Blíží se období, kdy vytáhneme grily, naložíme maso a začneme si užívat grilování. Aby při první grilovačce vše proběhlo tak, jak má, je potřeba grilu věnovat určitou péči. Nejlepším výchozím bodem pro grilování je totiž čistý gril. Pravidelnou údržbou lze zároveň významně prodloužit jeho životnost.

Důkladně očistit grilovací rošt bychom měli po každém grilování, a to ještě v momentě, kdy je horký. Je dobré mít k tomuto účelu kartáč s ocelovými štětinami a s ním důkladně oškrábat všechny záhyby roštu, a to i zespoda. Odstranit by se měly všechny napečené kousky jídla.

Dokonalejší čištění po každém použití není potřeba – vysoké teploty zničí všechny bakterie, takže jde spíše o to, aby připálené zbytky na roštu nekazily chuť připravovaného jídla.

Jednou za měsíc

U plynového grilu pak je třeba vyčistit misku na odkapávající tuk. U grilu na dřevěné uhlí je třeba vysypat popel z dohořelého paliva - s tím ale počkejte, až když vše dokonale vychladne. Čas od času si váš gril zaslouží pečlivější údržbu – včetně omytí poklopu.

Na jeho vnitřní části můžou ulpívat saze nebo prskající šťávy z pokrmu. Vše vyřeší houbička a voda s mýdlovou vodou. Máme-li gril na plyn, pak je třeba důkladně očistit také hořáky. Pozornost je třeba opatrně věnovat jejich otvorům tak, aby se neucpaly. Očistit teplou mýdlovou vodou můžeme jednou za čas také vanu grilu.

Jak vyčistit plynový gril

S kartáčem opatrně

Pokud gril na závěr zvenku vyleštíte hadříkem z mikrovlákna, bude se navíc lesknout jako nový. „Pomůže také použití speciálních čisticích prostředků – například Weber nabízí celou řadu čističů speciálně vyvinutých pro různé typy povrchů, u nichž máte jistotu, že části grilu vyčistí účinně a šetrně. Máte-li elektrický gril, pak očistěte rošt a vnitřek grilu, ale nikdy kartáčem nečistěte topné těleso, mohli byste ho poškodit,“ radí Viktor Spálavský ze společnosti Weber-Stephen.

Před sezónou

Dobře zazimované a pravidelně čištěné grilovací zařízení v podstatě není třeba po zimě příliš chystat. Je dobré zkontrolovat, že jsou části grilu správně sestavené, že je vše na svém místě.

U plynového grilu je dobré zkontrolovat gumovou hadici, přivádějící plyn z bomby do zařízení – jestli není popraskaná, či zpuchřelá. V takovém případě je nezbytně nutné hadici od plynu vyměnit za novou.

Záleží na stavu roštu

Pozornost je dobré věnovat také roštu – natřít ho olejem, či špekem, aby se na něm jídlo při grilování nepřichytávalo. Pak už stačí zkontrolovat, zda máte dostatek paliva.

V opačném případně je nutné doplnit plynovou bombu nebo dokoupit brikety nebo dřevěné uhlí. Při prvním rozpálení grilu je dobré nechat ho chvíli „na prázdno“ běžet tak, aby se vypálil a zbavil se případných pachů, nebo zbytků saponátů po čištění.

