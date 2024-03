Hnojení česneku na jaře se rozhodně nevyplácí zanedbávat. Pokud vše provedete správně, budete se těšit z opravdu maximální úrody a palic velkých jako pěst. Čím česnek hnojit?

Česnek je oblíbenou zeleninou, která se používá v kuchyních po celém světě. Abyste však vždy dosáhli maximální úrody a kvality palic, je nutné mu poskytnout správnou péči, včetně hnojení v pravý čas. To první musí přijít už brzy na jaře a rozhodně se nevyplácí ho zanedbávat.

Kdy hnojit česnek

Hnojení česneku by mělo začít brzy na jaře, jakmile se nad zemí objeví 4 až 5 listů. V tomto období totiž potřebují rostliny dostatek dusíkatých látek, které podporují růst zelené hmoty a vytvářejí silné listy, jež jsou důležité pro tvorbu velkých hlaviček.

První hnojení česneku

Provádí se ihned v první fázi rašení česneku, kdy se objeví 3 nebo 4 listy. Hnojivo by mělo být založeno na bázi močoviny. Základním poměrem je jedna polévková lžíce této suroviny, která se jednoduše zředí v litru vody. A jak velké množství hnojiva použít? Na každý metr čtvereční budete potřebovat 3 litry tohoto roztoku.

Druhé hnojení česneku

Začíná váš česnek vytvářet palice? Pak je čas na další hnojení. Tentokrát se vám bude hodit nitrofosfát. Na 10 litrů vody odměřte 2 polévkové lžíce a dobré rozmíchejte. Na jeden metr čtvereční budete opět potřebovat asi 3 nebo 4 litry tohoto tekutého minerálního hnojiva.

Třetí hnojení česneku

Tato etapa by se měla dělat v červnu. Právě v tomto měsíci potřebuje česnek nejvíce živin pro založení pořádně velké palice. Doporučujeme použít superfosfát, a to v množství 2 polévkových lžic na 10 litrů vody. Ale v tomto případě budete na jeden metr čtvereční záhonu potřebovat o něco více hnojiva. Konkrétně to bude 4 nebo 5 litrů.

Nejste si jistí, jak pěstovat česnek? Podívejte se, jak na to, níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jaká hnojiva jsou pro česnek nejvhodnější?

Pro první hnojení česneku po výsadbě je nejlepší použít dusíkatá hnojiva, jako je například dusičnan amonný. Tento druh hnojiva je účinnější při výkyvech teplot, které jsou běžné na jaře. Další užitečnou látkou je síran hořečnatý, který dodá rostlině důležité minerály a zlepší kvalitu půdy.

Při hnojení česneku je třeba dávat pozor na správné množství hnojiva a také na to, jaký druh použijete. Je také důležité mít na paměti, že běžná zálivka rostlin hnojivem obvykle není dostatečná a neumožní rostlinám vstřebat potřebné živiny. Je proto nutné udělat v půdě rýhy hluboké asi 5 cm a do nich hnojivo nalít. To zajistí, že se všechny výživné látky dostanou beze ztrát až ke kořenům česneku.

Jak hnojit česnek kompostem

Velmi dobře se však pro výživu česneku hodí také kompost. Po objevení 4 až 5 listů vytvořte kolem rostlin rýhy hluboké asi 5 cm a přidejte do nich kompost. Můžete ho však také rovnoměrně rozhodit kolem rostlin a opatrně zasypat zemí.

Po aplikaci kompostu záhon s česnekem důkladně zalijte, aby se živiny rychle uvolnily do půdy a byly rostlinám co nejdříve k dispozici. A nezapomeňte, že pokud chcete získat co nejlepší výsledky, měli byste hnojení kompostem během následujících 6 až 8 týdnů ještě jednou zopakovat.

Hnojení kompostem je dobré, protože se z něj postupně uvolňují do půdy živiny, což umožňuje rostlinám je postupně absorbovat během celého růstu. Je také šetrnější k životnímu prostředí než chemická hnojiva a pomáhá udržovat půdu zdravou a plodnou.