Fuchsie kvetou od pozdního jara do pozdního podzimu, ale aby přežily zimu v mírném pásmu, potřebují pomoc. Přečtěte si, jak přezimovat fuchsie a na jaře je probudit k novému životu.

Mnoho lidí se ke svým fuchsiím v květináčích chová jako k letničkám: na konci sezóny je vyhodí na kompost. To je škoda, a navíc je to naprosto zbytečné. Rostliny, které přezimují, nejenže přinesou uspokojení z toho, že jste jim zachránili život, ale příští rok budou mnohem větší a vitálnější.

Co jsou fuchsie

Rod Fuchsia, pojmenovaný po německém botanikovi Leonhartu Fuchsovi (1501–1566), obsahuje více než 100 druhů, z nichž mnohé jsou tropické a nesnesou sebemenší chlad. Ale nejrozšířenější pěstovaná odrůda, hybridní fuchsie (Fuchsia x hybrida), kterých existuje více než 8 000 kultivarů, je odolnější. Je to subtropická rostlina a zima jí nevadí, ale ani ona není mrazuvzdorná, nicméně bez problémů zvládne krátký lehčí mrazík.

Existuje dokonce „mrazuvzdorná fuchsie“ (F. magellanica a její kříženci), keř, který přežije zimu i v našich podmínkách, potřebuje ale dobře zamulčovat. Přesto je to v podstatě jediná fuchsie, která je dostatečně odolná, aby přežila zimu v mírném podnebí. Ale k naprosté většině fuchsií je třeba přistupovat jako k letničkám a najít způsob, jak je bezpečně přezimovat mimo dosah silných mrazů.

close info Carmina_Photography / Shutterstock zoom_in Nejrozšířenější pěstovaná odrůda, hybridní fuchsie (Fuchsia x hybrida), je odolnější. Zima jí nevadí, ale ani ona není mrazuvzdorná, nicméně bez problémů přežije krátký lehčí mrazík

Přezimování v interiéru

Hybridní fuchsie (F. x hybrida) nejlépe přezimují v chladnějším prostředí (4 až 10 °C). Přenesení do vytápěných prostor není dobrý nápad a rostliny zbytečně oslabí. Kombinace vysokých pokojových teplot a špatného světla jim nesvědčí, protože je nutí vytvářet výhony, které jsou slabé a etiolované. Fuchsie také špatně snášejí suchý vzduch, který v našich domácnostech přes zimu převládá.

Pokud přesto uvažujete o tom, že hybridní fuchsie přenesete přes zimu do interiéru, důkladně rostliny prohlédněte, zda na nich nejsou škůdci, nebo počínající plíseň. Preventivně můžete rostliny ošetřit insekticidním a fungicidním přípravkem. Také odstraňte všechny poškozené, zahnívající listy a větvičky.

close info ronstik / Shutterstock zoom_in Na jaře prořežte všechny nové výhonky i staré větve. Nebojte se střihnout do dřeva, fuchsie velmi dobře obráží i ze starého dřeva

Přezimování na chladném místě

Tuto metodu volí většina zahrádkářů. Potřebujete bezmrazé místo, kde se teploty drží po celou zimu mezi 4 a 10 °C. Místo může být ve tmě nebo na světle, suché či vlhké: na tom příliš nezáleží. Takové podmínky často najdete ve sklepě, mírně vytápěné garáži, nebo v zimní zahradě.

Předtím, než rostlinu zazimujete, nechte substrát téměř vyschnout a celou zimu ho udržujte jen mírně vlhký, možná bude stačit zalévat jen jednou měsíčně. Pokud rostlinu přelijete, hrozí uhnití kořenů, můžete tím také podpořit vznik houbových onemocnění.

Pokud necháte substrát dlouhodobě suchý, kořeny zaschnou a znova už nebudou schopné přijímat vodu. Předtím rostliny zbavte poškozených listů a slabých větviček a ošetřete fungicidem a insekticidem. Celou rostlinu seřízněte asi o třetinu.



Udělejte si řízky

Třetí možností je pořídit řízky a nepřenášet dospělé rostliny. Na to je ale lepší pamatovat v létě, což je nejlepší doba na odebrání vrcholových řízků o délce 5-8 cm. Použijte stimulátor růstu a nechte je zakořenit v květináči s vlhkou zeminou.

Zdroj: Youtube

Jarní buzení

Koncem března nebo v dubnu přeneste rostliny z interiéru do skleníku. Pokud by hrozilo, že skleník dlouhodobě promrzne, ukliďte je zpět, nebo se stěhováním počkejte až do konce dubna, zejména když žijete v chladnějším podnebí.

Rostliny budou pravděpodobně vypadat trochu utrápeně: změť bledých výhonků, které nepočkaly bez ohledu na to, jak pečlivě jste vyrovnali teplotu a zálivku. Prořežte všechny nové výhonky i staré větve. Nebojte se střihnout do dřeva, fuchsie velmi dobře obráží i ze starého dřeva. Přesaďte je do nového substrátu.

Začněte více zalévat. S růstem nových listů bude potřeba zálivku zvyšovat. Začněte přidávat nízké dávky hnojiva – asi čtvrtinu obvyklého množství.

Po zmrzlých můžete fuchsie bez obav dát zpět ven, nejlépe do polostínu, zalévejte je a hnojte, a pak už jen sledujte, jak kvetou!