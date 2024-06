Chrpa horská vykvetla koncem dubna a v půli června stále kvete. Takhle snadno ji můžete pěstovat

close info Iva Vagnerova / Shutterstock

Jana Truksová 18. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Chrpu horskou jsme měli na zahradě, co pamatuji. Rostla spolu s dalšími nenáročnými trvalkami a byla jednou z prvních, které ukázaly své květy poté, co dozněla sezóna jarních cibulovin. Babička by nic náročného nepěstovala a já jí mohu dát za pravdu, roste a kvete bez jakékoliv péče.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít