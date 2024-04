Otázka, kterou často slýcháme, zní: „Proč mi nevykvetla hortenzie?“. I když existuje mnoho důvodů, proč tyto famózní rostliny někdy nekvetou, hlavním viníkem bývají mrazivé zimní teploty nebo pozdní mrazíky, které zničily květní pupeny. Tyhle hortenzie vám ale vykvetou každý rok!

Hortenzie latnaté (Hydrangea paniculata) jsou nejspolehlivěji kvetoucí, nenáročné a odolné hortenzie, které můžete pěstovat. Protože kvetou každé léto na nových přírůstcích, není šance, že by květní pupeny poškodil zimní mráz, protože se jednoduše ještě nevytvořily. Výsledkem je přehlídka nádherných květů každý rok od poloviny léta až do podzimu.

Tři kroky k zaručenému úspěchu

Hortenzie latnaté vysazujte v chladnějších oblastech na plném slunci a na jihu do odpoledního stínu. Nezapomeňte, že k tvorbě květních pupenů potřebují dostatek světla.

Pokud je chcete seříznout, aby se více rozvětvily, udělejte to na jaře, ihned po narašení. Tyto rostliny můžete v případě potřeby každý rok zkrátit až o 1/3. Brzy z jara také odstraňte všechny suché květy.

Hortenzie latnaté pravidelně zalévejte, aby byly silné a na podzim dosáhly co nejvýraznější změny barvy z bílé na růžovou nebo červenou.

Zdroj: Youtube

Proč latnaté hortenzie mění barvu?

Zatímco mnohé velkolisté hortenzie (H. macrophylla) mohou mít růžové nebo modré květy v závislosti na pH půdy, barva květů latnatých hortenzií se na základě chemického složení substrátu nemění.

Jejich květy ovšem na podzim přecházejí z bílé do růžové až červené, a to se děje díky změnám teplot. V jižních oblastech, kde jsou noční teploty na podzim ještě poměrně vysoké, nebude změna barvy tak výrazná jako na severu, kde je v noci mnohem chladněji.

Nejkrásnější odrůdy hortenzií latnatých

Limelight

close info Edita Medeina / Shutterstock zoom_in Hortenzie latnatá Limelight

Mezi zahrádkáři snad nejoblíbenější kultivar vytváří laty, které mohou dosahovat délky až 12 cm! V průběhu sezóny se květy mění z limetkově zelené na krémovou až růžovou.

Tuto všestrannou odrůdu můžete vysadit jako živý plot, do větších trvalkových zahrad nebo i do velkých nádob. Velmi dobře funguje Limelight jako vysoké patro, před kterým je předsazena řada kvetoucích trvalek, například šanty kočičí.

Pokud se vám líbí tato odrůda, ale nemáte pro ni místo, existuje v malé verzi 'Little Lime“, která dorůstá pouze do výšky 1,5 metru.

Nejlépe roste na plném slunci s pravidelnou mírnou zálivkou. Když zakoření, zvládne i trochu sucha.

Pinky Winky

close info Bankiras / Shutterstock zoom_in Hortenzie latnatá Pinky Winky

Je oblíbená pro své červenající se květy s kořeněnou vůní. Květy této hortenzie mohou dosahovat délky až 16 cm! Kvetou v pikantním odstínu limetkově zelené, stárnou do krémově bílého odstínu a nakonec se při dozrávání zbarví zespodu do růžova. Květy hortenzie Pinky Winky jsou dlouhotrvající a zůstávají krásné až do prvních mrazů. Stonky jsou sytě fialové, což krásně kontrastuje s pastelovými květy.

Tato úchvatná hortenzie je v dospělosti poměrně velká, proto ji vysazujte na slunné zahradě s dostatkem místa okolo. Patří mezi nejspolehlivější svého druhu, snáší chlad i horko a poroste téměř kdekoli.

Grandiflora

close info Edita Medeina / Shutterstock zoom_in Hortenzie latnatá Grandiflora

Hortenzie Grandiflora je velmi oblíbená z mnoha důvodů. Atraktivní stonky nesou oblaka sterilních latnatých květů v ostře bílé barvě a s příchodem podzimu pomalu stárnou do růžova. Grandiflora miluje plné slunce a snáší i polostín. Daří se jí v různých klimatických podmínkách, ale čím teplejší klima, tím více stínu bude potřebovat.

Na podzim se listy této jedinečné hortenzie mění ze sytě zelené na žlutou a červenofialovou, což z tohoto keře činí vynikající volbu pro podzimní barvy. Pokud budete trpěliví, můžete z tohoto kultivaru vypěstovat strom.

Phantom

Tato nádherná odrůda má obrovské hlavy květů, které začínají v červnu svěže zelenou barvou a v polovině až na konci léta se zbarví do čistě bílé. Maximální výška a rozpětí této hortenzie je 2,5 x 2,5 m, při pravidelném řezu můžete ale držet její velikost pod kontrolou. Navíc mnohem lépe pokvete.

close info Alex Manders / Shutterstock zoom_in Hortenzie latnatá Phantom

Sundae Fraise

Květy této kompaktní odrůdy začínají krémově zelenou barvou a postupně se zbarvují do růžova. Stejně jako všechny hortenzie s latami je i Sundae Fraise tolerantní k většině půd bez ohledu na jejich pH, pokud jsou dobře odvodněné.

close info Klever_ok / Shutterstock zoom_in Hortenzie latnatá Sundae Fraise

Great Star

Tento kultivar má zajímavé, rýhované kvítky, které vypadají jako miniaturní vrtule. Velké laty mají krémově bílou barvu, která se stárnutím získává narůžovělý nádech. S odrůdou 'Great Star' se můžete setkat také pod názvem Le Vasterival.

close info Marina.Martinez / Shutterstock zoom_in Hortenzie latnatá Great Star

Zdroj: provenwinners.com, learn/landscaping, gardenersworld.com