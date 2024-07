Není nic smutnějšího než sledovat uvadající květenství hortenzií v době, kdy ještě nedosáhly plné krásy. Důvodů může být několik, nejen panující vedra. V článku se na ně zaměříme. Ale pamatujte, náprava musí být rychlá, jinak hrozí, že o letošní ozdobu zahrady přijdete.

Díky své kráse jsou hortenzie univerzální a běžně pěstované květiny na zahradě. Ale jsou také dost citlivé. Jejich krása přijde vniveč, jakmile začnou květy vadnout, pak následuje hnědnutí a jejich rychlý konec.

Dehydratace hortenzie

Pro vadnoucí květy hortenzií existuje mnoho důvodů. Jednou z hlavních příčin je stres ze špatného hospodaření s vodou, který může být způsoben jak přemokřením, tak nedostatečnou vláhou. Hortenzie patří k těm květinám, které potřebují neustále vlhkou půdu, berou totiž část svého jména: ´hydra´ - voda, velmi vážně.

Když hortenzie zažívají stres z tepla a sucha, zůstávají průduchy rostliny otevřené ve snaze absorbovat vodní páru z okolí. To bohužel vede k tomu, že více vody ztrácí, než získávají, což nakonec vede k vadnutí. Pokud se rostlina ani po zálivce do rána nevzpamatuje, je to známka vážného stresu. V takových případech pomůže instalace kapkové závlahy nebo přemístění rostliny. Pomůže také zapracování organické hmoty do půdy, což zlepší zadržování vlhkosti a obsah živin. Mulčování je také velmi prospěšné.

Nedostatečnou zálivku také poznáte na listech, které vadnou a získají hnědé, křupavé okraje, nebo vypadají spáleně. Naopak u přemokřených rostlin mohou listy žloutnout. Toto je častá, ale nikoliv jediná příčina vadnutí hortenzií.

Stres z vedra

K vadnutí květů také dochází, když jsou rostliny vystaveny silnému slunci, nebo v opravdu horkých dnech. Proti tomu existuje jediná obrana: každý druhý den pořádně a do hloubky zalít. Po důkladné zálivce po horkém dni by se květy měly přes noc vzpamatovat. Ale jednejte rychle. Vícedenní vadnutí může přejít v hnědnutí květů.

close info Olena Ukhova / Shutterstock zoom_in Nemoci, jako je padlí či kořenová hniloba, mohou být také příčinou toho, že vaše rostlina nevypadá dobře

Nedostatek slunečního světla

Pro zdraví většiny hortenzií je zásadní také světlo. Zatímco hortenzie velkolisté dávají přednost stinnému stanovišti, hortenzie latnaté vyžadují v průměru 6-8 hodin slunečního svitu denně.

Ideální je zajistit přímé sluneční světlo ráno a pozdě odpoledne a částečné zastínění v poledne a po poledni. Dlouhodobý nedostatek slunečního světla způsobí, že listy budou slabé a ochablé.

Nadměrné množství dusíku

Pokud vadnutí přetrvává, i když má rostlina zajištěné vlhké prostředí a ochranu před sluncem, může být příčinou nadbytek dusíku nebo celkové přehnojení. Tyto dvě příčiny způsobí, že rostliny vyrostou velmi rychle, ale jsou slabé a vytáhlé. Tato nerovnováha je obzvláště patrná, když křehké stonky neudrží velká květenství a ta se sklánějí k zemi.

Špatné hnojení může také narušit kořeny a zhoršit absorpci vody. Při hnojení hortenzií proto používejte hnojiva s postupným uvolňováním a s vyváženým poměrem látek.

close info Tetiana Zatsarynna/Unsplash.com zoom_in Pro zdraví většiny hortenzií je zásadní také světlo. Zatímco hortenzie velkolisté dávají přednost stinnému stanovišti, hortenzie latnaté vyžadují v průměru 6-8 hodin slunečního svitu denně

Další důvody, proč dochází k vadnutí hortenzií: