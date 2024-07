Floxy patří mezi ty spolehlivé rostliny, které by neměly chybět na žádném záhonu. Existuje několik různých druhů floxů, které mají různé výšky i dobu kvetení. Jedno je ale jisté, žádný z nich díky kráse jeho květů nepřehlédnete.

Flox či plamenka je oblíbená zahradní rostlina, která se vyskytuje v mnoha podobách. Existuje téměř 70 druhů trvalek a jednoletých odrůd: od plazivých po vysoké, kvetoucí od poloviny jara do konce léta.

Na našich zahradách můžete potkat kobercové plamenky kvetoucí z jara, nízké libující si ve stínu, či vysoké milující slunce. Barevná škála sahá od bílé po odstíny růžové, fialové až po modré. Většina floxů kvete v polostínu či na plném slunci. Vyšší odrůdy jsou vynikajícími květinami k řezu a jsou atraktivní pro opylovače.

close info speakingtomato / Shutterstock zoom_in Půdopokryvný flox je obzvláště úchvatný, když se zasadí na kamennou stěnu - představte si barevný vodopád!

Nejčastější pěstované druhy floxů:

Plamenka šídlovitá (Phlox subulata) je nízký druh, který se výborně hodí jako půdní pokryv. Rychle se rozrůstá a roste v kopečcích o tloušťce 4-6 cm. Na jaře se celá rostlina promění v barevný koberec, kdy květy pokryjí každý čtvereční centimetr listů. Tento flox je obzvláště úchvatný, když se zasadí na kamennou stěnu - představte si barevný vodopád! Plamenka šídlovitá roste nejlépe v dobře propustné půdě a na částečném až plném slunci.

Plamenka výběžkatá (Phlox stolonifera) je podobná P. subulata pouze výškou. Hlavní rozdíly mezi nimi spočívají v tom, že její listy jsou oválné (nikoli jehlicovité) a květy se vytvářejí na stoncích, které vyrůstají 6-10 cm nad listy. Upřednostňuje stinnější stanoviště s bohatou, rovnoměrně vlhkou půdou.

Plamenka rozkladitá (Phlox divaricata) bývá také nazývaná lesní flox. Jak tento lidový název napovídá, dává přednost polostínu až plnému stínu a vlhkým, bohatým půdám. Brzy na jaře vytváří modravé květy a dorůstá do výšky 30–40 cm.

Plamenka latnatá (Phlox paniculata) je nejvyšší pěstovaný flox a je to ten druh, který má na zahradě většina lidí. Roste v trsech, které dosahují výšky 1 až 1,5 metru a v polovině až na konci léta vytváří latovité květy. Ačkoli snáší většinu světelných podmínek, nejlépe roste a kvete na částečném až plném slunci. Má pověst rostliny velmi náchylné k padlí, ale k dispozici jsou i odolné odrůdy.

Kde vysadit plamenky

Protože existuje mnoho druhů floxů, neexistuje jediné nejvhodnější místo pro jejich výsadbu. Vysoké zahradní floxy by měly být vysazovány na plném slunci, zatímco lesní floxy potřebují ke svému růstu polostín. Všechny floxy však mají společné to, že půda by měla být úrodná a rovnoměrně vlhká, s výbornou drenáží.

Stejně jako druhy floxů jsou rozmanité i možnosti jejich pěstování - od přední či zadní části záhonu až po skalku nebo lesní porost. Vysoké floxy se krásně vyjímají mezi ostatními trvalkami v zahradách u domků.

close info Tibesty / Shutterstock zoom_in Vysoké floxy se krásně vyjímají mezi ostatními trvalkami v zahradách u domků

Jak a kdy vysazovat floxy

Floxy můžete vysazovat buď na jaře, nebo na podzim, nejméně měsíc před prvními podzimními mrazy, aby měly kořeny čas se uchytit.

Vykopejte jámu o velikosti nejméně dvojnásobku školkařské nádoby a dostatečně hlubokou, aby horní část kořenového balu byla v úrovni povrchu půdy. Jámu zasypte a jemně utužte půdu kolem dna. Ihned zalijte.

Vzdálenost výsadby závisí na druhu floxů, protože šířka nebo rozložení vzrostlé rostliny se značně liší. Vysoké zahradní floxy sázejte asi 60 cm od sebe a mezi plazivými typy floxů nechte asi půl metru místa.

close info Oldřich Vach z Pixabay.com zoom_in Plamenka stolonifera (Phlox stolonifera) upřednostňuje stinnější stanoviště s bohatou, rovnoměrně vlhkou půdou

Jak pečovat o plamenky latnaté

Floxy na zahradě postupně vytvářejí velké trsy. Aby rostlina dobře rostla a nedocházelo k jejímu přemnožení, rozdělte ji každé tři až čtyři roky, a to brzy na jaře. Trsy přesaďte asi 60 cm od sebe. Příznakem toho, že flox potřebuje rozdělit, je méně květů a řídký střed.

Pokud zahradničíte na chudé půdě, přihnojujte každé jaro.

Odstraňování odkvetlých květů může vést k tomu, že se na podzim z bočních výhonů vytvoří více květů floxů.

Rostliny málokdy potřebují podpěru, ale na větrném stanovišti ji ocení.

Na podzim nebo v zimě, jakmile listy odumřou, seřízněte rostlinu až k zemi.

close info Hans Benn z Pixabay.com zoom_in Plamenka latnatá (Phlox paniculata) je nejvyšší pěstovaný flox a je to ten druh, který má na zahradě většina lidí. Roste v trsech, které dosahují výšky 1 až 1,5 metru a v polovině až na konci léta vytváří latovité květy

Množení plamenek

Plamenky latnaté můžete množit tak, že je brzy na jaře rozdělíte. Před přesazením rostlinu vykopejte a rozdělte ji na menší části. Tyto nové rostliny budou už v létě kvést. Nové rostliny sázejte 60 cm od sebe.

Ostatní druhy floxů, které kvetou na jaře, rozdělte na podzim.