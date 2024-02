Nor Gal

Věděli jste, že kávovou sedlinu můžete dále zužitkovat mnoha způsoby? Jedním z nich je například výroba organického hnojiva pro vaše pokojové rostliny. Kterým rostlinám kávová sedlina prospívá a kterým byste jejím přihnojením mohli uškodit? Přečtěte si níže v článku.

Lógr z kávy se může stát domácím hnojivem, které využijete nejen na zahradě, ale i v péči o pokojové rostliny. Obsahuje totiž důležité látky jako dusík, fosfor, draslík a hořčík, které podporují růst, olistění i rozvoj květů.

Kávová sedlina jako hnojivo zlepšuje strukturu půdy i její propustnost, absorbuje vodu a déle ji udržuje vlhkou. Posiluje také mikrobiální život a svou vůní láká žížaly, které se následně postarají o vhodné prokypření zeminy.

Kávová sedlina se dokonce postará i o některé druhy škůdců. Jedná se například o mšice, mravence, a především pak úhlavní nepřátele zahrádkářů – slimáky. Ty odpuzuje nejen kofein, ale i drsná struktura sedliny.

Jakým druhům rostlin kávová sedlina prospívá?

Čerstvá káva má obvykle kyselé pH. Použitá káva, tedy lógr, pak už jen mírně kyselé až neutrální. Hnojení kávou doporučujeme především u kyselomilných rostlin, jako jsou:

Kapradiny

Toulcovky

Vřesy

Hortenzie

Růže

Rododendrony

Azalky

Orchideje

Borůvky

Rajčata

Jahody

Brusinky

Nesvědčí naopak levandulím, sukulentům, vinné révě nebo karafiátům, které mají rády alkalickou půdu.

Podívejte se, jak správně hnojit kávovou sedlinou:

Zdroj: Youtube

Jak si vyrobit hnojivo z kávové sedliny

Smíchejte lógr s vodou v poměru 1 : 5. Můžete také přidat lžičku skořice. Sedlinu doporučujeme nechat pár dnů vyschnout, nepoužívat úplně čerstvou. Touto směsí pak zalévejte rostliny každý týden nebo jednou za 14 dní v období vegetační sezóny.

Sušenou kávovou sedlinu můžete přidat i přímo k rostlinám a zapracovat ji do půdy. Tuto metodu však nedoporučujeme aplikovat u pokojovek.

Zbytek z vaší kávy bude dobře fungovat i jako mulč, nebo ho můžete přidat do kompostu. Díky obsahu dusíku urychlí sedlina rozklad materiálů a jak už víme, přivede také žížaly. Kávovou sedlinu dodávejte do kompostu však vždy vychladlou, protože teplá by mohla zabít prospěšné mikroby.