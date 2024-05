Nedostali jste se na jaře k výsadbě zeleniny, a teď se smutně díváte na prázdné záhony? Nezoufejte! I v červnu je možné vysadit několik druhů zeleniny, které stihnou dozrát a obohatí váš jídelníček o čerstvé plody z vlastní zahrádky.

Jarní zahradní práce už máte za sebou, přichází léto a s ním i mnohem více času, který budete trávit na zahradě. A můžete začít hned s dalšími výsevy! Červnové se od těch jarních v zásadě nijak neliší. Zvýšenou pozornost musíte věnovat jen dostatečné zálivce. V horkých dnech půda velmi rychle ztrácí vlhkost a vzcházející semínka by mohla snadno zaschnout.

1. Fazole

Fazole jsou jedním z druhů zeleniny, které můžete bez problémů vysévat i v červnu. Preferují teplejší půdu, takže pozdní vysetí je pro ně ideální. K dispozici máte mnoho odrůd, od keříčkových fazolí až po ty popínavé. Za 60 až 90 dní od vysetí se dočkáte bohaté sklizně.

2. Ředkvičky

Ředkvičky jsou skvělou volbou pro rychlou sklizeň. Od výsevu do sklizně to trvá obvykle jen 25 až 30 dní. Navíc výsev můžete opakovat každé dva až tři týdny pro průběžnou produkci čerstvých ředkviček až do podzimu.

3. Saláty

Mezi hlávkovými i listovými saláty najdete mnoho odrůd vhodných pro celoroční pěstování. Pro červnové (i pozdější výsevy) vybírejte takové, které jsou šlechtěné k odolnosti proti vybíhání do květu.

Z hlávkových to může být mimo jiné Adinal, z listových stojí za vyzkoušení Dubáček s charakteristicky tvarovanými listy. Z dalších listových zelenin se pro červnový výsev hodí roketa či asijské saláty.

Objevte další druhy zeleniny, které můžete vysadit v červnu:

Zdroj: Youtube

4. Cuketa

Cuketa je další skvělá volba pro pozdní výsadbu. Můžete ji vysadit v červnu přímo na záhon a během několika týdnů se dočkáte prvních plodů. Cukety jsou známé svým rychlým růstem a bohatou produkcí.

5. Mrkev

Mrkev můžete vysévat až do července, takže červnové vysetí je stále včas. Mrkev potřebuje hlubokou, dobře odvodněnou půdu bez kamínků, kde se dlouhý kořen bude moci dobře vyvinout.

Na zhutněném záhonu mrkev také poroste, ale bude mít kořeny krátké či jinak deformované. Důležitý je také dostatek živin a vláhy, zálivku rozhodně nepodceňujte.

6. Červená řepa

Ještě v červnu můžete vysévat červenou řepu, která i přes delší vegetační dobu stihne obvykle do podzimu plnohodnotně dorůst. Pokud chcete řepu pěstovat jen pro sklizeň malých bulviček, nemusíte se červnového výsevu obávat.

Po vzejití semínek nezapomeňte na vyjednocení. Červená řepa není vyloženě náročná na zálivku, při delším suchu však strádá a vydatné zavlažení velmi ocení.