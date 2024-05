Nádherný košatý keř se sytě zelenými listy a výraznými obřími květy neunikne pozornosti na žádné zahradě, i když zrovna nekvete. Pěstování dřevitých pivoněk není složité, a když jim vyberete správné stanoviště, přežijí vás. Jednu věc ale nesnáší.

Stromkové nebo také dřevité či keřovité pivoňky (Paeonia suffruticosa) jsou opadavé keře, které kvetou na konci jara voňavými květy. Ty jsou velmi podobné květům jejich příbuzných, známých bylinných trvalek, ale výrazně větší.

Mívají až 25 centimetrů v průměru, vytvářejí ohromující přehlídku v nádherných odstínech bílé, růžové a vínové; k dispozici jsou i žluté a neobvyklé meruňkové odstíny. Když jejich velkolepé nařasené květy odkvetou, vytvoří keře se zelenými listy atraktivní pozadí pro jiné rostliny.

Ve své domovině, v Číně, jsou považovány za královny květin. Dlouho před tím, než se staly zbožňovanými okrasnými rostlinami, byly ceněny jako léčivka, jejich kořeny totiž obsahují látky schopné snižovat krevní tlak. Dožívají se až sta let. V severočínském městě Taiyuan dodnes roste exemplář, o němž je doloženo, že byl vysazen před 400 lety.

Rostliny jsou odolné vůči mrazu až do -30 stupňů Celsia a dobře snášejí horká léta. Na rozdíl od bylinných pivoněk květní pupeny dřevitých pivoněk neprodukují sladkou medovicovou šťávu, která láká mravence.

close info Viktor Bondarenko / Shutterstock zoom_in Ačkoliv v zahradnictví bývají obvykle označovány jako rostliny na plné slunce, dávají přednost lehkému stínu, který je ochrání před horkým odpoledním žárem

Výběr pivoněk

Stromkové pivoňky mají atraktivní listy a velké miskovité květy. Lidé si je obvykle vybírají podle barvy a typu květů. Na výběr jsou tyto tvary:

Jednoduché - většinou kalichovité s jednou nebo dvěma řadami velkých vroubkovaných okvětních plátků a velkým středovým květenstvím s nadýchanými zlatými tyčinkami.

- většinou kalichovité s jednou nebo dvěma řadami velkých vroubkovaných okvětních plátků a velkým středovým květenstvím s nadýchanými zlatými tyčinkami. Polodvojité - jsou podobné jednoduchým pivoňkám, ale mají dvě až tři vrstvy okvětních lístků.

- jsou podobné jednoduchým pivoňkám, ale mají dvě až tři vrstvy okvětních lístků. Dvojité - velké, kulaté květy s užšími, překrývajícími se, nařasenými okvětními lístky, které vyplňují středy, takže tyčinky jsou sotva vidět.

Jak a kdy sázet dřevité pivoňky

Ačkoliv v zahradnictví bývají obvykle označovány jako rostliny na plné slunce, dávají přednost lehkému stínu, který je ochrání před horkým odpoledním žárem. Příliš intenzivní sluneční svit může způsobit, že krásné květy rychleji uvadnou.

Tyto úchvatné polokeře dávají přednost neutrální půdě, ale zvládnou i lehce zásadité prostředí. Důležité je, že zemina musí být bohatá na živiny a dobře odvádět vodu. Stromkové pivoňky také upřednostňují stanoviště, kde nemusí soupeřit s kořeny jiných keřů nebo stromů.

Nejlépe se cítí v doprovodu nízkých trvalek. Po deseti letech keř dorůstá 1,5 metru výšky i šířky, staré rostliny mívají i 2,5 metru. Při výsadbě proto počítejte s jeho velikostí v dospělosti.

Stromkové pivoňky se vysazují na podzim. Jarní výsadba nebývá úspěšná kvůli nedostatečnému růstu kořenů v tomto období. Rostliny, které při jarní výsadbě přímo nezemřou, často špatně rostou a v létě vadnou.

Většina prodávaných exemplářů je naroubována na bylinné podnože pivoněk. Najděte bouli u základny rostliny, to je místo roubu, které by mělo být při výsadbě asi 15 cm pod úrovní půdy. Hluboká výsadba podporuje roubovanou rostlinu v tvorbě vlastních kořenů.

Někdy trvá velmi dlouho, než se nově zasazené rostliny ujmou. Můžete čekat až tři roky, než začnou výrazněji růst nebo kvést. V této době by se půda kolem nich měla udržovat vlhká, ale ne přelitá. Jakmile se uchytí, jsou odolné vůči suchu.

close info HelloRF Zcool / Shutterstock zoom_in Květy mívají až 25 centimetrů v průměru, vytvářejí ohromující přehlídku nádherně velkých květů v odstínech bílé, růžové a vínové; k dispozici jsou i žluté a neobvyklé meruňkové odstíny

Dřevité pivoňky nesnášejí přesazování!

Místo pro dřevitou pivoňku vybírejte velmi pečlivě, protože opravdu nesnášejí přesazování. Jsou známé tím, že stres z přesunu na nové místo často nepřežijí, nebo velmi dlouho „trucují“: mohou přestat kvést, nebo místo krásných velkých květů vyprodukují jen několik malinkatých kvítků. A listy dokonce mohou změnit barvu.

Pokud opravdu nemáte jinou možnost a chcete přemístění risknout, je nejlepší to udělat na podzim, kdy je rostlina ve vegetačním klidu. Předtím se ale zamyslete, zda přece jen není lepší ponechat ji na současném místě, a zvažte jiné možnosti vzhledu zahrady, například doplněním jiných rostlin.

close info Pavlo Baliukh / Shutterstock zoom_in Stromkové pivoňky mají atraktivní listy a velké miskovité květy

Na péči celkem nenáročná kráska

Péče o dřevité pivoňky není o nic složitější než péče o bylinné pivoňky. Na rozdíl od bylinných pivoněk by se však stromkové pivoňky neměly stříhat, kvetou totiž z koncových pupenů, které se zakládají v předcházejícím roce. Řez tedy omezte na minimum a nůžky vezměte do ruky pouze tehdy, když potřebujete odstranit odumřelé, poškozené nebo nemocné větve, a to v zimě.

Co se týká hnojení, dřevité pivoňky mají vysokou potřebu železa a fosforu, proto jim může prospět každoroční jarní přihnojování síranem železitým a kostní moučkou. Lze jim také pravidelně přidávat univerzální hnojivo s vyšším obsahem fosforu než dusíku a draslíku, např. 5-10-5.

Po odkvětu odstřihněte květy, aby se rostlina zbytečně nevysilovala. Jelikož většina stromkových pivoněk jsou hybridy, většinou neprodukují životaschopná semena. A pokud by vám přece jen vyrostl semenáček, nejspíš by nová rostlinka neodpovídala vzhledu „rodiče“.

Stromkové pivoňky mohou být náchylné k houbovým chorobám, proto je zalévejte u kořenů. Před zimou naneste na kořenovou zónu rostliny ochrannou vrstvu mulče nebo kompostu.

Zdroj: gardenadvice.co.uk, rhs.org.uk, gardeningknowhow.com