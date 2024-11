Krásné a velmi odolné chryzantémy jsou ideální pro oživení zahrady v době, kdy většina květin uvadá. Opylovačům poskytují poslední nektar a jsou také vynikajícími a dlouhotrvajícími řezanými květinami.

Královnou podzimních květin je bezesporu listopadka zahradní (Chrysanthemum x morifolium). Oslavuje období konce zahradnické sezóny opravdu stylově a zdobí usínající záhony v zářivých barvách žluté, levandulové, růžové, fialové, červené, bronzové, oranžové a bílé. Není skoupá, ani co se týká vzhledu květů, pohybují se v rozmezí od drobných špendlíkových až po obří plnokvěté.

Pokud se během vegetačního období pravidelně zaštipují, dorůstají šířky a výšky 90 cm. Doba kvetení se řídí délkou dne, jakmile se začnou dny zkracovat a trvají méně než 12 hodin, začnou se tvořit poupata. Květy listopadek mají neuvěřitelnou výdrž a odolnost, zvládnou i několik mrazivých dní.

Jsou to trvalky, nebo letničky?

Listopadky patří mezi odolné trvalky, které je nejlépe vysazovat brzy na jaře. Ale pozor, ne všechny tyto květiny prodávané v zahradních centrech jako podzimní dekorace přežijí do jara. K těm přistupujte jako k jednoletkám, a ani se nepokoušejte je přezimovat, protože nebyly vyšlechtěny proto, aby přežily zimu.

Pokud chcete, aby každý rok znovu a znovu kvetly, věnujte při nákupu pozornost označení a kupujte pouze ty, které jsou označeny jako mrazuvzdorné. Dobrou alternativou je, rozmnožit si ty druhy, které na záhonech přežily již několik zim, a máte tak prověřenou jejich odolnost vůči nízkým teplotám. Listopadky se množí překvapivě snadno, a to řízkováním, nebo odkopky.

Zdroj: Youtube

Jak vysadit chryzantémy

Zakořeněné řízky a malé rostliny zakoupené na jaře v zahradnických centrech přesaďte do malých jednotlivých květináčů a poté, co vyplní jejich prostor, je přesaďte do větších.

Na záhony je dávejte až po pominutí nebezpečí jarních mrazíků do vlhké, ale dobře propustné půdy na chráněné, slunné místo. Do výsadbové jámy nakopejte dostatek organické hmoty nebo použijte univerzální hnojivo. Každou rostlinu ihned opatřete kůlem, který poslouží na podzim jako podpěra pro stonky nesoucí velké, těžké květy.

Jak pečovat o chryzantémy

V létě rostliny pravidelně zalévejte a od pozdního jara přihnojujte tekutým hnojivem. Jakmile se začnou otevírat květní pupeny, přihnojování ukončete.

Když chryzantémy dosáhnou výšky asi 20 cm, zaštípněte je, abyste podpořili tvorbu bočních výhonů. Tak získáte více květů.

Chcete-li vypěstovat obří květy, podaří se to jen u některých, většinou jednoletých kultivarů. Tyto vysaďte na záhony co nejdříve po zmrzlých, aby se energie rostliny soustředila na květ. Pravidelně odstraňujte postranní výhonky (stejně jako u rajčat), aby květina vložila všechnu sílu do hlavních stonků.

close info armennano z Pixabay.com zoom_in Ne všechny tyto květiny prodávané v zahradních centrech jako podzimní dekorace přežijí do jara

Jak množit chryzantémy

Chryzantémy množíme na jaře z bazálních stonkových řízků. Čas pro jejich odběr nastává, když vidíte, že se u báze rostliny objevují nové zdravé výhonky. Řízky odebírejte, když jsou výhony asi 6 cm nad zemí. Den před odběrem mateřskou rostlinu dobře zalijte.

Řízky odřezávejte ostrým nožem a poté z nich oloupejte spodní listy. Na vrcholu řízku ponechte alespoň tři listy. Základnu řízku zastřihněte, aby byl čistý a rovný. Řízek vložte do předem zalitého květináče, ale předtím ho namočte do růstového stimulantu.

Květináč umístěte do množírny nebo jej přikryjte průhledným plastovým sáčkem. Uchovávejte ho na světlém a teplém místě. Jakmile uvidíte, že se rostlinka uchytila, sáček odstraňte a nechte ji rozrůst.

close info Mid Photographer / Shutterstock zoom_in Listopadky jsou také vynikajícími a dlouhotrvajícími řezanými květinami

Co ohrožuje chryzantémy?

Pravděpodobnost napadení chryzantém škůdci a chorobami se snižuje, pokud jsou rostlinám poskytnuty správné podmínky pro pěstování.

Jedním z nejčastějších onemocnění je bílá rez. Jedná se o houbové onemocnění, které se objevuje koncem léta nebo na podzim. Povrch listů je pokryt světle hnědými skvrnami a spodní strana bělavými puchýřky. Chryzantémy mohou být napadeny také méně problematickou hnědou rzí.

Stejně jako u všech houbových chorob se problém zhoršuje za vlhkého podzimu. Rostliny jsou slabé a zakrslé a mohou vypadat hrozivě. Pokud problém zjistíte, rychle odstraňte a spalte všechny napadené listy. Houba může přečkat zimu na kořenech rostlin. Ošetřete je vhodným fungicidem a vyhněte se odběru řízků z nemocných rostlin.

Chryzantémy jsou také velmi často napadány slimáky a hlemýždi.