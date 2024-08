Sezona cuket je v plném proudu a mnozí si užívají svých pěstitelských úspěchů a zpracovávají cukety na všechny možné způsoby. Co ale s cuketami, které jsou hořké? A jak hořkosti předejít?

Cukety, dýně i okurky mají tendenci vytvářet a hromadit v sobě toxin zvaný kukurbitacin, což je extrémně hořká látka, jejímž primárním cílem je odpuzení škůdců, hlavně býložravců. Postupem let šlechtitelé vyvinuli odrůdy s minimální nebo žádnou produkcí kukurbitacinu, ale pokud chcete pěstovat původní odrůdy, hořkosti se asi nevyhnete.

Pokud rostlina není v pohodě, kukurbitacin produkuje ve větší míře. Mezi stresové faktory patří například málo vody, nebo naopak její přebytek, horko, extrémní výkyvy počasí nebo napadení škůdci.

Prevence proti hořknutí cuket

Prevencí nahromadění toxinu je dbát na pravidelnou zálivku, hlídat případné napadení škůdci a pěstovat odrůdy, které jsou vůči hořknutí odolné. Dobré je nenechávat cukety přerůst, jedna rostlina totiž zvládne najednou “uživit” pouze 4 plody.

Když je jich víc, dostává se do stresu. Sklízejte proto cukety menší, budou chutnější a hlavně rostlinu podpoříte v nasazování dalších květů a plodů.

Je hořká cuketa jedovatá?

Toxiny v malém množství najdeme v celé řadě plodů, a přesto je konzumujeme. Důležité je totiž, kolik jich sníme. V malém množství nám nic neudělají, když je jich trochu víc, způsobí nám zažívací potíže, ale ve chvíli, kdy sníme jídlo, v němž je hlavní surovinou hořká cuketa, může to skončit otravou.

Otravě se ale dá předejít docela snadno, každou cuketu ochutnejte, než z ní začnete připravovat nějakou dobrotu. Stačí strčit kousek do úst, a pokud obsahuje kukurbitacin, sousto velmi rychle vyplivnete, jak bude hořké.

Věděli jste, že je třeba cuketám prořezávat listy? Podívejte se, proč a jaký je správný postup:

Zdroj: Youtube

Co s hořkou cuketou

Cuketa většinou velmi dobře a rychle roste, takže když narazíte na jeden hořký plod, vyhoďte ho do kompostu.

Hořké okurky nakládačky se nakládají do sladkokyselého nálevu, protože ocet dokáže kukurbitacin eliminovat. Stejně to funguje i u cuket. Naložte je do octového nálevu a zavařte, hořkost zmizí.

Můžete vyzkoušet také babské rady a hořké plody nakrájet na plátky a silně posolit. Tykve obsahují hodně vody, kterou sůl vytáhne a s ní i toxiny. Kousky zeleniny pak stačí jen opláchnout.