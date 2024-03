Pravidelné zastřihování živých plotů může mít obrovský vliv na celkový vzhled vašeho venkovního prostoru. Ať už své rostliny osvěžíte po dlouhých zimních měsících, nebo se poprvé chystáte zkrotit nově založené ploty, náš průvodce pro začátečníky vám pomůže, aby vypadaly co nejlépe.

Pro výsadbu živých plotů se pěstuje mnoho různých stálezelených i opadavých stromů a keřů a ideální doba pro zastřihování se liší podle typu živého plotu.

Nářadí, které budete potřebovat

Pro stříhání malých živých plotů a měkkého porostu jsou vhodné ruční nůžky na živé ploty, ale pro velké plochy je jednodušší použít elektrické, benzínové nebo akumulátorové plotostřihy.

Stálezelené živé ploty s velkými listy jako třeba bobkovišeň je nejvhodnější stříhat ručními zahradnickými nůžkami větev po větvi, abyste nepoškodili velké listy, což působí nevzhledně.

Bez ohledu na výběr nástroje se ujistěte, že je vaše zařízení v dobrém technickém stavu a nože jsou ostré. Vezmete-li si k ruce plotostřih, vždy myslete na svou bezpečnost a nezapomeňte si nasadit ochranné brýle a silné rukavice.

Při použití žebříku, štaflí nebo plošiny dbejte na to, aby byly pevné a stabilní. Štafle s nastavitelnými nohami jsou užitečné při práci v nerovném terénu, nebo ve svahu. Při práci na plotech vyšších než dva metry nikdy nepracujte sami. Pomocník může přidržovat žebřík a v případě nehody okamžitě zasáhne.

Jak na střih formálních a volně rostoucích živých plotů

Typ rostlin živého plotu a styl vaší zahrady určují, jak a kdy jej stříhat.

Neformální, kvetoucí živé ploty, jako kaliny nebo hortenzie, jsou nejjednodušší na péči a jsou krásné právě tím, že si zachovávají volný, přirozený vzhled. Po odkvětu rostlin by se měly zastřihnout příliš dlouhé větve, aby se linie příliš nerozvolnila. Výhony raději odstraňujte zahradnickými nůžkami jeden po druhém.

kvetoucí živé ploty, jako kaliny nebo hortenzie, jsou nejjednodušší na péči a jsou krásné právě tím, že si zachovávají volný, přirozený vzhled. Po odkvětu rostlin by se měly zastřihnout příliš dlouhé větve, aby se linie příliš nerozvolnila. Výhony raději odstraňujte zahradnickými nůžkami jeden po druhém. Formální živé ploty je třeba pečlivě zastřihovat dvakrát až třikrát do roka, aby si porost udržel ostré obrysy.

je třeba pečlivě zastřihovat dvakrát až třikrát do roka, aby si porost udržel ostré obrysy. Nízko rostoucí živé ploty lze stříhat tak, aby měly svislé strany, ale živé ploty vyšší než 30 cm by se měly směrem k vrcholu mírně zužovat. Jen tak se ke spodní části živého plotu dostane světlo a zespoda se nevytvoří holá a řídká místa.

close info Ron Porter/Pixabay.com zoom_in Nízko rostoucí živé ploty lze stříhat tak, aby měly svislé strany

Užitečné tipy na stříhání živých plotů

Udržujte nůžky ostré a čisté. Tupými nůžkami poškodíte větve a může do nich vstoupit hniloba. Špinavými nástroji zase můžete přenést choroby do zdravých keřů.

Nestříhejte stálezelené živé ploty, když jsou suché, proto v létě večer před prací živý plot zalijte.

Nevěřte, že udržíte požadovaný směr střihu „od oka“. Kousek provázku natažený mezi dvěma tyčemi je nejjednodušší způsob, jak vytvořit rovnou linii, podle které se budete řídit. Křivolaké, šikmé, klenuté a jiné složité tvary živých plotů mohou vyžadovat dřevěnou šablonu, která zajistí jednotný tvar podél živého plotu.

Dávejte pozor na ptačí hnízda! Pokud stříháte živý plot na začátku roku, zkontrolujte, zda v něm nehnízdí ptáci. Práce by je mohla vyrušit. Proto počkejte, až mláďata vylétnou, a teprve potom se pusťte do díla.

Jak postupovat při střihu vzrostlého živého plotu

Začněte tím, že se zbavíte větších větví, které trčí ven. Pokračujte jemným tvarováním, aby živý plot vypadal upraveně.

Při tvarování živých plotů vysokých po prsa stříhejte nejprve strany, a to svisle obloukovitým pohybem. Začněte vzadu a postupujte vpřed. Poté zastřihněte horní část živého plotu. Postupujte tak, že držíte žací lištu téměř vodorovně, pouze ji mírně sklopte v úhlu 10 stupňů.

Vysoké živé ploty stříhejte nejprve nahoře. Použijte správný nůž, nastavte jej pod mírným úhlem 10 stupňů a zarovnejte vrcholy rostlin. Pokračujte tvarováním bočních částí.

close info Q K/Pixabay.com zoom_in Pravidelné zastřihování živých plotů může mít obrovský vliv na celkový vzhled vašeho venkovního prostoru

První stříhání živých plotů

U kvetoucích a bujně rostoucích nekvetoucích keřů (ptačí zob, hloh a pámelník) je třeba začít se stříháním ihned po vysazení. Výšku rostlin snižte přibližně o třetinu. Může se to zdát drastické, ale pokud to neuděláte, zůstane plot u báze vždy řídký. Následující podzim zkraťte nový porost na polovinu a začněte stříhat boční výhony živého plotu na šířku, kterou chcete, aby měl do budoucna.

Stálezelené a pomalu rostoucí listnaté rostliny (buk a habr) by se po výsadbě neměly stříhat. Pouze boční výhony zkraťte o třetinu, ale vedoucí výhony nechte růst. Živý plot bude úzký, ale vydržte. S řezem začněte, až když rostliny přerostou o několik centimetrů plánovanou konečnou výšku. Tímto postupem podpoříte růst mnoha bočních výhonů a živý plot se rychle doplní.

Zdroj: rhs.org.uk, jimsmowing.com.au, gardensillustrated.com