Zahrádkáři, kteří si rádi na podzim vysadí několik jarních cibulovin, vědí, že není nic horšího než investovat spoustu času a peněz do cibulí, aby je pak sežrali hraboši. Pokud potřebujete několik praktických nápadů, jak se s těmito chlupatými hlodavci vypořádat, čtěte dále.

Hraboši jsou nenasytní jedlíci. Na rozdíl od krtků, kteří jsou masožravci, jsou to výhradní býložravci. Živí se kořeny a hlízami rostlin, houbami, bobulemi, semeny, ořechy a kůrou keřů a malých stromů. Bohužel mají také zvláštní zálibu v cibulkách květin.

Hraboš polní se vyskytuje v kontinentální Evropě kromě Skandinávie, v Rusku a na Blízkém východě a je typickým obyvatelem travnatých stepí, luk a polí. Žije v norách v hloubce 30-50 centimetrů a tyto nory jsou provázány složitým komplexem chodeb. Není to samotář, obvykle žije v koloniích.

close info Imageman / Shutterstock zoom_in Hraboš žije v norách v hloubce 30-50 centimetrů a tyto nory jsou provázány složitým komplexem chodeb

Pár hrabošů v okolí nestojí za to, abyste si s nimi dělali starosti. Ale situace se může rychle vymknout kontrole. Samičky hrabošů se po narození do reprodukční zralosti dostanou za pouhých 35 dní. Během jednoho roku může mít samice hraboše polního mláďata až 7x, přičemž v jednom vrhu bývá 2 -12 mladých. To je spousta hladových krků!

7 tipů, jak minimalizovat škody způsobené hraboši

Uklizená zahrada

Hraboši milují nepořádek na místech s dlouhou trávou, odumřelým listím, zbytky rostlin a mulčem. Pokud máte zahradu, je v podstatě nemožné vytvořit prostředí, které by se hrabošům nelíbilo. Navíc tento „nepořádek“ poskytuje místo k životu mnoha užitečným živočichům – od hmyzu po ježky.

Něco málo ale udělat můžete, abyste je přímo nelákali. Máte-li krmítka pro ptáky, umístěte je mimo květinové záhony, protože semena a skořápky, která se při ptačích hodech ocitnou na zemi, jsou pro hraboše mimořádně atraktivní.

Hraboši se rádi schovávají v husté vegetaci, takže vytvoření pět metrů širokých pásů bez plevele a vysoké trávy kolem cibulové zahrady rozhodně pomůže.

close info Annette Meyer z Pixabay.com zoom_in Okrasné česneky, narcisy, ladoníky, ladoničky, modřence a sněženky hraboše nelákají

Sázejte cibule, co nechutnají

Hraboši nežerou všechny druhy květinových cibulovin. Vyhýbají se narcisům a řebčíkům. Také okrasné česneky, narcisy, ladoníky, ladoničky, modřence a sněženky je nelákají. Naopak na tulipánech či liliích si nadšeně pochutnají.

Přirozené překážky

Cibuloviny v záhonu mezi chodníkem a domem, nebo v květináčích jsou pro hraboše nepřístupné. Výsadba obklopená obrubníkem je méně atraktivní než velké záhony s měkkou, přívětivou půdou.

Podzemní ploty

Hraboši jsou malí a vytrvalí. Chcete-li vytvořit bariéru proti hrabošům, použijte ocelové pletivo s otvory o velikosti maximálně centimetr. Pletivem obklopte zahradu nebo výsadbovou plochu a ujistěte se, že zasahuje půl metru pod zem. V ideálním případě by mělo být chráněno i dno záhonu.

Chcete-li ztížit kopání tunelů, obklopte místa pro výsadbu pásem drceného štěrku. Vykopejte půl metru hluboký příkop a vyplňte jej kamenem.

Chráněná výsadba

Účinným, a ne tak složitě budovaným řešením je výsadba do otevřených klecí z drátěného pletiva. Přikryjte cibulky vrstvou štěrku, abyste zabránili jejich vyhrabávání shora.

Další možností je zasadit je do velkých plastových květináčů. Vykopejte díru a květináč vložte dovnitř. Cibulky zasaďte a povrch zasypte drceným kamenem.

close info photka / Shutterstock zoom_in Další možností je zasadit cibulky do velkých plastových květináčů. Vykopejte díru a květináč vložte dovnitř. Cibulky zasaďte a povrch zasypte drceným kamenem

Pasti

Hraboše lze snadno chytit do sklapovacích pastí. Umístěte je poblíž jejich vstupních otvorů do nor a jako návnadu použijte ořechy. Často je kontrolujte. Nezapomeňte, že pasti mohou být nebezpečné pro děti, domácí zvířata a další volně žijící živočichy. Abyste riziko snížili, můžete pasti zakrýt krabicí se vstupními a výstupními otvory.

Pořiďte si kočku

I když mnozí kočku na zahradě nevidí rádi, jsou domácí šelmy vynikající prevencí proti invazi hlodavců. Hraboše žerou také sovy, káňata, lišky a některé druhy hadů.