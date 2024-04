Rozhodli jste se vypěstovat si rostlinky ze semen, ale máte vytáhlé sazenice, které se mohou naklánět, polehávat či dokonce lámat? V tomto článku si řekneme, jak předejít vytahování sazenic za světlem a co se s vytáhlými sazenicemi dá vlastně dělat.

Primárním problémem vytáhlých sazenic je nedostatek světla. Stává se to když zahradníci vysévají semínka v domácích podmínkách příliš brzy v zimních či brzkých jarních měsících, kdy jsou dny ještě krátké a rostlinky tak nemají dostatečný přísun světla v prvních dnech jejich života.

Samozřejmě, že některé rostliny vyžadují časný výsev. Pokud se chceme pustit do jejich předpěstování ze semen, musíme se ujistit, že jim můžeme poskytnout dostatečně světlé místo co nejblíže u okna, nejlépe jižního, bez žádných překážek, jako jsou rámy oken, žaluzie či závěsy.

Jsou vytáhlé sazenice problém?

Ano, vytáhlé sazenice opravdu nejsou ideální. Dá se s nimi pracovat, ale je třeba si říct, že se s nimi mohou vyskytnout problémy. Mohou se různě naklánět či dokonce zlomit při manipulaci či převozu.

Místo toho aby vkládaly svou energii do silného a stabilního stonku, tahají se za světlem a čím vyšší jsou tím jsou slabší. Hlavně při venkovní výsadbě jsou pod nápory větru a deště velice zranitelné a mohou se sklánět až k zemi, kde na ně číhají další problémy.

Některé sazenice se sice dají zasadit hlouběji než byly, ale tím můžeme a nemusíme riskovat uhnívání stonku. Nicméně třeba u rajčat touto praxí nic nezkazíme a rostlinky nám nedostatek světla rychle odpustí.

Další praktické rady k vytáhlým sazenicím najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak zachránit vytažené sazenice

V sadbovači se sazeničky docela dost perou o živiny i světlo, takže je co nejdřív přepikýrujte. V případě vytažených sazenic ani nečekejte na první pravé lístky a klidně je vyjednoťte dřív, každou sazenici do vlastního kelímku nebo květináčku, a utopte je v zemi až po spodní lístky.

Přestěhujte je do chladu. Většinou to bývá ložnice nebo chodba u teplomilné plodové zeleniny (rajčata, lilky, papriky). Odolnější druhy zeleniny (třeba košťálovou zeleninu) můžete přestěhovat i do místnosti, kde je kolem 10 °C.

Vytáhlým sazenicím také zajistěte co nejvíc světla. Klidně zvyšte jeho množství odrazovými deskami a když se budou pořád stáčet za světlem, zvětšete rozestupy mezi jednotlivými rostlinami a každý den je otáčejte. Jestli chcete, můžete jim pořídit i světlo.