Ačkoliv to venku ještě nevypadá na jarní počasí, blíží se nejvhodnější doba pustit se do pěstování paprik. Právě v únoru je totiž ideální čas vysít semínka. Poradíme vám, jak si z nich vypěstovat vlastní sazeničky.

Kdo si chce letos pochutnat na vlastních paprikách ze zahrádky, má nejvyšší čas začít s výsevem. Jsou to jedny z prvních semínek, která je potřeba vysít. Vysévají se už od poloviny února. Doba klíčení sice není tak dlouhá (cca týden), ale papriky hodně pomalu rostou.

Do venkovního záhonu mohou jít papriky nejdřív v půlce května, po zmrzlých mužích. Je to teplomilná rostlina a sebemenší mrazík by ji zlikvidoval. Takže si s nimi užijete zhruba 3 měsíce doma, během kterých je potřeba je přepikýrovat ještě dvakrát.

Jak zasít semínka

Potřebovat budete lehký substrát s hrubším pískem. Na něj semínka rozmístěte a pak zasypte maximálně centimetr vysokou vrstvou tohoto substrátu. Udržujte je v teple při teplotě okolo 28 °C. Teplota by rozhodně neměla klesnout pod 22 stupňů.

Aby semínka nejen vyklíčila, ale rostlinky i dál dobře rostly a prospívaly, měli byste jim zajistit ideální prostředí. Kromě již zmiňované teploty je to především dostatek světla. Ideální je okenní parapet orientovaný na jih nebo východ. Pokud máte okno zakryté záclonou, odhrňte ji. I ta totiž dokáže klíčící rostlinky ochudit o tolik potřebné světelné paprsky. Substrát nebo buničitou vatu udržujte stále vlhké. Rostliny, které plesniví nebo se opožďují v růstu, bez milosti vyřaďte.

Podívejte se, jak správně pikýrovat papriky:

Přesazování sazenic

Když je klíček dlouhý asi patnáct až dvacet milimetrů a na jeho konci se objeví dva pravé, vyvinuté lístky, přepíchejte, například dlouhou pinzetou, rostlinky do samostatných nádobek. Ideální jsou například kelímky od jogurtů. Ty důkladně vymyjte horkou vodou. Nezapomeňte jim také do dna udělat otvory, aby mohla přebytečná voda ze zálivky odtéct a substrát nezůstával přemokřený. Sazeničky by vám totiž začaly hnít a uhynuly by.

Předem si připravte i substrát. Je důležité zbavit ho všech zárodků plísní a hub. Vysterilizujete ho tak, že ho před použitím důkladně propaříte, například v troubě. A zapamatujte si, že čím více tepla a světla sazeničkám paprik dopřejete, tím lépe vám budou prospívat. Pokud budete mít pocit, že se jejich růst zpomaluje, přihnojte je. Na záhonek nebo do skleníku pak vzrostlé rostliny přesazujte až koncem května, kdy jim již nehrozí přízemní mrazíky.