Bolest kolen, kyčlí a dalších kloubů trápí mnoho lidí, zejména s přibývajícím věkem. Ne vždy však musíte sahat po lécích nebo drahých doplňcích stravy. Klíčem ke zdravějším kloubům může být obyčejné koření, které již možná máte doma.

Bolesti kolen, kyčlí a dalších kloubů patří mezi časté problémy, se kterými se setkávají nejen starší lidé. Artritida, osteoartróza a dna mohou významně zhoršit kvalitu života. Přestože farmaceutický trh nabízí celou řadu přípravků na zmírnění příznaků, není vždy nutné spoléhat na léky.

V mnoha případech totiž pomohou i běžné potraviny a bylinky, které mají přirozené léčivé účinky. Například takové oregano má schopnost zmírnit záněty, podporovat tvorbu kolagenu a tím napomáhat zdraví kloubů.

Zázračné účinky oregana na klouby

Oregano je bylina pocházející ze Středomoří, kde se využívá nejen jako dochucovadlo, ale i jako lék na různé neduhy. Obsahuje polyfenoly a flavonoidy, látky, které mají silné antioxidační a protizánětlivé účinky. Díky tomu chrání buňky před poškozením a zpomalují procesy stárnutí tkání. Tyto vlastnosti se projevují i na zdraví kloubů – oregano pomáhá zmírňovat bolesti způsobené artritidou, dnou či osteoartrózou.

Jak oregano využít pro zdraví kloubů?

Oregano můžete snadno zařadit do svého jídelníčku a těžit tak z jeho pozitivních účinků. Skvěle se hodí jako dochucovadlo do italských pokrmů – na pizzu, do těstovinových omáček či grilovaných pokrmů. Špetka tohoto koření však dokáže oživit i polévky, saláty nebo marinády.

Pro cílenější účinky na zdraví kloubů můžete oregano konzumovat také v podobě čaje či doplňků stravy. Čaj z oregana má mimo jiné i uklidňující účinky na trávení a pomáhá při nachlazení. V případě doplňků stravy se doporučuje užívat kapsle s extraktem z oregana, který obsahuje vyšší koncentraci účinných látek.

Další přínosy oregana pro zdraví

Oregano nabízí kromě podpory kloubů i další zdravotní benefity. Obsahuje karvakrol a tymol, látky s antibakteriálními a protiplísňovými účinky. Pravidelné užívání oregana tak může přispět ke zdraví dýchacího ústrojí a pomoci při nachlazení, kašli nebo zahlenění. Tato bylinka rovněž zlepšuje trávení a má analgetické účinky, které mohou zmírnit nejen bolest kloubů, ale i různé trávicí obtíže.

Kde najít kvalitní oregano?

Oregano lze snadno pěstovat i doma – na zahrádce nebo v květináči na balkoně. Ideální je sbírat oregano těsně před rozkvětem, kdy obsahuje nejvyšší koncentraci aktivních látek. Čerstvé oregano můžete uchovávat v lednici, sušené si zachovává své vlastnosti i několik měsíců.

Sušené oregano je dnes dostupné téměř v každém obchodě s potravinami, ale pro nejlepší výsledky doporučujeme sáhnout po bio variantě, která neobsahuje chemické přísady a je šetrnější k životnímu prostředí.