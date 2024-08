Zalévání okurek cukrovou vodou je jednoduchý, ale účinný způsob, jak podpořit jejich růst a plodnost. Tento trik může být klíčem k bohaté úrodě až do podzimu. Nezapomeňte však také na pravidelnou závlahu, hnojení a ochranu před škůdci.

Okurky jsou jednou z nejoblíbenějších plodin na českých zahrádkách. Abychom si jejich bohatou úrodu mohli užívat co nejdéle, je třeba se o ně náležitě starat. Jedním z osvědčených triků je zalévání okurek cukrovou vodou. Možná to zní překvapivě, ale tento jednoduchý způsob jim může zajistit výrazně lepší růst a plodnost až do podzimu.

Proč právě cukrová voda na okurky?

Okurky potřebují pro svůj optimální růst dostatek živin, mezi které patří draslík, dusík a fosfor. I když je důležité dbát na správné hnojení a pravidelnou závlahu, cukrová voda může být tím, co vaše rostliny ještě více podpoří.

Cukrová voda na okurky funguje jako rychlý zdroj energie, který okurky okamžitě využijí pro svůj růst. Tento zázračný elixír připravíte snadno – stačí dvě lžíce cukru rozmíchat v jednom litru teplé vody a tímto roztokem zalít rostliny. Cukr, který se rozpustí ve vodě, rostliny snadno přijímají skrze své kořeny.

Místo cukru lze použít také glukózu

V případě, že nemáte po ruce cukr, stejný roztok připravíte z glukózy. Rozdíl bude pouze v množství, kdy vám oproti dvou lžícím cukru postačí pouze jedna lžíce glukózy na jeden litr vody. Cukrovou zálivkou hnojte každých 10 dní všechny sazenice okurek. Nejenže bude okurka zanedlouho znovu plodit, ale také listy i stonky budou lépe prosperovat.

Hnojit okurky můžete také jedlou sodou. Podívejte se, jak může být okurkám prospěšná a jak hnojivo připravit:

Zdroj: Youtube

Okurky pravidelně zalévejte

Nezapomeňte okurky pravidelně zalévat, protože tato rostlina potřebuje hodně vláhy k tomu, aby se jí dařilo. Obecně se doporučuje, že na jeden metr čtverečný záhonu s okurkami by mělo připadnout 8 až 12 litrů vody. Správná zálivka se pozná tak, že je okolo stonku sazenice okurek vlhká půda do vzdálenosti 20 cm. To znamená, že se voda dostala až ke kořenům.

Pozor na škůdce

Osvědčený postřik proti škůdcům si vyrobíte z jódu z lékárny, mléka a vody. Smíchejte jeden litr mléka s devíti litry vody a přidejte zhruba 35 kapek jódu. Důkladně promíchejte, roztok poté přelijte do postřikovače a ošetřujte s ním sazenice okurek každý týden nebo 10 dní.