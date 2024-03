Tato rajčátka, která jsou přímými potomky původních planých rajčat, vás uchvátí snadností pěstování i chutí. I když jsou malá, v ústech po skousnutí vyvolají doslova explozi sladkosti, jakou byste u běžných rajčat jen těžko hledali. Na zahradě vám rozhodně nesmí chybět.

Divoké rajče (Lycopersicon pimpinellifolium) je přímým potomkem nehybridních rajčat z Peru a Ekvádoru a je jen vzdáleně příbuzné běžně pěstovaných rajských jablíček (Lycopersicon esculentum), která byla šlechtěna nikoliv kvůli chuti, ale pro velké plody. Dnešní divoká rajčata mají s těmi původnímu mnoho společných znaků, například hojnost plodů a hustě rozvětvený, keříčkovitý růst.

Tyto rozlehlé rostliny jsou odolné vůči chorobám, ani plíseň bramborová jim neublíží. Existuje mnoho kultivarů divokých rajčat, a to jak červených, tak žlutých až po oranžové.

Zdroj: Youtube

Chuť a vlastnosti divokých rajčat

Rostliny divokých rajčat dorůstají výšky asi 1,5 metru a šířky jeden až dva metry. Mají jemné, zpeřené listy a kolem poloviny července začínají plodit velké množství malých kulatých plodů, které rostou v hroznech. Minirajčátka dorůstají do průměru jednoho centimetru a obsahují mnoho semen.

Tato semínka můžete sbírat a uchovávat pro pěstování nových rostlin v následujícím roce. Může se snadno stát, že tuto odrůdu najdete volně růst na zahradě. Pokud například divoké rajče skončí na hromadě vašeho kompostu, následující jaro z něj vyraší mnoho malých rostlinek. To ukazuje, jak snadno se tato rostlina množí.

Jak pěstovat divoká rajčata

V našich podmínkách je lepší si je předpěstovat. Postupujte stejně jako u běžných rajčat. Nejvhodnější čas výsevu je od poloviny do konce března. Na záhony je vysaďte až po zmrzlých. Chybu neuděláte, ani když dáte semínka rovnou do země, pouze se o něco opozdí začátek sklizně.

Divoká rajčata jsou velmi přizpůsobivá různým stanovištím a dobře rostou ve skleníku, na balkoně nebo venku. Planá rajčata jsou mimořádně vitální a není třeba je zaštipovat, protože plodí na všech postranních výhonech. Zaštipovat by se vlastně vůbec neměla, protože pak mohou mít méně plodů.

Ať už ve volné půdě, nebo v květináči, rostliny těchto původních rajčat rychle zaberou hodně místa a začnou tvořit plody. Na to myslete při výsadbě a poskytněte jim dostatek prostoru. Sázejte je dva metry od sebe. Při pohledu na malinké rostlinky se to může zdát hodně, ale až se rozrostou, budete za to věční, protože vám to usnadní sběr plodů.

Sklizeň a použití divokých rajčat

Divoká rajčata jsou chutná a konzumují se přímo z rostliny. Jelikož jsou velmi malá, sklízejte celé hrozny, když je většina plodů na větvičce zralá.

Drobné plody se velmi dobře hodí do salátů. Nemusíte je krájet, jsou velká tak akorát „do pusy“. Můžete je přidávat do všech jídel, kam používáte normální rajčata.

Na zimu si je usušte. V tom případě ale rozkrojte malé plody na polovinu a sušte je v troubě při nízké teplotě. Takto si můžete chutná rajčata dopřát i v zimě.

Zdroj: plantura.garden, specialtyproduce.com