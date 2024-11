Cesmína je spjata s Vánocemi, kdy její sytě zelené listy a jasně červené plody dodávají zahradě i domovu pravou vánoční atmosféru. Jak cesmíně zajistit optimální podmínky a jak ji využít jako vánoční dekoraci? Inspirujte se.

Vánoce a cesmína k sobě patří jako stromeček a ozdoby. Tento okouzlující keř, známý svými lesklými listy a výraznými červenými bobulemi, je symbolem zimní sezóny a přírodním skvostem, který do vašeho domova vnese slavnostní atmosféru.

Navíc je cesmína díky své trvanlivosti oblíbená pro výrobu vánočních věnců a aranžmá, které dodávají interiéru i exteriéru sváteční kouzlo. Aby však keř vynikl co nejlépe a byl připraven na zimu, potřebuje vaši péči.

Výběr správného místa a péče během roku

Aby vaše cesmína rostla jako z vody, je důležité vybrat pro ni správné místo na zahradě. Tento keř preferuje polostinná stanoviště chráněná před prudkým sluncem i větry, které by mohly poškodit jeho listy. Zasadíte-li cesmínu do závětří s dostatkem vlhkosti v půdě, bude vám růst silná a zdravá rostlina, připravená na to, aby z ní bylo možné během adventu nařezat větvičky na dekorace.

Na jaře ji můžete přihnojit organickým hnojivem, aby měla dostatek živin pro bohatý růst. V létě nezapomínejte na zálivku, která je důležitá zvláště v suchých obdobích. Pravidelně také odstraňujte poškozené listy a větve.

Rádi byste si namnožili svou cesmínu? Podívejte se, jak na to:

Zdroj: Youtube

Kdy a jak stříhat cesmínu?

Stříhání cesmíny je klíčové pro udržení jejího tvaru a zdraví. Doporučuje se provádět lehký střih na jaře, kdy se rostlina probouzí ze zimního klidu. Odstraňujte pouze poškozené nebo příliš husté větve, abyste keři zajistili dostatek světla a prostoru pro nové výhony.

Silnější střih by měl být prováděn spíše na podzim, kdy se rostlina připravuje na zimu. Důležité je také používat ostré a čisté nástroje, aby nedošlo k poškození rostliny nebo přenosu chorob.

Chraňte cesmínu před zimními mrazy

Cesmína je odolná, ale i tak si zaslouží ochranu před silnými mrazy. Doporučujeme ji před zimou přikrýt netkanou textilií nebo chvojím. Tím zajistíte, že její listy a bobule zůstanou neporušené a budou skvěle vypadat i ve vánoční výzdobě.

Pěstujete-li cesmínu v květináči, je vhodné ji přesunout do bezpečného prostoru, kde bude chráněna před mrazy, ale zároveň dostatečně osvětlená. Tato péče vám zaručí, že se budete moci těšit na krásnou cesmínu i v příští sezóně.

Dekorace z cesmíny na vaši vánoční tabuli

Z cesmíny lze vytvořit nádherné vánoční dekorace, které dodají vašemu domovu přírodní kouzlo. Tady je několik nápadů, které snadno zvládnete:

1. Vánoční věnec na dveře

Materiál: Větvičky cesmíny s listy a červenými bobulemi, jehličnaté větve (např. jedle, borovice), šišky, stužky, případně malé ozdoby.

Větvičky cesmíny s listy a červenými bobulemi, jehličnaté větve (např. jedle, borovice), šišky, stužky, případně malé ozdoby. Postup: Začněte tím, že jehličnaté větve a cesmínové větvičky pevně připevníte na korpus věnce (polystyrenový nebo proutěný). Dozdobte šiškami, červenou nebo zlatou stužkou a třeba i několika vánočními ozdobami.

2. Vánoční girlanda na schodiště nebo krb

Materiál: Delší větve cesmíny, smrkové nebo jedlové větve, provázek nebo floristický drát, případně malé ozdoby nebo světýlka.

Delší větve cesmíny, smrkové nebo jedlové větve, provázek nebo floristický drát, případně malé ozdoby nebo světýlka. Postup: Větvičky cesmíny a jehličí spleťte a vytvořte dlouhou girlandu. Připevněte ji podél zábradlí nebo na okraj krbu a přidejte malé vánoční ozdoby či LED světýlka. Výsledkem bude okouzlující přírodní dekorace, která místnosti dodá vánoční atmosféru.

3. Dekorace na sváteční talíře