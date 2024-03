Máte rádi jahody a toužíte po bohaté úrodě? Ačkoliv je tato rostlina nenáročná, je důležité podpořit růst pravidelnou péčí během celého roku. Co byste měli udělat a co nesmíte zanedbat?

Na jaře se vrhněte do chystání záhonů. Základem je dokonalé zpracování půdy a její obohacení o velké množství živin. Ideální je kombinace chlévského hnoje, drcených rostlinných zbytků ze zahrady a kompostu. Vše můžete použít ve vydatnějším množství, musíte totiž brát v úvahu, že rostliny zde zůstanou minimálně tři roky.

Záhon ryjte do hloubky zhruba 20 cm a materiál do jednotlivých rýh sešlapejte. Následně nechte zhruba tři týdny zrytou plochu odležet. Poté srovnejte plochu do roviny hráběmi a rozbijte jimi také případné hroudy. Jednotlivé rostliny jahodníku pak sázejte ve sponu 30 x 30 cm. Nezapomeňte jahody důkladně zalévat, aby se dobře ujmuly.

Péče o jahody od jara do podzimu

Jahodníky z minulého roku na jaře zbavte zaschlých listů, začněte je zalévat a půdu kolem nich velmi opatrně nakypřete. Dejte si však pozor na případné potrhání kořenů, které by snížilo výnos z rostliny.

Při kypření využijte drobný rozleželý kompost, který mírně zapravte do půdy. Tím ji obohatíte o živiny a zabráníte postupnému vyčerpání. Jarní péče jahodníku spočívá hlavně v ochraně před pozdními jarními mrazíky, které spálí květy. Stačí k tomu využít třeba netkané textilie.

Hnojení jahod pro lepší květy a úrodu

V období kvetení pak jahodníky mírně přihnojte speciálním hnojivem pro jahody, což podpoří další násadu květů a tedy i bohatší úrodu. Po odkvětu myslete na zabránění kontaktu plodů se zemí, protože vzlínající vlhkost z půdy může vyústit v plíseň.

Jahody můžete pěstovat i ve vyvýšených záhonech. Podívejte se na praktické tipy níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Často se pro tuto ochranu používají různá plastová pletiva, v přírodních zahradách pak pěstitelé sáhnou po slámě nebo slabé vrstvě najemno nasekané trávy. Zralé plody sklízejte postupně a dbejte přitom, abyste neopatrnou manipulací nepoškodili další, ještě nezralé kusy.

Podzim je daleko, ale myslete na něj

Před zimou musí být jahody připraveny. Na konci podzimu porost jahod trochu přikryjte listím, ale pozor na přílišnou přikrývku, aby srdíčko neodhnilo. Vhodné jsou i větve jehličnanů volně položené na porostech. Je to vhodné zejména na mladou výsadbu. Porost kontrolujte kvůli výskytu škůdců a chorob a včas zakročte vhodným postřikem.