v polovině června opatrně vykopejte z půdy veškeré cibulky tulipánů, narcisů, krokusů a dalších cibulovitých rostlin. Přeneseme je do sucha a chladna, ideálně tedy do sklepa, kde je uchováme až do jara.

Péče o nové rostliny se týká zejména nových výhonků růží popínavých, které byste měli ihned přihnojit. Dále nezapomeňte na upevnění opory k vysokým druhům rostlin, jako například k liliím či mečíkům.

V červnu nastává období, kdy musíme pravidelně přihnojovat a zavlažovat skalku, aby nám neuschla. Dále je potřeba nanejvýš dvakrát do týdne posekat trávu a pořádně ji zavlažovat. A to zejména v případě, že byla vysetá na jaře.

Nakonec nezapomeňte zastřihnout veškeré živé ploty i drobné keříky do požadovaného tvaru. U kvetoucích dřevin poté odstraňte odkvetlé květy.