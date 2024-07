Chcete-li při výběru rostlin vsadit na jistotu, berte denivky. Snášejí nejrůznější půdní podmínky, netrápí je choroby ani škůdci a poctivě kvetou po celá léta prakticky bez pozornosti.

Botanický název denivky, Hemerocallis, znamená „krása na jeden den“ a opravdu to tak je: květy se otevírají ráno a při soumraku odumírají. Každý stonek však obsahuje nejméně tucet poupat, takže rostlina kvete několik týdnů.

Jsou to odolné rostliny a snadno se pěstují. Rostou ve většině půd, nejsou náročné na péči, netrápí je škůdci ani choroby a nepotřebují vyvazovat. Vyhovuje jim vlhko, ale dobře zvládají i sucho. Jsou ideální pro slunné záhony a jejich listy na zimu odumírají. Často se pěstují v blízkosti jarních cibulovin, protože zakryjí jejich nevzhledné listy po odkvětu. Patří mezi využívané půdopokryvné rostliny na svazích, jelikož tvoří husté kořeny, které zpevní půdu.

Na výběr existují tisíce druhů denivek v různých barvách: od bílé přes žlutou, oranžovou, růžovou až po sytě červenou či vínovou. Vypadají obzvláště dobře v záhonech a skvěle se kombinují s dalšími trvalkami, jako jsou čemeřice, rudbekie a bronzový fenykl. Některé odrůdy jsou voňavé, jiné však aroma postrádají. Květy jsou atraktivní pro hmyz.

Denivky k jídlu

Ne každý ví, že denivky se dají konzumovat a jsou velmi chutné. Ve východní Asii se pěstují jako polní plodina. Botanické druhy (to jsou ty nejběžnější, oranžově či žlutě kvetoucí) nahradí brzy z jara salát. Odřízněte rašící listy, osolte a zakápněte olejem. Chutnají velmi delikátně a jsou nabité vitaminy a minerály, které tělo po zimě postrádá.

V létě jsou skvělou pochoutkou denivkové květy či poupata. Jsou křehké, šťavnaté a sladké. Můžete je plnit třeba mascarpone či tvarohem ochuceným rozšlehaným ovocem. Květy můžete nakrájet a přidat do salátu. Celé květy se používají na zdobení dortů. Možností je nespočet a internet je plný skvělých receptů.

close info Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock zoom_in Asijská polévka s denivkovými květy

Kde vysadit denivky

Existuje důvod, proč často vidíte masy denivek podél silnic: Jsou to velmi odolné rostliny! Nejlepších výsledků však dosáhnete, když je vysadíte na místa, kam dopadá šest nebo více hodin denně plné slunce, do půdy, která není dlouhodobě přemokřená. Denivky nejlépe vypadají v hromadných výsadbách a jsou ideální pro doplnění barev podél základů domů, před živým plotem nebo v trvalkové výsadbě.

close info pixabay.com zoom_in Denivky rostou ve většině půd, nejsou náročné na péči, netrápí je škůdci ani choroby a nepotřebují vyvazovat

Kdy vysazovat denivky

Denivky sázejte koncem jara nebo začátkem podzimu. Pokud ale během letního výprodeje najdete rostlinu, kterou prostě musíte mít, ihned po příjezdu domů ji zasaďte. Jen ji během prvních týdnů hlídejte a často zalévejte.

Jak vysazovat denivky?

Tyto rostliny jsou přizpůsobivé různým půdním podmínkám, ale mírně vlhká, dobře propustná půda s vysokým obsahem organických látek přináší nejlepší výsledky. Na dno výsadbové jámy přidejte velké množství organické hmoty (například zahradní kompost nebo dobře uleželý hnůj). Dbejte na to, aby základna rostliny byla v úrovni horní části půdy.

Menší odrůdy denivek dobře rostou v květináčích naplněných víceúčelovým kompostem bez rašeliny.

close info pixabay.com zoom_in Na výběr existují tisíce druhů denivek v různých barvách: od bílé přes žlutou, oranžovou, růžovou až po sytě červenou či vínovou

Jak pečovat o denivky

Každé jaro zamulčujte trsy denivek dobře vyzrálým hnojem nebo zahradním kompostem. Tím udržíte v půdě vlhkost.

V období sucha denivky dobře zalévejte, ale nehnojte je, protože by se tvořilo více listů na úkor květů. Odkvetlé hlavy můžete odstraňovat, ale není to nutné. Na podzim můžete celou rostlinu seříznout, ale lepší je počkat s úklidem do jara, protože listy přes zimu chrání hlízy.

close info pixabay.com zoom_in Vyhovuje jim vlhko, ale dobře zvládají i sucho. Jsou ideální pro slunné záhony a jejich listy na zimu odumírají

Jak množit denivky

Dělením denivek jednou za tři až pět let zajistíte, že budou lépe kvést, navíc tak získáte nové rostliny, které rozsadíte po zahradě nebo darujete přátelům. Je to snadné, vykopejte kořenový bal a rozdělte jej vidlemi, ostrým nožem nebo pilkou.